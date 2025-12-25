日本初！LAURELのセルフレジ用「商品券セルフ支払システム」とTERAOKAのPOSを連携したPoCを開始

セルフレジで商品券やビール券などが使用可能、アテンダントの業務負担を軽減株式会社寺岡精工（本社：東京都大田区/代表取締役社長 山本宏輔）は、2025年11月より、ローレルバンクマシン株式会社（東京都港区/代表取締役社長 池邊正、以下：LAUREL）が開発した日本初※1の「商品券セルフ支払システム」とTERAOKAの小売店向けPOSを連携する、PoC（Proof of Concept 概念実証）を開始しました。









マルチセルフレジ「HappySelf」への搭載イメージ マルチセルフレジ「HappySelf」への搭載イメージ

















商品券セルフ読み取り機「Vself™」 商品券セルフ読み取り機「Vself™」

































■セルフレジの課題であった、商品券のセルフ運用を実現

























通貨処理機のパイオニアメーカーであるLAURELと共同で行う本PoCでは、操作性・判別精度・処理時間などを評価し、アテンダントの負担を減らす最適な運用モデルを構築します。

スーパーマーケットをはじめとする小売店では、人手不足や人件費高騰を背景に、買い物客自身が商品スキャン・支払いを行うセルフレジの導入が進んでいます。スーパーマーケットにおける導入率は既に37.9%※2に上る一方、商品券（金券、ギフト券、地域振興券など）の使用時には買い物客のセルフ運用で完結できず、対応するアテンダントの業務負担が課題となっていました。



LAURELが開発した「商品券セルフ支払システム」は、TERAOKAのセルフレジと連動し商品券の自動読取・収納を行います。使用時には、セルフレジの画面表示と商品券セルフ読み取り機「Vself™※3」のLEDランプの誘導に従い、買い物客自身で商品券を挿入し、支払いに利用することができます。アテンダントや有人レジでの対応が不要となるため、セルフレジの稼働率向上とチェッカーの業務効率化へ貢献します。



※1 お客様自らが商品券を投入し、券面を読み取るセルフレジシステムとして国内初（2025年12月現在:LAUREL独自調査による）



※2 出典：『2025年版スーパーマーケット白書』全国スーパーマーケット協会



※3 「Vself」はローレルバンクマシン株式会社の商標です。



■店舗ごとに利用可能な商品券を登録できるクラウドシステム

















通貨処理機の専業メーカーであるLAURELの紙幣識別のノウハウを生かし、商品券の識別を行います。券種の追加の際は、商品券の画像を本部（店舗）にて商品券画像判定cloudにアップロードすることで登録するシステム構築を予定しています。新たに地域振興券や自社共通券などが発行された際も、スムーズにご利用いただけます。利用可能店舗の設定も同様に本部一括管理が可能です。



（PoC時点では、LAURELにて商品券の登録を行います）



























■PoC（概念実証）実施概要実施店舗：フードマーケットマム 曲金店（静岡県静岡市駿河区小鹿3丁目1-58）実施期間：2025年11月26日〜12月下旬（予定）対象となる商品券：JCBギフト券、JTBナイスギフト券、ビール券（約10種類）（実施内容は予告なく変更となる可能性があります）■ローレルバンクマシン株式会社 会社概要代表者 ： 代表取締役社長 池邊 正所在地 ： 〒105-8414 東京都港区虎ノ門1-1-2創業 ： 1946年1月15日事業内容： 各種通貨処理機・システムの開発、製造、販売、保守金融オンライン端末機の開発、製造、販売、保守、キャッシュレス決済事業URL ： https://www.lbm.co.jp/ 本件に関するお問合わせ先■報道関係者のお問い合わせ先株式会社寺岡精工 グローバルマーケティングコミュニケーションズ 上山・鈴木TEL: 03-3752-5510 FAX: 03-3752-5562 Mail: pr-teraoka@jp.digi-group.com■一般の方のお問い合わせ先株式会社寺岡精工 お客さま窓口 TEL: 0120-37-5270（平日9:30‐17:30）