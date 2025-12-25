この度 株式会社ブライセン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤木 優、以下ブライセン） は、弊社WES特設サイトにて「物流DXに関するコラム」を全7本を公開いたしました。

本コラムでは、「TMS」「GTP」「フルフィルメント」を中心に、現場改善やシステム検討のポイントを分かりやすく解説しています。

ぜひご覧ください。

コラム内容はこちら

・物流DXとは？労働環境改善と業務効率化を実現するデジタル変革の全体像｜COOOLa WES

・DASとは？物流倉庫の仕分け作業を効率化するデジタルアソートシステムの仕組みと導入メリット｜COOOLa WES

・フルフィルメントとは？EC物流を支える倉庫サービスの全業務と導入メリット｜COOOLa WES

・GTPとは？物流倉庫の省人化を実現する自動棚搬送ロボットの仕組みと導入効果｜COOOLa WES

・TC（トランスファーセンター）とは？通過型物流センターの仕組みと導入メリット｜COOOLa WES

・DC・TCとは？物流センターの2大タイプを徹底解説！在庫型と通過型の違いと選び方｜COOOLa WES

・TMSとは？物流の輸配送管理システムの機能と導入メリットを解説｜COOOLa WES

ブライセンは長年にわたりWMSを提供しており、物流・倉庫業務に精通した専門エンジニアや、40年にわたる組込技術を有するエンジニアが多数在籍しています。

その知見を活かし、お客様に最適なWESをはじめとするシステムの開発から、導入後のカスタマイズまで一貫してご提供いたします。

当社のWESは、

・WMS・WES・WCSおよび機器・設備をつなぐだけでなく、現場作業者やロボットを含む全体最適化

・機器連携から保守までワンストップで対応

・多様な上位システム、WCS・RCSと柔軟に連携できる高い拡張性

といった特長を備え、現場停止リスクや調整コストを抑えながら、自動化を段階的に拡張できる仕組みを実現します。

