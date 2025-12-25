こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「正月から虎バン ハワイ優勝旅行スペシャル」 の放送が決定！
ABCテレビでは、阪神タイガースが果たした２０２５年シーズンのプロ野球セ・リーグ優勝を記念し、特別番組「正月から虎バン ハワイ優勝旅行スペシャル」を２０２６年１月２日(金)午後１１時３０分から放送します。
チームを熱狂的な優勝へと導いた選手たち。その激闘を称え、常夏の楽園・ハワイで過ごす束の間のオフに密着！優勝に導いた藤川球児監督をはじめ、２０２５年シーズンも大活躍した佐藤輝明選手や森下翔太選手、近本光司選手など豪華メンバーが出演します。
他にも、２０２５年の名場面はもちろん、期待のドラフト１位・立石正広選手の企画もお届けします！
＜ハワイ優勝旅行に参加した選手のコメント＞
■大山悠輔選手
（リーグ優勝を記念したハワイ旅行には）自分一人では来られなかったと思います。シーズン中も本当に多くの方に支えられました。改めて感謝を伝えていきたいです。
■近本光司選手
リーグ優勝は決して自分一人の力ではありませんし、チームだけの功績でもありません。関わってくださったすべての方々に感謝しています。
■放送概要
放送日時： １月２日(金) 午後１１時３０分〜深夜０時３０分 （関西ローカル）
＜再放送＞
１月４日（日） 昼１２時〜昼１２時５５分（関西ローカル）
