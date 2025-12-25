「正月から虎バン　ハワイ優勝旅行スペシャル」　の放送が決定！

ABCテレビでは、阪神タイガースが果たした２０２５年シーズンのプロ野球セ・リーグ優勝を記念し、特別番組「正月から虎バン　ハワイ優勝旅行スペシャル」を２０２６年１月２日(金)午後１１時３０分から放送します。

チームを熱狂的な優勝へと導いた選手たち。その激闘を称え、常夏の楽園・ハワイで過ごす束の間のオフに密着！優勝に導いた藤川球児監督をはじめ、２０２５年シーズンも大活躍した佐藤輝明選手や森下翔太選手、近本光司選手など豪華メンバーが出演します。

つかの間の休息を楽しむ選手のリラックスした素顔や、今だからこそ語れる優勝秘話、そしてファンへの感謝のメッセージなど、普段の試合では見ることができない貴重な映像満載でお送りします！

他にも、２０２５年の名場面はもちろん、期待のドラフト１位・立石正広選手の企画もお届けします！













＜ハワイ優勝旅行に参加した選手のコメント＞

■大山悠輔選手

（リーグ優勝を記念したハワイ旅行には）自分一人では来られなかったと思います。シーズン中も本当に多くの方に支えられました。改めて感謝を伝えていきたいです。

■近本光司選手

リーグ優勝は決して自分一人の力ではありませんし、チームだけの功績でもありません。関わってくださったすべての方々に感謝しています。

























■放送概要

放送日時： １月２日(金) 午後１１時３０分〜深夜０時３０分 （関西ローカル）

＜再放送＞

　１月４日（日）　昼１２時〜昼１２時５５分（関西ローカル）

