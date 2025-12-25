¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥Ë¡¼¥º¡Ö¿·½Õ¥Ç¥Ë¥ã¡¼¥ºº×¡×³«ºÅ¡ª¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ÈÇ¼ª¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡É¤Ê¤É¤¬É¬¤ºÅö¤¿¤ë¡ª2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ)¡Á ¥Ç¥Ë¡¼¥º³ÆÅ¹¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥Ë¡¼¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®¾¾²íÈþ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¿·Ç¯¤ò½Ë¤¦´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢2,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤Î¤ª²ñ·×¤ÇÉ¬¤ºÅö¤¿¤ë¤¯¤¸¤¬°ú¤±¤ë¡Ö¿·½Õ¥Ç¥Ë¥ã¡¼¥ºº×¡×¤ò¥Ç¥Ë¡¼¥ºÁ´Å¹¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ´ë²è¤Ï¡¢¿·¤·¤¤°ìÇ¯¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ò¡¢¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤È¤È¤â¤Ë¥Ç¥Ë¡¼¥º¤Ç³Ú¤·¤¯¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡ª¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢É¬¤ºÅö¤¿¤ë¡Ö¤°¤¥¤ë¤¥¤á¤§¤¯¤¸¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·Ç¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ç¥Ë¡¼¥º¤é¤·¤¤¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤ì¤·¤¤¡ÉÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤°¤¥¤ë¤¥¤á¤§¤¯¤¸¡×·ÊÉÊ¤ÎÆÃ¾Þ¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Ë¡¼¥º¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ç¥Ë¥ã¡¼¥º¡×¤Î¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Í¥³¥ß¥ß¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Denny¡Çs Table¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹ñ»ºÌîºÚ¿Í»²¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°1ËÜ¤ª¤¿¤á¤··ô¡×¤ä¡Ö¹ñ»º¾®Çþ¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹1ÂÞ¤ª¤¿¤á¤··ô¡×¤Ê¤É¡¢¤´¼«Âð¤Ç¤â¥Ç¥Ë¡¼¥º¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¾ÞÉÊ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤ª²ñ·×10¡óOFF¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×¤ä¡Ö¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼¥»¥Ã¥È100±ß°ú¤¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×¡¢1·î14Æü(¿å)¤è¤ê»È¤¨¤ë¡Ö¤¤¤Á¤´¥Ç¥¶¡¼¥È50±ß°ú¤¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×¡¢Å¹Æâ°û¿©¸ÂÄê¤Î¡Ö¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¥³¥í¥Ã¥±¡Á¤Á¤ç¤³¤í¤Ã¤±1¸ÄÌµÎÁ·ô¡×¤Ê¤É¡¢¼¡²óÍèÅ¹»þ¤Ë¤¹¤°»È¤¨¤ë¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¡¢¤É¤Î¤¯¤¸¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤â¡È¤¦¤ì¤·¤¤¡ÉÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¤·¤¤Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¡¢¤´²ÈÂ²¤äÂçÀÚ¤ÊÊý¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¼¤ÒÁ´¹ñ¤Î¥Ç¥Ë¡¼¥º¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ö¿·½Õ¥Ç¥Ë¥ã¡¼¥ºº×¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³µÍ×
2,000 ±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤Î¤ª²ñ·×¤ÇÉ¬¤ºÅö¤¿¤ë¡ª¤°¤¥¤ë¤¥¤á¤§¤¯¤¸
´ü´ÖÃæ 2,000 ±ß°Ê¾å¤Î¤ª²ñ·× 1 ·ï¤Ë¤Ä¤¡¢¥ì¥¸¤Ç¤¯¤¸¤ò 1 Ëç°ú¤±¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¾Þ
¸ÂÄê1¸Ä
¥Ç¥Ë¥ã¡¼¥º¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Í¥³¥ß¥ß¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È
¤ª²ñ·×10%OFF¥¯¡¼¥Ý¥ó
¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼¥»¥Ã¥È100±ß°ú¤¥¯¡¼¥Ý¥ó
1/14(¿å)ÈÎÇä³«»Ï¤¤¤Á¤´¥Ç¥¶¡¼¥È¡¡¡¡50±ß°ú¤¥¯¡¼¥Ý¥ó
¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¥³¥í¥Ã¥±¡Á¤Á¤ç¤³¤í¤Ã¤±¡¡1¸ÄÌµÎÁ·ô¡ÊÅ¹Æâ°û¿©¸ÂÄê¡Ë
Denny¡Çs Table¡¡¹ñ»º¾®Çþ¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹1ÂÞ¤ª¤¿¤á¤··ô
Denny¡Çs Table¡¡¹ñ»ºÌîºÚ¿Í»²¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°1ËÜ¤ª¤¿¤á¤··ô
¥Ç¥Ë¥ã¡¼¥º¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë
Àé¼Ò»¥¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡¡1Ëç
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ç¥Ë¡¼¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó
PR¡¦SPÉô¡¡¹Êó
ÅÅÏÃ¡§03-6238-3567
¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§communication@7fs.7andi.co.jp
FAX¡§03-3221-7285
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥Ç¥Ë¡¼¥ºÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸
https://www.dennys.jp/campaign/dennyas/
