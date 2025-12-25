¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ºòÅßÂç¹¥É¾¤Î¤¢¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ºÆÈÎ´õË¾¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ÆÉü³è¡ª¥Ç¥Ë¡¼¥º¡ßÈÓÅÄ¾¦Å¹´Æ½¤¡ØÌ£Á¹¤é¤¡ÌÍ¡Á¸Þ½Å¡Ê¤¤¤Ä¤Ä¤¬¤µ¤Í¡Ë¤ÎÌ£Á¹¡Ù12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¹¥É¾È¯ÇäÃæ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥Ë¡¼¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®¾¾²íÈþ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ç¥Ë¡¼¥º¤Ï¡¢ÆüËÜ°ìÍ½Ìó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¿Íµ¤¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡ÖÈÓÅÄ¾¦Å¹¡×Å¹¼ç¡¦ÈÓÅÄ¾ÂÀ»á´Æ½¤¤Ë¤è¤ë¡ØÌ£Á¹¤é¤¡ÌÍ¡Á¸Þ½Å¡Ê¤¤¤Ä¤Ä¤¬¤µ¤Í¡Ë¤ÎÌ£Á¹¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÉü³èÈÎÇä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÈÎÇä»þ¤Ë¡¢ÈÓÅÄÅ¹¼ç¤¬´Æ½¤¤·¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤ò¶á¤¯¤Î¥Ç¥Ë¡¼¥º¤Ç¡¢¤·¤«¤âÍ½Ìó¤»¤º¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈÎÇä½ªÎ»¸å¤â¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¡ÖºÆÈÎ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤ªÀ¼¤ò¼õ¤±¡¢´¨¤µ¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ëÅß¤Î»þ´ü¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆºÆÈÎ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ØÌ£Á¹¤é¤¡ÌÍ¡Á¸Þ½Å¤ÎÌ£Á¹¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢5¼ïÎà¤ÎÌ£Á¹¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£Î³´¶¤ä½ÏÅÙ¤Î°Û¤Ê¤ëÌ£Á¹¤òºÇÅ¬¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÄ´¹ç¤·¡¢¿®½£Ì£Á¹¤ÈÀçÂæÌ£Á¹¤ò¼´¤Ë¡¢À¾µþ¤·¤íÌ£Á¹¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤È¥³¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¸åÌ£¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£½Å¸ü´¶¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤¤º¤Ë³Ú¤·¤á¤ë°ìÇÕ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿ÌîºÚ¤ä¡¢¹á¤ê¹â¤¤¤´¤ÞÌý¤ÎÉ÷Ì£¤¬¥¹¡¼¥×¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÀìÌçÅ¹¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åò²Ï¸¶¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤Öµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â¡¢¥Ç¥Ë¡¼¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤«¤¿¤Á¤Ç¡ÖÈÓÅÄ¾¦Å¹´Æ½¤¤ÎÌ£Á¹¤é¤¡ÌÍ¡×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈÎÇä³«»Ï°Ê¹ß¡¢ºÆÅÐ¾ì¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤é¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
À§Èó¤³¤ÎÅß¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ç¥Ë¡¼¥º¤Ç¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ò½Å¤Í¤¿°ìÇÕ¤ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥á¥Ë¥å¡¼³µÍ×
Ì£Á¹¤é¤¡ÌÍ¡Á¸Þ½Å¤ÎÌ£Á¹
1,290±ß¡ÊÀÇ¹þ1,419±ß¡Ë
¢£¡ÖÌ£Á¹¤é¤¡ÌÍ¡Á¸Þ½Å¤ÎÌ£Á¹¡×¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¸Þ¼ïÎà¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÌ£Á¹
¿®½£Ì£Á¹Ⓡ¡¡¤Ä¤Ö
Ë§½æ¤ÊÈ¯¹Ú¹á¤È¶¯¤¤»ÝÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢¿®½£ÀÖ·ÏÌ£Á¹¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
Î³¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÂçÆ¦¤äÊÆ¤Î¹á¤ê¡¦¥³¥¯¡¦É÷Ì£¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿®½£Ì£Á¹Ⓡ
¿®½£ÀÖ·ÏÌ£Á¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤ËÇ»¸ü¤ÊÌ£Á¹¤ÎÈ¯¹Ú¹á¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡¢»ÝÌ£¤È¥³¥¯¤ò¿¼¤á¤¿¥¿¥¤¥×¤ÎÌ£Á¹¤Ç¤¹¡£
ÈþËã¹â¸¶Â¢ÆóÇ¯¤ß¤½
¹ñ»º¸¶ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿®½£ÀÖ·ÏÌ£Á¹¤Ç¤¹¡£É¸¹â1,000£í¤Ë¤¢¤ëÈþËã¹â¸¶Â¢¤Ç¡¢2Ç¯°Ê¾å¤ò¤«¤±¤ÆÅ·Á³¾úÂ¤¤Ë¤è¤ëÄ¹´ü½ÏÀ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì£Á¹¤Î±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤È»ÝÌ£¤ò¤è¤ê°ìÁØ°ú¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¾µþ¤·¤íÌ£Á¹
Ã°ÇÈ¹â¸¶¤Î¿¼¤¤ÎÐ¤ÈÍ³ÎÉÀî¤ÎË¤«¤Ê¿å¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Ã°ÇÈÃÏÊý¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¤ªÊÆ¤Î´Å¤ß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÇòÌ£Á¹¤Ç¤¹¡£
ÀçÂæ¤ß¤½¡¡À¸¡¡¤³¤·
ÊÆ¹í¤Î¤Û¤É¤è¤¤´Å¤µ¤Ë¡¢ÂçÆ¦¤½¤Î¤â¤Î¤Î¤¦¤ÞÌ£¤äÉ÷Ì£¤¬°ú¤Î©¤Ä¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿ÈþÌ£¤·¤µ¤Î
¤³¤·Ì£Á¹¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌ£Á¹¤é¤¡ÌÍ¡×¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¹á¤ê¶Ë¤Þ¤ë¤´¤ÞÌý
ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¡Ö°µºñÀ½Ë¡¡×¤ÇÃúÇ«¤Ëºñ¤Ã¤¿¤´¤ÞÌý¤«¤é¡¢ºÇ½é¤Ëºñ¤Ã¤¿Ìý¤Î¤ß¤Çºî¤Ã¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¤´¤ÞÌý ¥Þ¥ë¥Û¥ó¡Ö¸ÕËãÌý°ìÈÖºñ¤ê¡×¤ò»ÈÍÑ¡£Àù¤êÎ©¤Æ¤Î¤´¤Þ¤ÎÍÍ¤ÊË§½æ¤Ç¥¯¥ê¥¢¤ÊÉ÷Ì£¤¬¡¢¿©ºà¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò¾åÉÊ¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥·¥ã¥¥·¥ã¥¾Æ¤ÌîºÚ
¿´ÃÏÎÉ¤¤¥·¥ã¥¥·¥ã¥¿©´¶¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢¤´¤ÞÌý¤È¥é¡¼¥É¤ÇÉ÷Ì£¹â¤¯¾Æ¤¤¤¿ÌîºÚ¤ò
¤¿¤Ã¤×¤êÅº¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÌîºÚ¤ò¾Æ¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹á¤Ð¤·¤¯¡¢Ä®Ãæ²Ú¤ÎÌîºÚßÖ¤á¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÓÅÄ¾¦Å¹¡¡Å¹¼ç¡¦ÈÓÅÄ¾ÂÀ¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÈÓÅÄ¾¦Å¹¡¡Å¹¼ç¡¦ÈÓÅÄ¾ÂÀ
1977Ç¯¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÎÁÍý¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢ÏÂ¿©¤Î±ü¿¼¤µ¤Ë¼æ¤«¤ìÅìµþ¤ÎÆüËÜÎÁÍýÅ¹¤Ê¤É¤Ç¡¢ÏÓ¤òËá¤¯¡£
¤·¤«¤·25ºÐ¤Î»þ¡¢²È¶È¤Î»ö¾ð¤ÇÃÏ¸µ¤ØÌá¤ê¡¢½ÇÉã¤¬±Ä¤à¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ÎÅ¹¼ç¤È¤Ê¤ë¡£ ¤½¤Î¸å¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¥é¡¼¥á¥óºî¤ê¤ËÇ®Ãæ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ 2010Ç¯¡ÖÈÓÅÄ¾¦Å¹¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£Á´¹ñ¤«¤éÅò²Ï¸¶¤ØË¬¤ì¤ë¥é¡¼¥á¥ó¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¡¢¡ÖTRY¥é¡¼¥á¥óÂç¾Þ¡×¤Ç¤Ï¡¢4Ï¢ÇÆ¤ÇÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ì¾Å¹Ãæ¤ÎÌ¾Å¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ç¥Ë¡¼¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó
PR¡¦SPÉô¡¡¹Êó
ÅÅÏÃ¡§03-6238-3567
¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§communication@7fs.7andi.co.jp
FAX¡§03-3221-7285
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥Ç¥Ë¡¼¥ºÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸
https://www.dennys.jp/menu/collaboration12/
