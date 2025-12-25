｢ 一平ちゃん夜店の焼そば ３品｣ 2026年1月上旬より順次リニューアル発売

関西人はもちろん、全国の皆さんにもぜひ食べてほしい!

コテコテな関西風の「一平ちゃん」がさらにうまなってん

「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 関西風お好み焼ソース味」「(同) やみつき塩だれ味」「(同) 醤油バター明太子味」を2026年1月上旬より順次リニューアル発売

明星食品株式会社 (社長:豊留昭浩) は、カップ焼そば「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 関西風お好み焼ソース味」「(同) やみつき塩だれ味」「(同) 醤油バター明太子味」を、2026年1月上旬から全国で順次リニューアル発売します。

スパイスアップでさらにうまなってん!

甘濃いソース×コク旨マヨネーズで、ほんまコテコテな一平ちゃん!







「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」は「からしマヨネーズ付きカップ焼そば」という新しい切り口に挑戦し、1995年に発売を開始しました。以来、ソースの香ばしさとからしマヨネーズが生み出すこってり感でご好評をいただいています。

「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」ブランドにはソース味のほかに、「関西風お好み焼ソース味」「やみつき塩だれ味」「醤油バター明太子味」の3品を定番商品として展開しています。今回、「関西風お好み焼ソース味」はふりかけを改良し、「やみつき塩だれ味」と「醤油バター明太子味」はデザインをリニューアルし、ブランドに磨きをかけます。

「関西風お好み焼ソース味」は、関西風ソースとマヨネーズでコテコテな味わいが特徴の一平ちゃんです。今回、ふりかけに「スパイスミックス」を新たに追加することで、甘く濃いソースの味わいにスパイス感が加わり、より関西らしい味わいに仕上げました。さらにパッケージでは、「スパイスアップでうまなってん! 」のコピーをつけ、リニューアルポイントを関西らしさあふれる表現で訴求しました。

「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」ブランドを盛り上げる3品をこの機会にぜひお試しください。



■ “一平ちゃんオリジナル” のたれとマヨネーズ (特製マヨ) にリニューアル!

今回「明星 一平ちゃん夜店の焼そば やみつき塩だれ味」と「(同) 醤油バター明太子味」は「一平ちゃん夜店の焼そば」ブランドとして、ブランドイメージ強化のために、たれやマヨネーズ (特製マヨ) の名前に「一平ちゃんオリジナル」を加え、名称変更に合わせてパッケージデザインや包材デザインも変更しました。

「やみつき塩だれ味」はたれの名称を「一平ちゃんオリジナル塩だれ」に、マヨネーズを「一平ちゃんオリジナルガーリックマヨネーズ」と名付け、「醤油バター明太子味」はたれの名称を「一平ちゃんオリジナル醤油だれ」に、マヨネーズを「一平ちゃんオリジナル辛子明太子マヨ」と名付けました。





■商品特長

明星 一平ちゃん夜店の焼そば 関西風お好み焼ソース味

麺 : オニオンをねり込んだ、弾力のあるもっちり食感の中太麺。

ソース : ウスターソースにトマトケチャップ、鰹、昆布の旨みを加えたフルーティーで甘さのある濃い味わいの「特製甘口ソース」。

別添 : コク旨マヨネーズ。

ふりかけ : 紅生姜、削り節、あおさ、スパイスミックス。

具材 : キャベツ。

明星 一平ちゃん夜店の焼そば やみつき塩だれ味

麺 : オニオンをねり込んだ、コクと旨みがある麺。

たれ : 豚の旨みにガーリックやブラックペッパーを加え、香ばしいごま油で仕上げたコク旨な「一平ちゃんオリジナル塩だれ」。

別添 : 一平ちゃんオリジナルガーリックマヨネーズ。

ふりかけ : ブラックペッパー、あおさ、赤唐辛子。

具材 : キャベツ。

明星 一平ちゃん夜店の焼そば 醤油バター明太子味

麺 : オニオンをねり込んだ、コクと旨みがある麺。

たれ : 豚の旨みに魚醤、魚介エキスの旨みを加え、バターの香り※を効かせた「一平ちゃんオリジナル醤油だれ」。

別添 : 一平ちゃんオリジナル辛子明太子マヨ。

ふりかけ : 明太子味顆粒、刻みのり、唐辛子粉末。

具材 : キャベツ。

※バター香料使用

■商品概要