´ôÉì¡¦Â¿¼£¸«¤Ç100Ç¯¡£Ï·ÊÞÍÒ¸µ¤ÈÇ°í¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡ÖÇ¤Î¤¿¤á¤ÎÆüËÜÀ½¿©´ï¡×¤Ë¿·¿§ÅÐ¾ì
¡¡¡ÖÇ¤¬¹¬¤»¡¢»ä¤â¹¬¤»¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¡¢Èþ¤·¤¯µ¡Ç½À¤Ë¤âÍ¥¤ì¤¿Ç¤ÎÀ¸³èÍÑÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÇ°í¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢°Ê²¼Ç°í¡Ë¤Ï¡¢ÇÍÑµÓÉÕ¿©´ï¤ÎÄêÈÖ¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡ÖÆüËÜÀ½¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¤Î¿·¿§¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¥Ú¡¼¥ë¥°¥ê¡¼¥ó¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯¡×¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¸ø¼°Å¹¸ÂÄê¥«¥é¡¼¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢´ôÉì¸©Â¿¼£¸«»Ô¤Ç100Ç¯°Ê¾å¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿Ï·ÊÞÍÒ¸µ¡¦´ÝÄ«À½Æ«½ê¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¿å¤ÈÅÚ¤ò»È¤¤¡¢°ìÅÀ°ìÅÀÃúÇ«¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¾¼Ì»æ¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤îØÌô»Å¾å¤²¡¢±ô¡¦¥«¥É¥ß¥¦¥à¥Õ¥ê¡¼¤È¤¤¤¦°ÂÁ´À¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿¡¢ÆüËÜÀ½¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÇÍÑ¿©´ï¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¤Ï¡Û
¡¡Ç°í¤Î¿©´ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ï¡ÖµÓÉÕ¥Õ¡¼¥É¥Ü¥¦¥ë/¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ü¥¦¥ë¡×¤ÎÌ¾Á°¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢2014Ç¯¤ÎÈ¯Çä³«»Ï°Ê¹ß¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×ÈÎÇä¿ô270Ëü¸Ä¤òÆÍÇË¤·¤¿Ç°í¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£¡¡
¡ÖÇ¹©³Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢¿©´ï¤òµÓÉÕ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇµÕÎ®¤òËÉ¤®ÅÇ¤Ìá¤·¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ª»®¤Î±ï¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤«¤¨¤·¤¬¿©¤Ù¤³¤Ü¤·¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£Ç¤ÎÂÎ½Å¤äÂÎ¹â¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹â¤µ¤òÁª¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¹ÌÓ¤Ç¤âÌÓ¤¬ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¯¥Ò¥²Èè¤ì¤·¤Ë¤¯¤¤¡ÖÀõ¹¸ý¡×¤äÉ¡¤Ú¤Á¤ãÇ¤¬¤è¤ê¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡Ö¼Ð¤á¡×¥¿¥¤¥×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÇ¤ÎÇº¤ß¤Ë±þ¤¨¤ëËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ÈÇ¤Î¤¿¤á¡É¤òÆÍ¤¤Ä¤á¤¿¡¢ÆüËÜÀ½¤È¤¤¤¦ÁªÂò¡Û
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢´ôÉì¸©Â¿¼£¸«»Ô¤Ç100Ç¯°Ê¾å¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿Ï·ÊÞÍÒ¸µ¡¦´ÝÄ«À½Æ«½ê¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¿å¤ÈÅÚ¤ò»È¤¤¡¢°ìÅÀ°ìÅÀÃúÇ«¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤¤ÆùµåÌÏÍÍ¤ÏÎ©ÂÎÅª¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¡¢Å¾¼Ì»æ¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤»¤ºîØÌô¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò³è¤«¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¡¢ÆüËÜÀ½¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²¹¤«¤ß¤È¾å¼Á´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±ô¡¦¥«¥É¥ß¥¦¥à¥Õ¥ê¡¼¤Î¼§´ïÀ½¤Ç¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡¦¿©Àöµ¡¤Ë¤âÂÐ±þ¡£Ç¤¬ËèÆü»È¤¦¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ÂÁ´À¤È¼ÂÍÑÀ¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¢¨îØÌô¤ÎÆÃÀ¾å¡¢¿§Ì£¤äÉ÷¹ç¤¤¤Ë¤Ï¸ÄÂÎº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Î´ï¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¡Ú¾¦ÉÊÆÃÄ§¡Û
¡¡´ï¤Î±ï¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥À¥¤¥Ë¥ó¥°ÄêÈÖ¤Î¡Ö¤«¤¨¤·¡×¤òºÎÍÑ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ïÄì¤Ë¤ÏÎ©ÂÎÅª¤Êº½ÌæÌÏÍÍ¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Ç¤¬¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¡¢¥Õ¡¼¥É¤¬¤³¤Ü¤ì¤Ë¤¯¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¥¦¥§¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¤Ê¤É¤Î±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¯¡¢Æü¡¹¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤Ï¥á¥â¥ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÇ¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
¡ã¾¦ÉÊÌ¾¡ä
¡¡ÇÍÑµÓÉÕ¥Õ¡¼¥É¥Ü¥¦¥ëÆüËÜÀ½
¡¡ÇÍÑµÓÉÕ¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ü¥¦¥ëÆüËÜÀ½
¡ã¥«¥é¡¼¡ä
¡¡¿·¿§¡§¥Ú¡¼¥ë¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥Ô¥ó¥¯¡Ê¸ø¼°Å¹¸ÂÄêÈÎÇä¡Ë
¡¡´ûÂ¸¿§¡§¥Ö¥ë¡¼¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ïºß¸Ë¸Â¤ê¡Ë
¡ã»²¹Í²Á³Ê¡ä
¡¡¥Õ¡¼¥É¥Ü¥¦¥ë¡§2,970±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ü¥¦¥ë¡§3,498±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã¥µ¥¤¥º¡ä
¡¡¥Õ¡¼¥É¥Ü¥¦¥ë¡§Éý110 x ±ü¹Ô110 x ¹â¤µ77mm 310g
¡¡¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ü¥¦¥ë¡§Éý130 x ±ü¹Ô130 x ¹â¤µ75mm 460g
¡ãÁÇºà¡ä
¡¡¼§´ï
¡ãÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡ä
¡¡¿·¿§¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ø¼°Å¹¤Î¤ßÈÎÇä
¡¡´ûÂ¸¿§¡§¥¤¥ª¥ó¥Ú¥Ã¥È¡¢¥é¥¤¥Õ¡¢ÌÊÈ¾¥Û¡¼¥à¥¨¥¤¥É¡¢J¥Þ¡¼¥È¡¢¤Ò¤´¥Ú¥Ã¥È¡¢¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ëÅù¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ
¡ã¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ä
¡¡³ÚÅ·¡§https://item.rakuten.co.jp/necoichi/jpfoodbowl/
¡¡Amazon¡§https://amzn.asia/d/fS6lTgY
Ç°í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Ç°í¤Ï¾ï¤Ë¡ÖÇ¤Î¤¿¤á¡×¤ò°íÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢Ç¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¡¢Ç¤ÈÊë¤é¤¹Êý¡¹¤ÎÀ¼¤òÄ°¤¡¢Ç¤È¤ªµÒÍÍ¤ò¿¼¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¦ÉÊºî¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¾ï¤Ë¡Ö¤½¤ì¤ÏÇ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°íÈÖ¤Î¾¦ÉÊ¤«¤É¤¦¤«¡×¤òÈ½ÃÇ´ð½à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿·ë²Ì¡¢¸¶ÎÁ¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥À¥ó¥Ü¡¼¥ëÁÇºà¤Î¤Ä¤á¤È¤®¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥ê¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ä¡¢¼§´ïÀ½¤Î¥Õ¡¼¥É¥Ü¥¦¥ë¤ä¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ü¥¦¥ë¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥·¥ê¡¼¥º¡×¡¢¤½¤·¤ÆÇ¤¬·ù¤¬¤ëÁ°¤Ë¥¹¥Ñ¥Ã¤ÈÀÚ¤ì¤ë¡ÖÄÞÀÚ¤ê¡×¤Ê¤É¡¢Ç¤È¤ªµÒÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤À½ÉÊ¤ò¿ôÂ¿¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç°í¤Ï¡ÖÇÊÝ¸î³èÆ°¡×¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Ç°í²ñ°÷ÍÍ¤Ø¤Î¤´ÅÐÏ¿1Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¤Ä¤5±ß¡Ê¡á¸æ±ï¡Ë¤È¡¢Ç°í¤Î¿Íµ¤¤ª¤â¤Á¤ã¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¡¦¥ß¡¼¡¦¥¤¥Õ¡¦¥æ¡¼¡¦¥¥ã¥ó2¡×¤ÎÇä¾å¤ÎÆâ1¡ó¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¶â³Û¤ò¡¢ÇÊÝ¸îÃÄÂÎ¤Ë´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³èÆ°¼ÂÀÓ¡§https://www.necoichi.co.jp/CSR/
¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒÇ°í
ÀßÎ©¡§ 2008Ç¯1·î
ÂåÉ½¡§ ÀîÅè Îâ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÀÄÍÕÂæ4-7-7 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÀÄÍÕÂæ¥Ò¥ë¥º5F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ÇÍÑÉÊ¤Î´ë²è¡¦ÈÎÇäÅù
URL¡§ https://www.necoichi.co.jp/
Ç°íInstagram¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§ https://www.instagram.com/necoichicojp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢ãËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¢ä
³ô¼°²ñ¼ÒÇ°í¡¡¹ÊóÃ´Åö¡¡E-MAIL¡§press@moon-x.com
