世界のデジタルトランスフォーメーションにおける人工知能（AI）市場の展望（2026年～2035年）：成長要因、市場シェア、主要トレンド
デジタルトランスフォーメーションにおける人工知能（AI）市場レポートは、世界市場の全体像を詳細に分析し、市場の範囲および動向を明確に示しています。本レポートでは、2020年から2025年までの過去期間における市場実績を検証するとともに、2025年～2030年および2035年予測（2035F）に関する詳細な将来予測を提供しています。分析はすべての地域を対象としており、各地域における主要経済圏についても重点的に評価しています。
2025年における世界のデジタルトランスフォーメーション向け人工知能（AI）市場規模は約294億4,070万ドルに達し、2020年以降、年平均成長率（CAGR）31.4％で拡大しました。市場は2025年の294億4,070万ドルから2030年には999億7,460万ドルへと成長し、この期間のCAGRは27.7％と見込まれています。2030年以降も成長は継続し、年平均成長率26.3％で拡大し、2035年には3,207億4,620万ドルに達すると予測されています。
デジタルトランスフォーメーションにおける人工知能（AI）市場で主要企業が採用している戦略
デジタルトランスフォーメーションにおける人工知能（AI）市場で事業を展開する主要企業は、以下のような幅広い戦略的取り組みを進めています。
・戦略的イノベーションを通じて事業能力を強化し、オペレーション規模を拡大することへの注力
・戦略的投資を通じた事業能力の拡充により、運用能力を強化することへの重点化
・戦略的提携を通じた製造能力拡大の優先
レポートの完全な内容はこちらからご覧いただけます。
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/artificial-intelligence-ai-in-digital-transformation-global-market-report
新たな市場機会を捉えるための戦略的提言
市場機会を最大限に活用するために、ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーは、デジタルトランスフォーメーション向け人工知能（AI）企業に対し、以下の分野に注力して製品・サービスを強化・多様化することを推奨しています。
・大量採用を行う企業の採用業務を自動化・最適化する対話型AIプラットフォームの高度化
・地域特有の処理要件や規制対応を支援するローカライズドAIコンピューティング基盤の導入
・人間の生産性向上を目的としたエージェント型エンタープライズプラットフォームの開発および提供
・企業がビジネスライフサイクル全体にわたってAI導入を加速・拡大できるエンドツーエンドのAI変革プラットフォームの導入
・より迅速で効率的かつ包括的な変革成果を実現するAIファースト型プラットフォームの展開
・顧客への提供スピード向上、サービス革新の促進、複雑な業務プロセスの簡素化を目的としたマルチエージェントAIプラットフォームの展開
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338010&id=bodyimage1】
デジタルトランスフォーメーションにおける人工知能（AI）とは：市場概要
デジタルトランスフォーメーションにおける人工知能（AI）とは、機械学習、自然言語処理、コンピュータビジョン、インテリジェントオートメーションなどのAI技術を、業務プロセス、製品、サービスに統合し、組織の運営方法や価値提供の在り方を根本的に変革することを指します。AIを活用したデジタルトランスフォーメーションの主な目的は、業務効率の向上、イノベーションの促進、顧客体験の高度化であり、業務の自動化、データからの実用的な洞察の創出、知能的なシステムの実現を通じて達成されます。