日本ファルコム公式ライセンス『英雄伝説ガガーブトリロジー』が好評配信中！ログインでレッドダイヤや英雄召喚チケットなど豪華報酬をプレゼント、限定英雄召喚＆クリスマススキンも同時登場！
HUNT Gamesは、2025年12月25日（木）に日本ファルコム株式会社の公式ライセンスを受けたスマートフォン向け本格王道RPG『英雄伝説ガガーブトリロジー』（iOS/Android対応）に関する最新アップデート情報を正式発表しました。
本作は2025年12月3日（水）より正式サービスを開始し、原作三部作をもとに丁寧に再構成された内容と深みのあるストーリー再現、そしてスマートフォン向け最適化によって、日本国内で大きな注目を集め続けています。現在、ログインするだけでレッドダイヤや英雄召喚チケットなど豪華報酬を獲得できるほか、新規ストーリーイベント、クリスマス限定スキンの実装、強力英雄の期間限定ピックアップ召喚など多彩なコンテンツを同時に展開中です。今だけの特別な内容となっていますので、この機会をぜひお見逃しなく。
■常設イベント「ガガーブの旅」開催中、豪華報酬で冒険をサクサク楽しめる
常設ログインイベント「ガガーブの旅」は、12月10日（水）より開催中です。毎日ログインするだけで、レッドダイヤ、クルミパンバスケット、英雄召喚チケットなど冒険に役立つ多くのアイテムを受け取ることができます。新規プレイヤーの育成を後押しするだけでなく、既存プレイヤーの日常的なリソース補給にも最適です。英雄召喚、パーティ強化、メインストーリー攻略などあらゆる場面で役立つ報酬を獲得し、冒険をより快適に進めましょう。
■クリスマス限定ストーリー＆スキンが登場、冬のガガーブ世界を満喫しよう
クリスマスシーズンに合わせて、期間限定のクリスマスストーリーイベントが実装され、プレイヤーは季節感あふれる特別な物語を体験できます。さらに、冬季限定バトルパス「聖なる夜の癒し」も同時に解禁され、イベントをより一層盛り上げます。
・目玉報酬：アリア （『海の檻歌』）のクリスマススキン「聖夜のドレス」
・開催期間：2025年12月10日（水）メンテナンス後 ～ 2026年1月7日（水）メンテナンス前
季節感あふれる演出や精巧なキャラクターデザインにより、プレイヤーはガガーブの世界観に引きこまれるでしょう。
■新規ピックアップ召喚開催、12月17日（水）～12月30日（火）の期間限定
・限定★3「ルキアス」（『朱紅い雫』）
「サファイア・アイ」という異名を持つ冒険者で、俊敏かつ鋭利な太刀筋で名高い剣士。必殺技「滅-ホロビ」は攻撃力480％分の物理ダメージを与える強力な一撃で、戦況を一瞬で覆すことができます。
・限定★3「アルトス」（『海の檻歌』）
優しく温かい心の持ち主で、両親のパン屋を継ぐことを夢見ている少年。必殺技「暖かなハーモニー」発動中は8秒間パン作りに取りかかり、自身以外の味方全体のHPを2秒ごとに攻撃力80％分回復。さらに、その間では敵の攻撃対象にならないため、安定した持続回復を提供します。
