株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、2025年12月27日（土）から2026年1月29日（木）まで『miffyフェア』を、全国のアカチャンホンポとオンラインショップ（https://shop.akachan.jp）で開催いたします。





【デジタルチラシはこちら：https://bit.ly/4pni7PM】

【オンラインショップはこちら： https://bit.ly/4peyyx4】

オランダの絵本作家・グラフィックデザイナーのディック・ブルーナ氏が描いた絵本の主人公「ミッフィー」。

アカチャンホンポの『miffyフェア』では、世界中で愛され続けている「ミッフィー」をデザインした衣料品、おしょくじやおもちゃなどのお部屋グッズ、暮らしに寄り添うかわいい商品を豊富に取り揃えています。 子育てにかかわるすべての方にたのしい企画をお届けします！

■出産準備 ～ミッフィーといっしょにはじめよう♪～

春生まれにおすすめのドレスオール









足が活発に動くようになったら、プレオールとしても着用できる

お胸にミッフィーとりんごをデザインしたかわいいドレスオール







おしりのミッフィーがかわいいプレオール





フード部分のミッフィーがかわいいプレオール





■育児応援 ～ファッションからおもちゃまで～

ミッフィーフェイスとお花の総柄





3色のボーダー柄とお胸のフェイスがかわいいチュニック





ミッフィーとボリスのアップリケ刺しゅう入り







寝冷え対策の腹巻付き

もしもの時を考えた迷子ひも付きリュック





入園準備を早めに始めませんか？通園にも便利な大きさのリュック





ループタオルのお得な3枚セット





バランスボールのようにピョンピョンと飛び跳ねたり、遊んだりできます





ふわふわモコモコで、ずっと抱きしめていたくなるような

新感覚の抱き心地のブルーナボンボン





ベビーが握りやすいソフトラトル





動かしたり振ったりするとかわいい音がするリングラトル





[赤ちゃん本舗について]

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

https://www.akachan.jp