TOKAI RADIOは年末年始、レギュラー番組を一部変更して特別番組を放送する。

春風亭一之輔、ズバっとお悩みを解決「いちのすけらじお」

今、いちばん「チケットの取れない落語家」と呼ばれる春風亭一之輔。その春風亭一之輔がパーソナリティを務める特別番組「いちのすけらじお」を届ける。年末年始のゆったりした空気のなか、一之輔ならではのユーモアがあふれ、 笑いとともに悩みを忘れられるプログラム。2025年に感じた、身の回りの“小さな”“素朴な”悩みや反省点・心配ごとなどに、一之輔がユニークな回答を繰り広ながら、2026年をポジティブに駆け抜けるための、“一之輔流ヒント”を届ける。【番組概要】■番組タイトル：年末年始お悩み相談！さよなら2025、ようこそ2026！「いちのすけらじお」■放送日時：2025年12月31日(水)20時00分～20時30分 / 2026年1月1日(木)20時00分～20時30分■出演者：春風亭一之輔■制作：ニッポン放送

さだまさしが両国国技館から生放送「年越しさだまさし直撃インタビュー」も

12月31日(水)20時00分から、さだまさしは東京・両国国技館で「カウントダウンin国技館」を実施する。22時からは、特別番組を両国国技館から生放送。ファンで埋め尽くされる両国国技館から、会場さながらの臨場感溢れるライブ中継を届け、さだまさしと40年以上の交流がある寺島尚正(アナウンサー)がライブの様子を実況で届ける。興奮冷めやらぬライブ終了直後には、毎年恒例の、年明け世界一早いさだへの独占インタビュー「年越しさだまさし直撃インタビュー」を敢行。さだまさしが2026年にチャレンジしたいこと、新年にかける決意や抱負を語るほか、事前に募集したメッセージも生放送で紹介する。【番組概要】■番組タイトル：さだまさしカウントダウンスペシャル in 国技館～ウマだかつてない楽しい1年になってホースい！2026年もがん馬力（ばりき）ましょ！～■放送日時：2025年12月31日(水)22時00分～25時00分 ※生放送■出演者：さだまさし / 寺島尚正■制作：文化放送

松井珠理奈とアンダーポイント、再タッグの30分番組

ドリームカプセルのイメージキャラクターを務める松井珠理奈と、アンダーポイント(増野豊・本美大)がタッグを組み、2025年12月23日(火)に名古屋市中区栄のドリームカプセル MainLabo 1階 スタジオ ドリームカプセルで行った公開収録の模様を届ける。【番組概要】■番組タイトル：松井珠理奈とアンダーポイントの「DREAM TALK BOX」at スタジオドリームカプセル■放送日時：2026年1月1日(木)20時30分～21時00分■出演者：松井珠理奈 / アンダーポイント（増野豊・本美大）

松山千春が冴え渡るトークでパワフルにメッセージを放つ

1977年「旅立ち」でフォーク歌手として北海道からデビューし、日本のミュージックシーンにカリスマ的存在として君臨するシンガー・ソングライター、松山千春。番組では楽曲はもちろん芸能界はもとよりスポーツ界・政界など幅広い分野で多くの知人を持つ松山千春が、相変わらずの冴え渡るトークでパワフルにメッセージを放つ。【番組概要】■番組タイトル：松山千春 スーパーショット 2026■放送日時：2026年1月2日(金)20時00分～21時00分■出演者：松山千春■制作：STVラジオ

東海地方の経済情勢に焦点を当てた特別番組「新春記者放談」

2025年は、日常生活に直結するモノの値段が大幅に上昇した年だった。番組では、その主因として挙げられる「ウクライナ情勢」「人手不足」「円安」という3つの要素を、中日新聞経済部長の宮本隆彦氏がわかりやすく解説。複雑に絡む影響をどう理解すべきか、専門的な視点から語られる。さらに、アジア大会や名古屋駅周辺の再開発といった、今後の東海地方に影響を与える大型プロジェクトにも注目する。聞き手は、TOKAI RADIOアナウンサーの源石和輝。【番組概要】■番組タイトル：新春記者放談■放送日時：2026年1月3日(土)16時45分～17時00分■出演者：宮本隆彦(中日新聞経済部長) / 源石和輝(TOKAI RADIO アナウンサー)

