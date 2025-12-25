株式会社サイバーガジェット（本社：東京都千代田区）は、Nintendo Switch 2用アクセサリーの新製品として、『CYBER・USBハブスタンド 4ポート（Switch2用）』を2025年12月27日（土）に発売いたします。■製品ページ：https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859036620/

ProコントローラーなどUSB-A対応機器を4つまで接続できるSwitch2用ハブスタンド

USB-Aポートを前面に2つ、背面に2つの計4つ搭載したSwitch2用ハブスタンドです。Switch2用ProコントローラーやWebカメラなど、Switch2対応のUSB機器を最大4台まで接続できます。本製品上部のUSB Type-CプラグをSwitch2本体下部のUSB Type-Cポートに合わせて本体を設置し、USB-Aポートに周辺機器を接続することで、Switch2上で使用可能になります。また、スタンド部分は左右それぞれ最大35度まで角度調整が可能です。

Switch2本体への給電・充電も可能！

背面のUSB Type-Cポートに付属の給電ケーブルを接続することで、Switch2本体への給電が行えます。ゲームプレイ中の給電はもちろん、使用しないときには充電スタンドとしても活用できます。※給電にはUSB-A対応ACアダプター（別売）が必要です。

『CYBER・USBハブスタンド 4ポート（Switch2用）』製品概要

■カラー（JAN）：ブラック（4544859036620）■対応機種： Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Nintendo Switch（ 有機ELモデル）／Nintendo Switch Lite■セット内容：USBハブスタンド×1、USBケーブル（USB-A to Type-C、長さ1m）×1■ポート数：USB-Aポート×4、Type-Cポート（本体給電用）×1■プラグ数：USB Type-Cプラグ（Switch2／Switch接続用）×1■サイズ：約110mm×110mm×55mm■素材：ABS■価格：オープンプライス（参考価格： 3,850円（税込） 3,500円（本体））■発売日：2025年12月27日（土）■製品ページ：https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859036620/※本製品はテーブルモード専用です。TVモードでは使用できません。※給電にはUSB-A対応ACアダプター（別売）などが必要です。※ハブに接続された機器の給電・充電は、ゲーム機本体の電源が入っている時のみ行われます。

※仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがございます。※本製品はサイバーガジェットのオリジナル製品であり、任天堂のライセンス製品ではありません。※記載されている会社名・製品名は、各社の商号・商標または登録商標です。

会社概要

名称：株式会社サイバーガジェット所在地：〒101-0021 東京都千代田区外神田5-1-2公式ホームページ： https://www.cybergadget.co.jp/公式オンラインショップ：https://cybergadget.shop-pro.jp/

メディア様からのお問い合わせ先

https://twitter.com/cybergadgethttps://www.youtube.com/318cybergadget

株式会社サイバーガジェットお問い合わせメール：prcyber@cybergadget.co.jp

一般のお客様からのお問い合わせ先

株式会社サイバーガジェット ユーザーサポートhttps://www.cybergadget.co.jp/support/メール：support@cybergadget.co.jp