株式会社タイプツー（本社：東京都台東区）は、人気格闘ゲーム『鉄拳8』デザインの6ボタンコントローラー『TEKKEN 8 ゲーミングコントローラーPRO-6 セット（PC用）』を2025年12月26日（金）に発売いたします。本製品は天面6ボタン配置で格闘ゲームに最適なPC用コントローラーです。USB有線接続と付属の2.4GHzレシーバーによる無線接続が可能で、どちらもポーリングレート1000Hzの低遅延仕様です。拡張ボタンやボタン割り当てなどのカスタマイズ機能に加え、不意のケーブル抜けを防ぐケーブルロック機構、誤操作を防ぐボタンロック機能など、便利な機能を多数搭載。絵柄は「HEIHACHI」「KING」の2種類をご用意しています。

『TEKKEN 8 ゲーミングコントローラーPRO-6 セット（PC用）』の特長

『鉄拳8』の「HEIHACHI」「KING」をイメージした天面6ボタンコントローラー

大人気格闘ゲーム『鉄拳8』デザインのPC用多機能コントローラーと、専用収納ケースのセットです。天面6ボタン配置で格闘ゲームに最適。絵柄は「HEIHACHI」「KING」の全2種。収納ケースにも同じキャラクターがデザインされています。

有線接続・無線接続ともにポーリングレート1000Hzの低遅延仕様

本製品は、USBケーブルでの有線接続と付属の2.4GHzレシーバーによる無線接続が可能。有線・無線ともに、ポーリングレート1000Hz（マウスの位置やクリックなどの情報を1秒間に1000回送信）の低遅延仕様で、格闘ゲームでもストレスなくプレイ可能。また、コントローラー本体に2.4GHzレシーバーの収納スペースがあり、紛失を防げます。

入力精度の高いアナログスティックと応答性・耐久性に優れたボタンで操作が快適

本製品のアナログスティックには、入力精度が高く誤作動（ドリフト現象）が発生しにくい「ホールエフェクトセンサー」を採用。アナログスティックの支柱には金属製パーツを使用し、摩耗を軽減します。加えて、使用頻度の高いボタン（A／B／X／Y／LB／RB／LT／RT）には、わずかな力で反応し、耐久性にも優れた「小型マイクロスイッチ」を搭載。スティック・ボタンともに、格闘ゲームなどでも快適な操作感を実現しています。

拡張ボタン・トリガー深度切り替えスイッチ・ボタン割り当て機能でカスタマイズ可能

「拡張ボタン」を、左右のグリップ内側に1つずつ、背面に2つ（合計4つ）配置。また、背面の「トリガー深度切り替えスイッチ」で、LT／RTボタンのトリガー深度を2段階で変更できます。さらに、使用頻度の高い一部のボタンを別のボタンの機能に設定できる「ボタン割り当て機能」も搭載。ゲームの種類に合わせて、自由度の高いカスタマイズが可能です。

ケーブル抜けを防ぐ「ケーブルロック機構」と操作ミスを減らす「ボタンロック機能」

付属のUSBケーブルと本体の差込口に「ケーブルロック機構」を搭載。有線接続時、不意のケーブル抜けを防ぎます。また、一部のボタンを無効化できる「ボタンロック機能」で、プレイ中の操作ミスを減らすことができます。

「連射機能」「連射ホールド機能」で格闘ゲーム以外でも活用可能

通常の連射機能（秒間5／10／20回）に加え、ボタンを離しても連射状態が維持できる連射ホールド機能を搭載。格闘ゲームに限らず、シューティングゲームや周回プレイなど様々な場面で活用できます。

Switch2／Switchでも使用可能

ジャイロセンサー・加速度センサーを搭載しており、モーション操作にも対応しています（Switch2／Switch接続時のみ）。

『TEKKEN 8 ゲーミングコントローラーPRO-6 セット（PC用）』製品概要

対応機種

パソコン（Windows 10/11）／Switch 2／Switch／Switch（有機ELモデル）／Switch Lite※一部のタイトルや機器では正常に使用できない場合があります。※Switch2／Switch／Switch（有機ELモデル）にTVモード以外で有線接続する場合や、Switch Liteに有線接続する場合は、別途USB A to Type-C変換コネクターなどが必要です。※Switch2のCボタンおよびヘッドホンマイク端子は搭載していません。※振動／NFC／モーションIRカメラ／おしらせランプなどの機能には対応していません。※今後ファームウェアのアップデートなどにより、対応機種が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

製品仕様・詳細

■バリエーション：HEIHACHI／KING（全2種）■セット内容：ゲーミングコントローラーPRO-6×1、2.4GHzレシーバー×1、USBケーブル（USB A to Type-C、約1.8m）×1、収納ケース×1■サイズ：コントローラー 約150×120×55mm、収納ケース 約180×140×71mm■重量：コントローラー 約210ｇ、収納ケース 約146ｇ■希望小売価格：9,900円（税込）／9,000円（税抜）■発売日：2025年12月26日（金）■製品ページ：https://www.type2.co.jp/products/tk8_6/

ご注意

※製品の仕様および画像は開発中のものであり、実際の製品とは異なる場合があります。※本製品はタイプツーのオリジナル製品であり、Microsoft Corporationおよび任天堂のライセンス製品ではありません。※画像の無断使用・無断転載を固く禁じます。TEKKEN™8 & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

