日本ジャズの新たなプラットフォームDays of Delight(ファウンダー＆プロデューサー：平野暁臣)は、個性的なプレイで異才を放つ3人のスペシャリスト、山田あずさ・堀京太郎・上運天淳市による新譜『ICI』を2026年1月29日に発売します。





DOD-059『ICI』jacket





本作は、その強靭な個性で存在感を際立たせる3人のトッププレイヤーが結成した新ユニットのデビュー作です。基本編成は「マリンバ＋トランペット＋バスクラリネット」という類例のないもので、そこにビブラフォン、テナーサックス、さらには喉歌(ホーメイ)なども加わります。かつてない独創的なアンサンブルをお楽しみいただける作品になりました。









【Days of Delight ファウンダー＆プロデューサー 平野暁臣コメント】

前代未聞の編成から繰り出される唯一無二のサウンドは、じつにクリエイティブで個性的です。かつて聴いたことのないサウンドなのに心地よく、なぜか頭のなかにいろんな情景が浮かんでくる。固有のサウンドがリスナーの想像力を刺激するメカニズムを内包していて、それが“映像喚起力”の力源になっているのでしょう。特筆すべきは、異なるテイストの曲が連なっているのに、全体としての統一感と連続性を感じること。喩えて言えば、異なる表情をもった小さなピースがパズルのようにつながって1枚の大きな絵になっているのです。









■DOD-059 山田あずさ／堀京太郎／上運天淳市『ICI』





(左から)上運天淳市、山田あずさ、堀京太郎





【演奏者】

山田あずさ marimba, vibraphone, percussion

堀京太郎 trumpet, laptop, percussion, throat singing

上運天淳市 bass clarinet, tenor sax, throat singing, whistle





【収録曲】

01. Fanfaria

02. Quiet Room

03. ICI

04. Shangri-la Suite

05. 薄月

06. 朝鈴

07. Old Cork

08. Dance

09. ICI_II

10. Cure

11. 山笑う

(2025年10月14日 東京録音)





DOD-059『ICI』back inlay





【公式サイト】

https://www.dod-jp.com





【YouTube】

https://www.youtube.com/@daysofdelight6986/videos





【商品概要】

レーベル：Days of Delight

型番 ：DOD-059

JAN ：4582530660733

定価 ：2,500円(税込 2,750円)

発売日 ：2026年1月29日