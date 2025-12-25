16タイプパーソナルカラー診断・顔タイプ診断・骨格診断を提供するイメージコンサルティングサロン「R Dresser」は、2026年1月1日、国内6店舗目となる「R Dresser 恵比寿店」をオープンいたします。





■“16タイプパーソナルカラー診断・骨格診断・顔タイプ診断”

「似合う色・似合う服・似合うメイクのご提案」





R Dresserは、月間1,000名以上(年間14,000名以上)のお客様にご来店いただく、国内最大級のイメージコンサルティングサロンです。

16タイプパーソナルカラー診断・顔タイプ診断・骨格診断・メイクレッスンなどを提供しており、外国人のお客様にも多くご利用いただいています。

英語での対応も可能です。





公式サイト： https://www.rina-ogawa.com/





銀座(2店舗)・新宿高田馬場・横浜関内・大阪梅田・福岡天神など主要都市に出店し、2025年11月には海外1号店となる「R Dresser Hong Kong」もオープンしました。





恵比寿店では、5つの完全個室をご用意し、一人ひとりのお客様にしっかりと時間をかけて丁寧に診断とアドバイスさせていただきます。





お一人でのご来店はもちろん、友人同士・カップル・ご夫婦・親子など、2～6名様での同時来店も可能です。









■R Dresserの特徴

1. 年間14,000名以上が来店する国内最大級のサロン

国内6店舗・海外1店舗の計7店舗を運営し、月間1,000名以上のお客様が来店されています。





2. 36名のイメージコンサルタントが在籍

「定期的な勉強会や診断結果の共有」を通じて、常に診断力を高め合い、最新トレンドを踏まえた偏りのない診断を提供しています。





3. 全室完全個室で、丁寧なカウンセリング

周囲を気にせずご自身と向き合える環境をご用意。

お客様の「お悩み」や「目指す未来」にしっかりと寄り添い、 機械的な診断ではなく、お一人おひとりに合わせたオーダーメイドのアドバイスをご提供しています。





4. 現役講師の小川 里奈が代表

現在も多くの「パーソナルカラーアナリスト」「顔タイプアドバイザー」を育成する現役パーソナルカラー講師「小川 里奈」が代表を務めるサロン。

これまでに500名以上の「パーソナルカラーアナリスト」を育成してまいりました。





5. 多くのメディアも注目、信頼される確かな技術・診断

多くのメディアで取り上げていただき、女性タレント・YouTuber・グラビアアイドル・女優・インスタグラマーやモデルなど著名人の来店実績も多数。





・著名人来店実績

https://www.rina-ogawa.com/kigyou/tyomei.html





サロン代表の小川 里奈は、様々な雑誌やWEBメディアにて「パーソナルカラー診断・骨格診断」の監修をさせていただき、様々なセミナーにて登壇もしております。





6. 幅広いコスメを自由に試せる

プチプラからデパコスまで豊富に取り揃え、似合うコスメを実際に試しながらご確認いただけます。

アクセサリー・独自資料なども幅広くご用意し、よりわかりやすく診断結果を体感していただけます。





■店舗概要

店舗名 ： R Dresser 恵比寿店

所在地 ： 東京都渋谷区広尾1丁目4-15 エストレーヤ広尾201

(JR恵比寿駅 西口 徒歩5分)

営業開始日： 2026年1月1日





提供メニュー：

・16タイプパーソナルカラー診断

・顔タイプ診断

・骨格診断

・メイクレッスン

・男性向け診断

・ショッピング同行 他









■代表コメント(小川 里奈)

「R Dresser恵比寿店は、“自分の魅力を知りたい”すべての方に向けたサロンです。

診断結果をただお伝えするのではなく、お客様のお悩みや理想の未来に寄り添った“実践的なアドバイス”をお届けできるよう、心を込めて向き合ってまいります。

初めての方も、ぜひ気軽に足を運んでいただければ嬉しく思います。」





■R Dresser(アールドレッサー)イメージコンサルティングサロン

【パーソナルカラー診断・骨格診断・顔タイプ診断】】

国内6店舗(銀座・新宿・恵比寿・横浜・大阪)

海外1店舗(香港)

【月間1,000名ご来店｜年間14,000名ご来店】

【イメージコンサルタント36名在籍】





・公式サイト

https://www.rina-ogawa.com/





・R Dresser Instagram

https://www.instagram.com/r.dresser401/





・代表 小川 里奈 Instagram

https://www.instagram.com/rina.ogawa1978/