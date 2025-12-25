ベストケンコー(所在地：イギリス領バージン諸島ロードタウン)は、会員数90万人を誇る個人輸入代行サービスとして、2026年1月1日元旦より「新春初売りセール」を開催いたします。

新しい年の始まりは、生活習慣や健康管理を見直し、新たな一歩を踏み出す節目として、非常に良い機会でもあります。

ベストケンコーは、こうした「健康と向き合う第一歩」を後押ししたいと考えています。2026年の年始にあわせて開催する本セールは、健康習慣を新たに始めたい方や、これまで利用を検討されていた方にも、無理なく安心してご利用いただける機会をご提供することを目的に企画しました。





ベストケンコー新春初売りセール





本セールでは、すべてのお客様がご利用いただける3種類の選べるクーポンをはじめ、人気商品を詰め合わせた数量限定のベストセラー福袋をご用意しております。

さらに、クーポンをご利用いただいたお客様の中から抽選で100名様にお年玉ポイントをプレゼントいたします。

また、初めてベストケンコーをご利用されるお客様限定で、先着200名様に最大15％OFFに加え、次回のお買い物で利用できるポイント付きの特別クーポンを発行いたします。









【キャンペーン概要】

開催期間：2026年1月1日(木)10:00 ～ 1月5日(月)23:59

対象商品：サイト内全商品

特典内容：1. 【全員対象】選べる3種類のクーポン配布(一部先着)

2. 【数量限定】ベストセラー福袋(美容・ダイエット・ナイトライフの3種)

3. 【抽選特典】クーポン利用者の中から100名様にお年玉ポイントを進呈

4. 【初回購入者限定】先着200名様に最大15％OFF＋500円分ポイント付きクーポン





▼キャンペーン詳細

ベストケンコー公式サイト

https://www.bestkenko.com/pages/campaign-yokoku









【ベストケンコーについて】

2008年創業3,000種類以上の海外医薬品・サプリメントを取り扱う個人輸入代行サービス。これからもお客様の健康と美容に貢献するためのサービスと商品の提供に努めてまいります。