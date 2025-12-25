外国たばこの輸入・販売を行うインターコンチネンタル商事合同会社(本社：東京都港区、CEO：ハディ・スリョ)は、ブラジルの手巻きたばこ「アクレマ・ブレンド」を2026年1月1日(木)より全国のたばこ販売店にて発売いたします。





アクレマ・ブレンドは、Handmade Brazilian Tobacco社が手がける、バージニア葉を主体としたブレンドです。海外市場では「ライトで扱いやすい葉」「淡色のロングカット」を特長とし、手巻きたばこに慣れていない方から、自由にブレンドを楽しみたい愛好者まで幅広く支持されています。本製品は、葉の色調・カットの均質性を重視しており、巻きやすさと扱いやすさに配慮した仕上がりとなっております。





アクレマ・ブレンド 1





■新商品概要





アクレマ・ブレンド 2





商品名：アクレマ・ブレンド

喫味 ：100％ナチュラル。高品質バージニア葉を使用し、滑らかでバランスの取れた煙。クセの無い軽やかな味わいでブレンドにも最適。繰り返し使える密閉チャック付きパウチ、開閉しやすい面ファスナー式テープ採用で持ち運びにも便利。透明セルロースペーパー付。

価格 ：700円(税込/20g入)

製造国：ブラジル





付属ペーパー：アレダ セルロース ミニサイズ





商品名：アレダ セルロース ミニサイズ

サイズ：34mm × 77mm

素材 ：100％セルロース、微生物が分解し土へ還る環境配慮素材。糊不使用。

特長 ：スローバーニング。無味・無臭で紙の風味や香りが気になる方に最適。

価格 ：165円(税込/50枚入)

製造国：ブラジル









■Handmade Brazilian Tobacco社について

ブラジルで手巻きたばこ製品を専門に製造するメーカーで、厳選したバージニア葉を中心としたブレンドと、茎抜き・ロングカット・均一な色調管理など丁寧な加工技術を強みとしています。ハンドメイドにこだわった製造体制により、巻きやすさや扱いやすさを重視した品質を実現し、南米市場を中心に確かな評価と支持を獲得しているメーカーです。





インターコンチネンタル商事は、今回の「アクレマ・ブレンド」の発売をはじめ、今後もお客様の様々なニーズにお応えできる商品をご提供できるよう努めてまいります。









＜商品に関するお問い合わせ先＞

インターコンチネンタル商事合同会社 シガー＆シガレット事業本部

TEL： 0120-09-6711





・掲載方法についてのお願い

当社は、一般社団法人日本たばこ協会の自主基準に則り広報及び広告活動を行っておりますため、20歳未満の方へのたばこに関する情報発信はお控えいただきますようお願いいたします。また、本リリースを転載・転用いただく際には「健康注意文言」も併せて表示いただきますようお願い申し上げます。





健康注意文言