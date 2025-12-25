ジック株式会社(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：池田 勝義)は、持ち運ぶためにつくられた電動アシスト自転車「TRANS MOBILLY NEXT」シリーズと、イタリアの自動車ブランド「FIAT」とのコラボレーションモデルの電動アシスト自転車【FIAT 500 AL-FDB163S-E】を2026年1月下旬に発売予定です。

※この商品は、Stellantis EUROPE S.P.A.のライセンスに基づいて製造されています。「FIAT」および「500」はStellantisグループ会社の商標およびライセンスです。


FIAT 500 AL-FDB163S-E


商品詳細： https://www.gic-bike.com/fiat500_al-fdb163s-e/



人気の電動アシスト自転車「TRANS MOBILLY NEXT」シリーズと、イタリアを代表する自動車ブランド「FIAT 500」( https://www.fiat-auto.co.jp/ )がコラボレーションした限定モデルが登場します。


FIAT 500 AL-FDB163S-E_image1


“持ち運ぶためにつくられた電動アシスト自転車”をコンセプトにした「TRANS MOBILLY NEXT」のコンパクトかつ軽量な設計に、「FIAT 500」の鮮やかで洗練されたデザインエッセンスを融合。

カラーは、街中でも映えるスタイリッシュな仕上がりの、鮮やかなレッドとブルーの2色展開。


16インチモデルで、街乗りから輪行まで幅広く対応。

日常から旅先まで活躍するサイズ感と、電動アシスト自転車の快適な走行性で、ちょうどいい自転車。


FIAT 500 AL-FDB163S-E_image2


走りもデザインもトコトンこだわり抜いた限定モデルと、あなたらしい毎日に走り出そう。


本商品は、全国の自転車量販店などでご予約が可能です。

お近くの販売店にて「GICの自転車」を取り扱っているかをご確認のうえ、商品名【FIAT 500 AL-FDB163S-E】をお伝えください。


FIAT 500 AL-FDB163S-E_image3


FIAT 500 AL-FDB163S-E_image4



■SPEC

商品名　　　　　　　：FIAT 500 AL-FDB163S-E(フィアット 500 AL-FDB163S-E)

フレーム　　　　　　：Aluminum

折りたたみサイズ　　：700×620×450mm

本体重量　　　　　　：約11.9kg(バッテリー、ペダル、スタンドを除く)

タイヤサイズ　　　　：16×1.5

アシストモード　　　：1モード

走行距離　　　　　　：約30km

バッテリー型式　　　：充電式リチウムイオンバッテリー

容量　　　　　　　　：5.0Ah

バッテリー寿命　　　：約300回

充電時間　　　　　　：約4時間

メーカー希望小売価格：135,000円(税込144,500円)

カラー　　　　　　　：Vacation Red / Vacation Blue

NUMBER/COLOR/JAN　　：12237-02 / Red / 456237339 1582

　　　　　　　　　　　12237-03 / Blue / 456237339 1599

付属品　　　　　　　：LEDバッテリーライト、サドルポーチ、バッテリーカバー

　　　　　　　　　　　・電動アシスト自転車型式認定取得済

　　　　　　　　　　　・BAA安全基準適合車


FIAT500 AL-FDB163S-Eセット内容


FIAT 500 AL-FDB163S-E_RED


FIAT 500 AL-FDB163S-E_BLUE