ジック株式会社(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：池田 勝義)は、持ち運ぶためにつくられた電動アシスト自転車「TRANS MOBILLY NEXT」シリーズと、イタリアの自動車ブランド「FIAT」とのコラボレーションモデルの電動アシスト自転車【FIAT 500 AL-FDB163S-E】を2026年1月下旬に発売予定です。

※この商品は、Stellantis EUROPE S.P.A.のライセンスに基づいて製造されています。「FIAT」および「500」はStellantisグループ会社の商標およびライセンスです。





FIAT 500 AL-FDB163S-E





商品詳細： https://www.gic-bike.com/fiat500_al-fdb163s-e/









人気の電動アシスト自転車「TRANS MOBILLY NEXT」シリーズと、イタリアを代表する自動車ブランド「FIAT 500」( https://www.fiat-auto.co.jp/ )がコラボレーションした限定モデルが登場します。





FIAT 500 AL-FDB163S-E_image1





“持ち運ぶためにつくられた電動アシスト自転車”をコンセプトにした「TRANS MOBILLY NEXT」のコンパクトかつ軽量な設計に、「FIAT 500」の鮮やかで洗練されたデザインエッセンスを融合。

カラーは、街中でも映えるスタイリッシュな仕上がりの、鮮やかなレッドとブルーの2色展開。





16インチモデルで、街乗りから輪行まで幅広く対応。

日常から旅先まで活躍するサイズ感と、電動アシスト自転車の快適な走行性で、ちょうどいい自転車。





FIAT 500 AL-FDB163S-E_image2





走りもデザインもトコトンこだわり抜いた限定モデルと、あなたらしい毎日に走り出そう。





本商品は、全国の自転車量販店などでご予約が可能です。

お近くの販売店にて「GICの自転車」を取り扱っているかをご確認のうえ、商品名【FIAT 500 AL-FDB163S-E】をお伝えください。





FIAT 500 AL-FDB163S-E_image3





FIAT 500 AL-FDB163S-E_image4









■SPEC

商品名 ：FIAT 500 AL-FDB163S-E(フィアット 500 AL-FDB163S-E)

フレーム ：Aluminum

折りたたみサイズ ：700×620×450mm

本体重量 ：約11.9kg(バッテリー、ペダル、スタンドを除く)

タイヤサイズ ：16×1.5

アシストモード ：1モード

走行距離 ：約30km

バッテリー型式 ：充電式リチウムイオンバッテリー

容量 ：5.0Ah

バッテリー寿命 ：約300回

充電時間 ：約4時間

メーカー希望小売価格：135,000円(税込144,500円)

カラー ：Vacation Red / Vacation Blue

NUMBER/COLOR/JAN ：12237-02 / Red / 456237339 1582

12237-03 / Blue / 456237339 1599

付属品 ：LEDバッテリーライト、サドルポーチ、バッテリーカバー

・電動アシスト自転車型式認定取得済

・BAA安全基準適合車





FIAT500 AL-FDB163S-Eセット内容





FIAT 500 AL-FDB163S-E_RED





FIAT 500 AL-FDB163S-E_BLUE