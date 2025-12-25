「カテゴリ8＆9連絡会 環境セミナー 2025─ 医療・計測・分析・制御機器における環境関連法規制の最新動向 ─」のご案内
一般社団法人日本分析機器工業会(JAIMA、所在地：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-5-16 名古路ビル新館6階、会長：足立 正之／株式会社堀場製作所 代表取締役社長)は、医療・計測・分析・制御機器関連工業会連絡会(呼称：カテゴリ8＆9連絡会)の一員として、2005年より欧州 RoHS 指令の医療・計測・分析・制御機器(カテゴリ8＆9)の取り扱いについて、他工業団体と共同して情報収集を行うと共に、JBCE(在欧日系ビジネス協議会)などを通じて意見出しやロビー活動等を行って参りました。その後、化学物質規制に関しては、欧州においても様々な規制が、各国でもRoHSやその他の規制が始まり、今も拡大し続けています。当連絡会は、これらに対応すべくグローバルな視点で活動を継続しております。
本セミナーは、カテゴリ8＆9連絡会の活動の一環として、様々な化学物質規制の現状を聴講者の皆様と共有すべく、各規制や各国・地域に精通されておられる方々を講師にお迎えし、最新の規制動向や取り組みに関してご講演いただきます。今回は、「化学物質管理政策の国際的な潮流と日本の対応」「PFAS規制」「欧州」における最新動向に加え、その他の地域「中国RoHS」の動向についてもご講演いただきます。
恒例のパネルディスカッションでは、皆様が困っていることなどをテーマに取り上げ、各団体のパネリストから実例などを紹介いただき、社内での管理・活動の一助に活用いただければと思っておりますので、この機会を是非ご利用いただきたく存じます。なお、今年度はウェビナー開催とさせていただきます。
本セミナーは、今後の規制対策に大きな影響を与える各国の環境関連法規制の最新情報に接することができる数少ない機会です。是非とも多くの方々にご参加頂きたく、よろしくお願い申し上げます。
■開催概要
開催日時 ：2026年2月10日(火)10:15～16:55
(9:50～ Zoom接続開始)
見逃し配信：2026年2月16日(月)20:00～2026年2月20日(金)20:00
［予定期間］
※経済産業省ご担当者様によるご講演および
パネルディスカッションの見逃し配信はございません。
開催形式 ：Zoomビデオウェビナー
※Zoomが利用できることを確認してから、お申し込みください。
動作確認のために、Zoom社のテストミーティング
( https://zoom.us/test )がご利用いただけます。
主催団体：
一般社団法人日本電気計測器工業会(JEMIMA)
https://www.jemima.or.jp/about/members/
一般社団法人日本医療機器産業連合会(JFMDA)
https://www.jfmda.gr.jp/member/observer/
日本機械輸出組合(JMC)
https://www.jmcti.org/publication/kumiaiin.php3
一般社団法人日本計量機器工業連合会(JMIF)
https://www.keikoren.or.jp/memberlist/
一般社団法人日本検査機器工業会(JIMA)
https://www.jima.jp/content/kaiinshokai.html
一般社団法人日本分析機器工業会(JAIMA)
https://www.jaima.or.jp/jp/about/memberlist/
一般社団法人日本電気制御技術工業会(NECA)
https://www.neca.or.jp/outline/member/
一般社団法人日本半導体製造装置協会(SEAJ)
https://www.seaj.or.jp/about/company.html
一般社団法人日本電機工業会(JEMA)
https://www.jema-net.or.jp/Japanese/info/kaiin.html
産業用ガス検知警報器工業会
https://sangyogas.jp/membershiplist.html
※リンク先は各団体の会員一覧になりますので、ご参照ください。
費用：
主催団体会員・・・4,950円／1名 10％対象税込計(内税)、消費税額(10％)450円
一般の方・・・・・9,900円／1名 10％対象税込計(内税)、消費税額(10％)900円
※経済産業省ご担当者様によるご講演は参加費無料です。
無料のご講演のみ参加希望の方は、申込みフォームの“ご質問など”に「無料」とご記入ください。ご請求はありません。
但し、見逃し配信はございません。
申込締切日：2026年1月16日(金)18:00
※先着順で定員(ウェビナー：250名)となり次第締め切りとさせていただきます。
ご請求：
2026年1月21日頃に適格請求書のPDFファイルをメール添付にて送付いたします。
※ご記入いただいた会社名を請求書の宛名といたします。
宛名に変更等がありましたら、申込みフォームの“ご質問など”にご記入ください。
紙の適格請求書が必要な場合は、申込みフォームの“ご質問など”に、その旨をご記入ください。
お支払い：
2026年2月3日(火)までに銀行振込をお願いいたします。
セミナー当日、Zoomビデオウェビナーに参加・聴講できない場合でも返金いたしかねますが、2026年2月20日までの見逃し配信をご利用ください。
参加手順、資料配布：
費用のお支払いが確認できた方へ、Zoomビデオウェビナーの参加手順とセミナー資料のダウンロード方法をご案内します。
ご案内は、E-mailにて2026年2月6日頃を予定しています。
申込方法：
一般社団法人日本電気計測器工業会のホームページからお申込みください。
https://www.jemima.or.jp/exhibition-seminar/seminar/2140.html
■プログラム
9:50～10:15 Zoom 接続開始
10:15～10:20 開会の挨拶
一般社団法人日本医療機器産業連合会(JFMDA) 専務理事
中井川 誠 様
10:20～11:05 【無料講演】(仮) 化学物質管理政策の国際的な潮流と日本の対応
経済産業省 ご担当者 様
11:05～11:15 休憩
11:15～12:05 PFAS規制の最新動向
日本フルオロケミカルプロダクト協議会(FCJ)、AGC株式会社
代田 直子 様
12:05～13:00 昼休憩
13:00～13:30 中国RoHS規制の最新動向
エンヴィックス有限会社 尤 セイ 様
13:30～13:40 休憩
13:40～14:30 最近の化学物質管理と電線の関わり(～難燃剤規制の例を中心に～)
一般社団法人電線総合技術センター(JECTEC) 鈴木 秀幸 様
14:30～14:40 休憩
14:40～15:40 欧州の製品環境規制最新動向
在欧日系ビジネス協議会(JBCE)事務局、
一般社団法人日本電気計測器工業会(JEMIMA)、
株式会社堀場製作所 製品法規制担当部長ブラッセル駐在
小谷 博 様
15:40～15:50 休憩
15:50～16:50 パネルディスカッション
「化学物質対応の困りごと～サプライチェーン対応を中心に～」
パネリスト：主催団体委員
16:50～16:55 閉会の挨拶 一般社団法人日本医療機器産業連合会(JFMDA)
環境委員会 委員長 五十田 友里 様
※事情によりテーマ内容・時間・講師・見逃し配信有無などに変更があることがあります。あらかじめご了承くださいますよう、お願い申し上げます。
※セミナー中に頂いたご質問も録画し、見逃し配信に含めさせていただきます。