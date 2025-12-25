シャッター修理・交換・点検を全国で手がける「オールシャッターサービス」(運営：株式会社PFP、所在地：東京都中央区、代表：原田 和典)は、不透明になりがちな修理相場や判断基準を可視化するため、業界特化型のオウンドメディア【オールシャッターサービス／シャッター職人コラム】を2025年12月25日にリリースいたしました。





本メディアでは、一般ユーザーから法人・施設管理者までを対象に、実際の現場で得られた知見にもとづく正確で実務的な情報を提供します。





工事写真





■ オウンドメディア開設の背景

シャッターは、住宅・店舗・工場・倉庫など幅広い施設で使用されている一方、

「どこまで修理で対応できるのか分からない」

「突然動かなくなったが、緊急度の判断ができない」

「業者選びの基準が分からない」

といった声が少なくありません。





インターネット上には断片的・不正確な情報も散見され、悪質な業者による高額請求トラブルも発生しており、ユーザーが適切な意思決定をしづらい現状があります。

こうした課題に対し、専門業者として蓄積した実例・ノウハウを体系的に公開する場として本メディアを開設しました。









■ メディアの主なコンテンツ

1.実例にもとづくトラブル解説

経年劣化／台風・強風・地震後の不具合／異音・動作不良・脱落リスクなどを、原因・症状・対処の観点から分かりやすく解説します。





2.「修理」か「交換」かの判断材料

修理で済むケース／交換を検討すべきサイン／放置リスクを整理。火災保険等の適用可能性にも触れ、専門性の高い情報を実務に使える形で提示します。





3.点検・メンテナンスの啓発

定期点検や強風・地震後の点検の重要性を、事故防止・安全管理の観点から発信します。





窓シャッター





ガレージシャッター





■ 代表コメント

「現場では“正しい一次情報”へのアクセスが、修理費用やダウンタイムの最小化に直結します。私たちは、実例とデータに基ずく発信で、ユーザーが納得して選べる環境を整えていきます。」

―株式会社PFP 代表取締役 原田 和典









■ オウンドメディア概要

メディア名： オールシャッターサービス／シャッター職人コラム

公開日 ： 2025年12月25日

URL ： https://all-shutter.com/ownedmedia/

内容 ： シャッターの修理・点検・交換に関する実務情報・事例・基礎知識









■ 会社概要

商号 ： 株式会社PFP

屋号 ： オールシャッターサービス

代表者 ： 代表取締役 原田 和典

所在地 ： 東京都中央区日本橋大伝馬町13-7 THE HUB 311

設立 ： 2015年2月

事業内容： シャッター修理・交換・点検・施工

URL ： https://all-shutter.com/









▼お客様お問い合わせ

オールシャッターサービス お客様相談窓口

TEL ： 0120-963-581

お問い合せフォーム： https://all-shutter.com/contact/





▼送付先

川崎駅前営業所

住所：〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1丁目8-6 長谷川ビル 400