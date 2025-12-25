24時間ジム「ECOFIT24」を展開するエーイーシー株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中村康宏・中村健威）は、名古屋銀行・大垣共立銀行・商工組合中央金庫・十六銀行の4行より、総額約3.5億円の資金調達を実施しました。名古屋銀行からは、「SDGs・寄贈型私募債」および「地産地消カーボンオフセット型私募債」を含む2件の私募債を発行しました。本調達資金は、地域の健康増進に寄与するために、ECOFIT24の直営店拡大に活用いたします。

資金調達の背景と目的

ECOFIT24は、創業以来、直営店およびフランチャイズ（FC）の両輪で事業を拡大してまいりました。月額2,980円（税込3,278円）から通える手頃な価格帯と、アプリを活用した無人運営モデルを強みに、東海エリアを中心に店舗数を拡大し、現在では全国40店舗を突破しています。こうした事業成長の過程において、各店舗の安定した収益実績や継続的な出店実績が評価され、これまでも金融機関との信頼関係を築いてまいりました。そして本年、名古屋銀行をはじめ、大垣共立銀行・商工組合中央金庫・十六銀行といった金融機関より、当社の既存店舗の収益性、成長可能性、財務基盤をご評価いただき、総額約3.5億円の資金調達を実現しました。また、名古屋銀行からは、SDGs・寄贈型私募債および地産地消カーボンオフセット型私募債を含む2件の私募債を発行しています。これまで積み重ねてきた事業実績により、今回の資金調達が実現しました。金融機関からのご支援を得られたことを励みに、今後も安定した事業運営と持続的な成長を目指してまいります。

資金の使途と今後の展望

今回調達した資金は、地域の健康増進に寄与するために、ECOFIT24の直営店拡大に活用いたします。直営店を中心とした出店を進めることで、サービス品質や運営ノウハウのさらなる高度化を図るとともに、各エリアに根ざしたフィットネス環境の整備を進めてまいります。これにより、より多くの地域で「通いやすく、続けやすい」フィットネス体験を提供していく方針です。今後も、直営店で培った運営モデルや実績を基盤に、フランチャイズ展開との相乗効果を高めながら、持続的な成長を目指してまいります。

24時間ジム「ECOFIT24」について

「ECOFIT24」は、24時間いつでも利用可能なフィットネスジムです。月額2,980円（税込3,278円）から始められる料金体系と、アプリによる入退館管理・トレーニング記録機能を備え、初心者から上級者まで幅広い層にご利用いただいています。

- 24時間営業・年中無休・全国相互利用可能- 無人運営によるスムーズな利用体験- アプリによる入退館管理・トレーニング記録など、日常的に使いやすいデジタル体験- 初心者でも使いやすい自社ブランドマシンによるトレーニング環境- 全国40店舗以上に展開（※2025年現在）

「気軽に、気ままに、自分らしく。」をコンセプトに、今後も地域に根ざした店舗展開を進めてまいります。公式サイト：https://www.ecofit24.com/

フランチャイズ（FC）オーナー募集について

「ECOFIT24」では、24時間ジムのフランチャイズ（FC）オーナーを募集しています。人件費や固定費を抑えやすい無人運営モデルと、直営店の運営実績をもとにした事業モデルにより、ECOFIT24は安定した店舗運営を目指しやすいビジネスとして多くのオーナーに選ばれており、複数店舗展開を行うフランチャイズオーナーも増えています。本部では、物件選定・商圏分析から内装設計、設備導入、開業準備、開業後の運営フォローまでをワンストップでサポートしています。「地域の健康づくりに貢献したい」「安定したフィットネス事業に取り組みたい」とお考えの方は、ぜひ、ECOFIT24のフランチャイズオーナーという選択肢をご検討ください。

【お問い合わせ先】

エーイーシー株式会社 フランチャイズ事業部メール：fc_ecofit24@aec-co.net公式サイト：https://fc.ecofit24.com/

会社概要（エーイーシー株式会社）

会社名：エーイーシー株式会社所在地：〒463-0002 愛知県名古屋市守山区中志段味下定納80GLP名古屋守山WEST 2階TEL：0120-994-214（フィットネス事業専用回線）E-mail：info@aec-co.net公式サイト：https://aec-co.net/

関連サービス一覧

ECOFIT24（エコフィット24）：https://www.ecofit24.com/ECOFIT24 FC（フランチャイズ）：https://fc.ecofit24.com/TRESUL（トレスル）：https://www.tresul.jp/エコレコフィットネス（業務用マシン）https://www.ecoleco-fitness.com/ECOGOLF（インドアゴルフ）：https://ecoleco-fitness.com/lp/ecogolfPROVERBELL（プロバーベル）：https://prover-japan.com/