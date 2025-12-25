株式会社Pleasant.japan(東京都世田谷区）は、当社が展開する「エアポンプ搭載防水スマホポーチ」が、日本の優れた商品・サービスを認定する「おもてなしセレクション2025」を受賞いたしましたことをお知らせいたします。

https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2500-02-097/

本製品は、ポーチ内の空気を抜くことでスマートフォンにフィルムを密着させる、独自の「エアポンプ構造」を採用しています。従来の防水ポーチで多くのユーザーが感じていた「シートの浮きによる操作のしづらさ」を解消。日常からアウトドアまで、あらゆるシーンでスマートフォンを快適に使用できる点が、日本独自の「おもてなし」の精神を具現化していると認められ、今回の受賞に至りました。

■ 受賞製品：エアポンプ搭載防水スマホポーチの特長

最高水準の防水性能「IPX8」を保持しながら、ユーザーの使い心地を徹底的に追求したプロダクトです。真空密着によるスムーズな操作感： 内蔵のエアポンプで空気を抜くことで、スマホとポーチのフィルムが隙間なく一体化。濡れた手での操作や、細かいタップ・スワイプ、写真撮影もストレスなくスムーズに行えます。「守る」と「使う」を両立： キャンプや登山などのアウトドアはもちろん、お風呂やキッチン、雨の日の外出など、日常生活のあらゆる場面でスマホを水濡れから守りつつ、普段通りの操作性を提供します。受賞の背景： 使う人の「困った」を解決し、より豊かな暮らしをサポートするという視点が、おもてなしセレクションの理念に合致し、高く評価されました。

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=sLmHkb9rGGU

■ 「おもてなしセレクション」とは

おもてなしセレクションは、日本の優れた商品・サービスを認定し、世界へ広めることを目的とした民間企業20社以上で構成されるプロジェクトです。 「世界に発信したい“日本のおもてなし”」をコンセプトに、使う人の心に響く、細やかな配慮や創意工夫が施された製品に贈られます。 ミッションは、日本のおもてなしを通じて、人々がより豊かな暮らしを送ることのできる世界をつくること。将来、住む場所や言語に縛られず、本物の日本文化を自由に体験できる社会を目指しています。

■ 受賞にあたってのコメント

今回の受賞は、私たちのプロダクトが「より豊かな暮らしを実現する」というおもてなしセレクションの理念に合致していると認めていただけた証だと感じております。おもてなしセレクションが提供する多面的なサポートも活用しながら、これからも、より良い価値をお届けできるよう製品の展開を進めてまいります。【受賞製品詳細URL】

https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2500-02-097/