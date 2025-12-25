LICHOU（所在地：東京都荒川区）は、汚部屋清掃の現場を数多く経験してきたお掃除のプロが監修した頑固汚れ専用クリーナー「ピカマジック」を、2026年1月よりAmazon.co.jpにて発売予定です。

■汚部屋そうじのプロが監修した商品

本商品は、SNS総フォロワー数3.1万人を超えるインフルエンサー、汚部屋そうじのプロ「ななだよ」氏が監修。一般的な掃除道具や洗剤では落としきれないトイレの尿石、黄ばみ、黒ずみ、コンロ五徳の焦げ付きなど、長年蓄積した頑固な汚れを想定して開発されました。

■現場の声から生まれた「汚れ専用」クリーニングツール

「何を使っても落ちない」「強い洗剤は使いたくない」そんな声が集まる清掃現場の実体験をもとに、“汚れを化学的に溶かすのではなく、物理的に除去する”という発想で設計されたのが「ピカマジック」です。水をつけて軽くこするだけで使用でき、刺激の強い薬剤や洗剤を使わないため、無臭・無香料で換気がしにくいトイレや水回りでも使いやすい仕様となっています。

■多孔質構造で汚れに引っかかる設計

ピカマジックは、表面に細かな孔を持つ多孔質構造を採用。顕微鏡による構造観察試験を実施し、汚れに引っかかりやすく、使用するほど形状がなじむ構造であることを確認しています。細かい部分に合わせてカットすることも可能で、現場発想ならではの使い勝手を追求しています。

■使用できる場所・汚れの例

トイレの尿石・黄ばみ・黒ずみコンロ五徳の焦げ付き洗面台の水垢浴室タイルなどの陶器類クレンザーやメラミンスポンジ、尿石用スポンジなどで効果を感じられなかった方にもおすすめです。

■品質への取り組みと安全性配慮

本商品は、清掃のプロが使用することを前提に、以下の試験を実施しています。・pH試験（弱アルカリ性であることを確認）・食品衛生法に基づく溶出試験・顕微鏡による構造観察試験※本品は汚れを物理的に除去する特性上、素材や使用方法によっては表面に細かな傷が生じる場合があります。必ず十分な水を使用し、目立たない箇所で試してからご使用ください。

■季節需要にも対応する掃除アイテム

年末の大掃除や引っ越し前後、長期間放置された汚れが気になるタイミングなど、季節需要にも対応する掃除ツールとして活用が期待されています。

■商品概要

商品名：【汚部屋そうじのプロ監修】ピカマジック発売予定日：2026年1月販売チャネル：Amazon.co.jp監修：汚部屋そうじのプロ「ななだよ」氏特長： ・薬剤不使用（水だけで使用） ・多孔質構造 ・尿石・黄ばみ・焦げ付き対応セット内容： ・ピカマジック本体 2本 ・使い捨てゴム手袋 4枚（2組）

■販売者・会社概要ブランド名：LICHOU（リシュ）代表者：荒木 杏里所在地：〒116-0002 東京都荒川区荒川1-12-18■本件に関するお問い合わせ先E-mail：lichou.official@gmail.com