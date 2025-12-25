株式会社ビーブレックス（本社：長野県、代表取締役：小林 隆）は、AI翻訳を活用した外国人向け多言語公式サイト制作サービス 「Lingual Gate（リンガルゲート）」 の提供を開始いたしました。Lingual Gateは、日本語サイトをもとに低コスト・短納期で6言語対応の多言語公式サイトを構築できる制作サービスです。言語ごとに専用URLを持つ“実在する多言語ページ”を自動生成し、海外検索にも対応。観光地のホテル・レストラン・店舗が、外国人のお客様に選ばれやすい環境を整えます。宿泊施設・飲食店・観光事業者などの中小事業者のインバウンド対応を、無理なく進めることを目的に開発されました。

サービス開発の背景

https://fastview.jp/landing/lingual-gate

訪日外国人の増加に伴い、飲食店・宿泊施設・観光施設・小売店などにおいて、多言語対応の必要性は年々高まっています。一方で、・翻訳に手間やコストがかかる・SEOに配慮した多言語サイトの作り方が分からない・既存サイトの運営を止めずに対応したいといった理由から、十分な多言語対応に踏み切れない中小事業者も少なくありません。特に、大規模サイト向けの翻訳システムは機能や価格が過剰になりがちで、観光地の店舗などの事業者には導入ハードルが高いという声も多く聞かれます。Lingual Gateはこうした課題を解決するため、「安価・簡単に始められて、きちんと集客につながる多言語公式サイト」をコンセプトに開発されました。

「Lingual Gate（リンガルゲート）」の概要

Lingual Gateは、AIによる自動翻訳を活用し、外国人向けに最適化された多言語公式サイトを短期間・低コストで構築できる制作サービスです。

対応言語（6言語）

・英語・中国語（簡体字）・中国語（繁体字）・韓国語・フランス語・タイ語日本語サイトの内容をもとに、AIによる自動翻訳で多言語サイトを生成。短期間で6言語対応の外国人向け公式サイトを構築できます。※6言語は必要な言語をご選択頂けます。※6言語以上を希望の場合は、個別にご相談・お見積もりが可能です。

■ デモサイト（実際の表示イメージ）

Lingual Gateで生成される多言語サイトのデモをご覧いただけます。※右上の「Language」ボタンから言語切り替えが可能です

主な特長

① AI翻訳による多言語サイト生成

https://hotel1.sample-site.jp/?preview

専門知識は不要。日本語コンテンツをもとに、6言語の多言語公式サイトをスピーディーに構築できます。

② 言語別URL生成で海外検索にも対応

各言語ごとに専用URLのページを生成するため、海外で利用されている検索エンジンからも情報が見つかりやすくなります。 単なる「翻訳表示」ではなく、検索に強い実在する多言語ページを生成します。

③ 違和感を抑えた高品質な翻訳

自動翻訳後に、日本語への逆翻訳と再翻訳を行う独自の調整工程を挟むことで、表現のズレや違和感を軽減。必要に応じて手動修正も可能です。

④ テンプレート活用による低コスト・短納期

基本テンプレートを選んで頂き、そこに好みのデザインを追加することで初期コストを抑えながら短期間で公開できます。観光地のホテル・飲食店・店舗への導入にも適しています。

導入によって期待できる効果

来日前の検索で見つかりやすくなる

各言語ページが海外検索エンジンに表示され、訪日前の情報収集段階から選択肢に入りやすくなります。

来店・利用の心理的ハードルを軽減

メニュー、注意事項、アクセス情報などを母国語で確認でき、安心して選んでもらえます。

運営負担を抑えた多言語対応

翻訳・更新を自動化できるため、スタッフの負担を増やさずに多言語対応を継続できます。

想定導入シーン

宿泊施設・観光施設

https://fastview.jp/landing/lingual-gate

予約前の比較検討、館内案内、利用ルール、アクセス案内

飲食店・カフェ

メニュー、アレルギー表示、営業時間、予約導線

小売店・体験サービス

商品・サービス説明、参加方法、料金案内

海外向け情報発信を行う法人

海外SEO、公式情報整備、採用・PR用途

他の多言語システムとの違い

一般的な翻訳ウィジェットは、画面上のテキストを翻訳するのみで、言語別URLや実在するページを持ちません。また大手によるSaaSの翻訳サイトサービスは、HTMLをそのまま翻訳するため高額となり、コスト面から中小事業者などに向きません。Lingual Gateでは、6言語分の実在するWebサイトを従来の1/3～1/4のコストで自動生成。各言語が固有のURLを持つため、海外検索エンジンへのインデックスにも対応し、AI翻訳と多言語SEOを両立したインバウンド向け公式サイトを実現します。

主な仕様・対応内容

Lingual Gate（リンガルゲート）は、AI翻訳を活用し、外国人向けに最適化された多言語公式サイトを構築する制作サービスです。主な仕様・対応内容は以下の通りです。■ 対応言語英語／中国語（簡体字・繁体字）／韓国語／フランス語／タイ語（計6言語）※6言語は必要な言語をご選択頂けます。※6言語以上を希望の場合は、個別にご相談・お見積もりが可能です。■ ページ構成言語別に固有URLを持つ多言語ページを自動生成■ 翻訳方式AI自動翻訳をベースに、表現調整工程を含む制作フロー■ 制作方法基本テンプレートを活用したサイト制作。オリジナルデザインも対応可。■ 更新・運用日本語コンテンツ更新を起点に、多言語ページへ反映できる設計

信頼の基盤システム

Lingual Gateの基盤となる地域情報プラットフォーム「AreaCAMP（エリアキャンプ）」は2016年の提供開始以来、国内91地域・海外2地域（2025年10月現在）で稼働。 これまでに100以上の地域ポータルサイト構築に採用されています。

今後の展望

https://fastview.jp/landing/areacamp

今後は、観光・宿泊・飲食・小売など業種ごとのニーズに応じた機能拡充を進めるとともに、多言語SEOやインバウンド集客を支援する周辺サービスの強化を予定しています。あわせて、地域全体で訪日外国人を迎えるための情報導線づくりにも取り組んでいきます。主拠点である軽井沢エリアを中心に、街を盛り上げる地域ポイントアプリ「AREPO」の多言語化と連動し、インバウンド対応を町おこしの一環として支援する取り組みを進めています。Lingual Gateは、外国人向け情報発信の基盤として、地域・事業者のインバウンド対応を継続的に支援してまいります。

サービスに関するお問い合わせ

https://arepo.app/https://fastview.jp/landing/lingual-gatehttps://fastview.jp/landing/lingual-gate/form-pricehttps://fastview.jp/landing/lingual-gate#contact

本サービスにご興味をお持ちいただけましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。サービス内容に関するご質問・ご不明点のほか、取材や掲載のご相談も歓迎しております。株式会社ビーブレックスLingual Gate（リンガルゲート）・お問合せフォーム：https://fastview.jp/landing/lingual-gate#contact

企業情報

株式会社ビーブレックス

・会社名：株式会社ビーブレックス・代表者：小林 隆・所在地：長野県佐久市猿久保245-4・事業内容：webシステム開発・運営