株式会社太陽（所在地：千葉県匝瑳市飯倉台28-11、代表取締役：片岡正徳）が展開する「おもしろTシャツの俺流総本家」では、2026年を楽しく迎えるための特別企画として、2026年12月27日より「おもしろ語録Tシャツ福袋」を販売いたします。本福袋は、通常価格12,400円相当の語録Tシャツに加え、毎年好評のおまけアイテムも多数封入した特別セットを、 **税込4,000円・追加料金なし** で提供するものです。本企画は **毎年販売開始直後に完売する人気企画** となっており、「どんな語録が入っているかわからないワクワク感」も含め、年末年始の楽しみとして多くのお客様からご好評をいただいています。数量限定・在庫限りのため、今年も早期完売が予想されます。

商品説明

https://www.oreryu-souhonke.jp/SHOP/fk-005.html当店は受注生産を基本としておりますが、製作進行の都合等により発生した **未使用・新品の在庫** を活用した、数量限定の特別価格福袋となっております。いずれも品質にはまったく問題ございませんので、安心してご購入いただけます。在庫限り・数量限定のため、なくなり次第終了となります。※カラーはブラック以外が含まれる場合がございます。※セット内容には、通常2,980円で販売している長袖Tシャツが含まれる場合もございます。

【内容】

**税込4,000円**（追加料金ナシ）- おもしろ語録Tシャツ 5枚 ※12,400円相当- おまけ付き（語録ハンドタオル・マスク・バッグ・うちわ 各1個）注意事項- カラーはお選びいただけません- デザインはお選びいただけません- 返品交換は受け付けておりません

【販売開始】

2025年12月27日(土)～

【発送について】

2026年1月5日(月)～ 以降順次販売店舗：https://www.oreryu-souhonke.jp/

俺流総本家こだわりの品質

俺流総本家では、製品ごとに素材選びに注意を払っております。これは、お客様が長く愛用いただける品質を保証し、日々の生活にちょっとした幸せと満足感をお届けするためです。当社の商品が、皆様の生活に新たな価値をもたらすことを心から願っております。Tシャツは、5.6オンスの極厚で丈夫な生地を使用し、「よれない・透けない・長持ちする」という三拍子が揃った上質な一枚に仕上げています。さらに、丈夫な首まわりを実現するため、首まわりの縫製には「ダブルステッチ」を採用しており、長年愛用いただいてもきちんとした首まわりを保ちます。豊富なサイズ展開により、お子様から大きいサイズの方まで幅広くご利用いただけます。また、高品質な素材を使用した当店のプリント技術は他では真似できないものであり、洗濯しても色褪せない耐久性を備えています。毎日愛用しても、鮮明なプリントがそのまま保たれます。

俺流総本家とは

**＼お陰様で年間販売数10万枚突破！／**俺流総本家は、ユニークで個性的な語録Tシャツを提供する日本のブランドとして、年間販売数10万枚を誇ります。この実績は、全国のお客様からの信頼と支持の証です。**楽天ランキング1位を多数獲得**楽天市場では、多くのカテゴリでランキング1位を獲得しています。さらに、楽天ショップ・オブ・ザ・マンスにも輝き、優れたサービスと品質で高評価を受け続けています。**語録Tシャツのラインナップは1万種類以上！**俺流総本家の語録Tシャツは、1万種類以上のデザインを取り揃えています。面白いものから感動的なものまで、多彩なデザインがあり、お客様一人ひとりの個性を引き立てる一枚を見つけることができます。カスタマイズ可能なデザインもあり、特別なイベントやギフトにも最適です。**高品質とお客様満足度へのこだわり**すべてのTシャツは高品質な素材を使用し、快適な着心地と耐久性を兼ね備えています。お客様の声を大切にし、常に改良と革新を続けることで、最高の製品とサービスを提供し続けています。

会社概要

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=0F_yPrk6Em8

企業名：株式会社太陽代表者：片岡正徳所在地：千葉県匝瑳市飯倉台28-11設立：2009年事業内容：インターネット通信販売業（衣類・バッグ・雑貨類）、プリント印刷加工・製造、ビジネス支援コンサルタント業務お問い合わせ（9：00～18：00）TEL：0479-74-8261FAX：0479-74-8338俺流総本家楽天市場店https://www.rakuten.ne.jp/gold/auc-taiyou-sya/俺流総本家オンラインショップhttps://www.oreryu-souhonke.jp/公式インスタグラム（DMにてお問合せ受け付けています）https://www.instagram.com/oreryusouhonke_staff/