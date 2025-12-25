DIGGLE株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：山本 清貴)は、ゴルフアパレルブランド「MARK & LONA(マーク＆ロナ)」を展開する株式会社キューブ(本社：東京都港区、代表取締役会長：松村 智明)が、経営資源の戦略的な投資判断を支える経営管理プラットフォーム「DIGGLE(ディグル)」を2025年12月より本格導入したことをお知らせします。この導入により、事業部を巻き込んだ持続可能で精度の高い経営管理体制の構築に貢献します。

■「DIGGLE」導入の背景

株式会社キューブは、国内外での積極的な出店・事業展開による業容の拡大を加速させており、それに伴い増加したコストの管理や拠点・チャネルごとの売上・利益管理が複雑になっていました。これまでは表計算ソフトでの管理を行っていましたが、今後も持続可能かつ効率的な管理体制を構築することを目指し、システム導入を検討しました。

■期待する効果

導入により以下の効果が期待されます。・脱表計算ソフトや自動化により、属人化の解消と事業進捗のリアルタイムな可視化による経営判断の迅速化・部門別でのデータ可視化・適切な権限設定などによる、事業部を巻き込んだ経営管理体制の構築、及び組織全体での数字意識の浸透

■「DIGGLE」に対する評価

導入にあたっては、以下の特徴を評価いただき、選定に至りました。・細かい単位で(予算内容粒度の)予算管理ができ、事業部と目線を揃えた管理に適しており、要因分析も行いやすい・表計算ソフトなど他の媒体を介さずに画面上で数値更新を行えるなど、ひとつのシステム上で業務を完結できる(脱表計算ソフト)・カスタマイズ性の高さ

■DIGGLE導入に関して、株式会社キューブ 取締役CFO 福岡 裕太氏からのコメント：

当社は店舗・EC・卸と多岐にわたるチャネルを展開しており、限られた人的リソースの中で、これまでは表計算ソフトを中心に予実管理や集計を行っていました。しかし、迅速な経営判断には、よりタイムリーかつ正確な情報の収集・共有が不可欠であると感じておりました。今回「DIGGLE」を導入することで、表計算ソフトによる属人的な集計作業や工数を最小限に抑え、創出された時間をより本質的な「見込予測」などの業務に充てることが可能になります。また、各事業部へタイムリーに数値を共有することで、現場の当事者意識の醸成にもつながると期待しています。今後、「DIGGLE」を最大限に活用し、より質の高い経営判断につなげていきたいと考えています。

■株式会社キューブについて

株式会社キューブは、ラグジュアリーゴルフアパレルブランド「MARK & LONA（マークアンドロナ）」を主としたアパレル事業を展開しています。「Luxury Golf」をコンセプトに、機能性とファッション性を高次元で融合させた製品を、国内直営店、公式ECサイト、および国内外の卸売を通じてグローバルに提供しています。

【会社概要】会社名：株式会社キューブ所在地：東京都港区赤坂2丁目17-7 赤坂溜池タワー 7階代表者：代表取締役会長 松村 智明事業内容：アパレルの企画、製造、販売業務など設立：1994年12月資本金：841,303,438円（2025年8月末時点）従業員数：101名（2025年9月末時点、臨時雇用者を含む）URL：https://www.cube-co.com

■「DIGGLE予実管理」について

「DIGGLE予実管理」は「組織の距離を縮め、企業の未来の質を上げる。」をProduct Visionに、経営資源の戦略的な投資判断を支える経営管理プラットフォームです。経営情報をDIGGLE上に蓄積し、適切な権限設定とともに社内に流通させることで、余剰予算を可視化しスピーディーな再配分で生きた経営管理を実現します。予実管理SaaS 2024年度市場シェア率No.1(※)。我々は、リソース「ヒト」「モノ」「カネ」の適切な経営判断によるアロケーションが経営戦略にとって非常に重要な価値観だと捉えています。今後は「DIGGLE予実管理」で培ったアロケーションの実績を活かし「ヒト」「モノ」の領域に複数プロダクトを展開。第一弾として2025年4月に「DIGGLE人員管理」、第二弾として8月に「DIGGLE売上予実管理」、第三弾として10月に「DIGGLEリベート管理」をローンチしました。

※富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2025年版」より予実管理ソフトウェア、SaaS/PaaS、ベンダーシェア、金額ベース、2024年度実績https://www.fcr.co.jp/report/251q06.htm

導入企業での活用事例はこちらをご参照くださいhttps://diggle.jp/case/

4分で概要を理解できる「DIGGLE」サービス紹介動画

■DIGGLE株式会社について

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=n-W6GHlp2bI

DIGGLE株式会社は、「Dig the Potential テクノロジーで、企業の成長可能性を掘り起こす。」をMissionに、経営資源の戦略的な投資判断を支える「DIGGLE予実管理」をはじめとした、「ヒト」「モノ」「カネ」の最適なリソースアロケーションを実現する複数プロダクトの開発・提供を行っています。「経営の動脈になる。──組織に数字と意思を張り巡らせ、未来を動かす循環をつくる。」をCorporate Visionに、今後成長が見込まれる経営管理市場を牽引する会社として、企業成長に貢献します。https://diggle.jp/company/about/

【会社概要】会社名：DIGGLE株式会社所在地：東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟22階 SPROUND代表者：代表取締役 山本 清貴設立日：2016年6月9日事業内容：経営管理プラットフォーム「DIGGLE」の開発・提供URL：https://diggle.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】DIGGLE株式会社 広報担当宛pr@diggle.team080-4740-7189(上砂かみさご)／070-1306-6893(嶋田)