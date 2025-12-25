2025年で創業110周年を迎えた立花容器株式会社(所在地：岡山県小田郡、代表取締役社長：岡野 邦男)は、培ってきた伝統技術をインコの為に使い『水浴びOK』を開発し、2025年12月26日(金)17時より「Creema SPRINGS」にて販売を開始します。プロジェクトURL：https://www.creema-springs.jp/projects/tachibana-mizuabiok2

『水浴びOK（桶）27cm』は2025年7月にものづくりクラウドファンディング「Creema SPRINGS」にて先行発売し、目標達成率2515％を記録。インコのことを考えた設計や、インコ専用の木桶が珍しいことなどから多くの愛鳥家のサポーターに支持されました。

みんなで遊べる広々サイズ！

従来の水浴びOK(桶)の直径27cmに比べ、今回新たにできた水浴びOK（桶）は、なんと直径33cmと大き目の鳥さんでもゆったりと使えます！また、仲良しのインコちゃんもみんな一緒に水浴びができるので楽しい空間になること間違いなし！

釘・金具不使用で怪我をするリスクを軽減！

今回ももちろん、皆様の大切なインコちゃんの安全を第一と考え、釘などの金具類は一切使用しておりません。桶樽屋が長年にわたり培ってきた伝統技術で作り上げております。

水浴びOK（桶）は天然木を使用している為、一般的に多くみられるプラスチック製の水浴び桶に比べ、水を浴びるときに滑りにくく、しっかりと踏ん張ることができます。また、食品容器としても使用している木材を使っているのでインコちゃんがかじっても大丈夫です。

【販売情報】本製品は、ものづくりクラウドファンディング「Creema SPRINGS」にて、販売を実施します。今回のプロジェクトでは、数量限定・特別価格にてご提供いたします。【商品情報】「水浴びOK(桶) 27cm ゴールド」「水浴びOK(桶) 27cm グリーン」「水浴びOK(桶) 27cm イエロー」「水浴びOK(桶) 33cm ゴールド」【販売期間】2025年12月26日(金)17時～2026年2月7日(土)20時まで

https://www.creema-springs.jp/projects/tachibana-mizuabiok2

【今後の展開】立花容器株式会社は、1915年に地元の酒蔵に醸造用の20石樽や醸造道具、流通用の4斗樽など木樽を通じて喜んでいただくことから始まりました。その後、まだ新しい技術であったプラスチックの容器を通して、漬物や味噌、辛子明太子、珍味ほか農業、医療関連等業務用の容器で発展してまいりました。しかし、創業100周年を契機として、これからは業種業界にとらわれず、お客様(消費者)へ生活提案、一歩先の提案に挑戦していこうと決意し、事業目的をチアフルライフにしました。お客様に喜んでいただける提案、今までに無い楽しい生活のお手伝いをしていきたいという強い思いから、そのベースとなるのが、Cheer・応援、喝采です。何気ない日常に少しの変化、少しの感動を提案・応援していくことこそ立花容器の存在価値だと考えたからです。更なる100年に向かってチアフルライフの実現を目指してまいります。

【会社概要】社名 ： 立花容器株式会社本社所在地 ： 岡山県小田郡矢掛町浅海385-1電話番号 ： 0866-82-3300代表取締役社長： 岡野 邦男事業内容 ： プラスチック、木製品の製造販売設立 ： 1955年HP ： https://www.spac.co.jp