株式会社サイバーレコード（本社所在地：熊本県熊本市、代表者：増田一哉、以下「当社」）が支援する岡山県倉敷市のふるさと納税返礼品として、株式会社ナッシュが提供する「inBlue デニムスーツ オーダーチケット」が掲載中です。生地生産から縫製まで全工程を一貫して岡山県内で実施しております。本取り組みは、受託自治体数112自治体、ふるさと納税サイト運営数571件の実績※がある当社のサポートによるものです。※令和7年5月時点

■「カジュアル服の代名詞ともいえるデニムをフォーマルに着こなす」inBlueの母体となる株式会社ナッシュは、1991年倉敷市児島でデニムを中心としたカジュアル素材の生地屋として創業し、2007年世界初のデニムスーツ専門店としてinBlueをスタートしました。「軽い」「薄い」「扱いやすい」という、デニムの既成概念を覆す生地を研究・開発し、カジュアル素材のデニムを、スーツというフォーマルの世界へ昇華することに成功しました。スーツ専用に独自開発したデニム生地は、薄くしなやかで光沢感があり、デニムと聞いてイメージするゴワゴワした感覚は一切ありません。経営者や士業の方などがビジネスシーンや会合で着用するだけでなく、結婚式などでも高評価を得ています。無地、チェック、ストライプなど、常時40～50種類以上の生地をご用意しております。■All Made in Okayama ～生地と縫製へのこだわり～生地生産から縫製まで全工程を一貫して岡山県内で実施。縫製は国内屈指の「三ツ星認定工場(最高位)」で行い、高級オーダースーツにふさわしい着心地を保証します。お客様一人ひとりの身体に合ったサイズ調整だけでなく、ボタンやボタンホールカラー、裏地など細部にわたる仕様のカスタマイズを可能にします。

【26年2月 東京オーダー会】2026年2月にオーダー会(日本橋)を開催予定です。返礼品のオーダーチケットを使用し、オーダーできる絶好の機会です。▼2026年2月東京オーダー会 開催日：2026/2/20(金)～2/23(月・祝)場所：東京都中央区日本橋本町2-6-1日本橋本町プラザビルB1F New York Art Galaxyオーダー会詳細 https://inblue.jp/denimsuit_lp_new/ご予約はこちら https://reserva.be/inblue

対象返礼品について

▼楽天inBlue デニムスーツ オーダーチケット （お仕立て券） チケットhttps://item.rakuten.co.jp/f332020-kurashiki/53160369/▼チョイスinBlue デニムスーツ オーダーチケット (お仕立て券)https://www.furusato-tax.jp/product/detail/33202/5892016?utm_source=okayamaken_kurashikishi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_33202

岡山県倉敷市について

https://www.rakuten.co.jp/f332020-kurashiki/https://www.furusato-tax.jp/city/product/33202?utm_source=okayamaken_kurashikishi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_33202

岡山県南部に位置し、瀬戸内海に面する倉敷市は、人口約47万人の中核市です。江戸時代には天領として栄え、美しい町並みが残る美観地区や、日本初の私立西洋近代美術館である大原美術館などが観光地として人気を集めています。また、温暖な気候と高梁川の豊かな水を利用して栽培した桃やマスカット、国産ジーンズ発祥の地である児島のデニムなど、各地の個性を活かした特産品が数多くあり、伝統と産業を楽しむことのできる魅力的なまちです。ふるさと納税のお礼の品としてご用意させていただいている返礼品を通じて、倉敷市に少しでも興味・関心を持っていただければ幸いです。

寄附金の使い道について

・歴史文化・伝統の継承、魅力発信・子ども・子育て・教育への支援・健康づくり・福祉の推進・防災・防犯、都市基盤の整備・自然環境・地球環境の保全・文化・スポーツ・地場産業の振興・市長おまかせコース

株式会社サイバーレコードについて2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡【社名】株式会社サイバーレコード【代表者】代表取締役社長 増田一哉【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F【設立】2008年8月1日【URL】https://www.cyber-records.co.jp/【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form