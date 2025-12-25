バンコクで長年愛され、「予約の取れないマッサージ店」として知られるタイの人気スパ at ease（アットイーズ）。その at ease が監修した新商品「タイハーブのお風呂（バスハーブ／バスソルト）」が、2025年6月よりAmazon.co.jpで販売開始され、シリーズ累計販売数 1,500個を突破しました。本商品は、ハーブに精通したタイ伝統医学医師の監修のもと、自社オーガニック農園で育てた農薬不使用の天然タイハーブを使用。香料・着色料・保存料を使用しない無添加設計で、「いつものお風呂時間を、心と身体を整える特別なひとときに変えるアイテム」として注目を集めています。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FCFB3D9F?th=1

■バンコクで愛され続ける名店「at ease」アットイーズ とは

at ease （アットイーズ）は、タイ古式マッサージやハーブトリートメントを提供する人気スパで、長年バンコクで多くの人々に親しまれてきました。日本語フリーペーパー発行部数1位の雑誌調査では「好きなマッサージ店ランキング」第1位に選出。さらに日本国内でも、雑誌『FIGARO』（2024年7月号）に掲載されるなど、高い評価と知名度を誇ります。その施術思想とハーブ知識を生かし、「忙しい日常の中でも、自宅で本格的な癒やしを体験してほしい」という想いから、本商品は誕生しました。

■商品特長①【タイ伝統医学医師監修】10種の天然タイハーブを贅沢配合

本商品は、タイ伝統医学の国家資格を持つ医師が監修。ポンツクショウガ、秋ウコン、コブミカン、レモングラス、バンウコン、シシカイ、セイヨウオオバコ、チャルート、バイプラオ、ランジュートの計10種類のハーブをブレンドしています。爽やかで奥行きのある自然な香りが、入浴中のリラックスタイムを心地よく演出します。

■商品特長②【100％天然素材】農薬不使用・無添加へのこだわり

使用しているハーブはすべて、タイのオーガニック認証を取得した自社農園で栽培。農薬・化学肥料を一切使用せず、香料・着色料・保存料も加えない無添加設計のため、「人工的な香りが苦手」「自然志向の入浴剤を選びたい」という方にも選ばれています。※ハーブ100％タイプと、天然塩配合タイプの2種類を展開。

■商品特長③【温活×リラックス】日々のバスタイムを上質な時間に

ハーブの香りと温浴による心地よさで、冷房や季節の変わり目による冷えを感じやすい方や、1日の終わりにリラックスしたい方のバスタイムをサポートします。煮出してから湯舟に入れる「煮出し湯」スタイルでは、より深い香りを楽しめるのも特長です。

■商品特長④【エコ＆サステナブル】最後まで使い切れる設計

使用後のハーブバッグは、乾燥させて下駄箱の消臭剤として再利用したり、中身を出して観葉植物の肥料として活用することも可能。自然の恵みを無駄なく使い切れる、環境にも配慮したプロダクトです。

■商品概要

商品名： 【予約の取れないタイのマッサージ店監修】タイハーブのお風呂発売開始日：2025年6月販売実績：シリーズ累計1,500個突破販売チャネル：Amazon.co.jp内容： ・ハーブ100％タイプ ・天然塩配合タイプ （各3個入り／15個入り、お試しサイズあり）特長： ・タイ伝統医学医師監修 ・10種の天然タイハーブ使用 ・農薬不使用／無添加設計 ・自社農園・自社生産

■販売者・会社概要ブランド名：アットイーズタイハーブ販売者名：株式会社リビングアットイーズ代表者：上野 圭司所在地：兵庫県芦屋市朝日ヶ丘町7-15-204お問い合わせ先：E-mail：ueno@atease-massage.com