日本最大級のママ向け情報サイト「ママスタ」の情報発信メディア「ママスタセレクト」（運営：株式会社インタースペース、代表取締役社長：河端伸一郎、証券コード：2122、以下インタースペース）は、「おせち」についてのアンケートを実施しました。お正月料理の代表格である「おせち」。昔ながらの風習として親しまれてきた一方、近年はライフスタイルの変化にともない、その向き合い方にも大きな変化が生まれています。ママスタセレクトでは、「お正月のおせちはどうしていますか？」をテーマにアンケート調査を実施しました。選択肢には「自分でおせちを作る」「おせちは買う」「実家・義実家のおせちをもらう（食べる）」「おせちは食べない」の4つを設定。1,100件を超える回答から見えてきたのは、“おせち離れ”とともに、より“自分たちが楽しめるお正月”へと進化する家庭の姿でした。【アンケート詳細ページ】https://select.mamastar.jp/1482924

■約4割が「おせちは食べない」と回答

アンケートの結果によると、40.8％が「おせちは食べない」と回答し、最多となりました。コメントからは、鍋や寿司などの代替メニューを楽しむ声が多く聞かれました。

（コメント）「年末は鍋、年始はお寿司。おせちはしばらく食べていません」「普段食べない豪華な鍋が恒例」「おせちはあまり好きじゃない」

■約3割は好きなものだけを買うスタイル

「おせちは買う」と回答した人は29.2％でした。その多くがお重ではなく、単品おせちや惣菜などから“必要なものだけを選ぶ”スタイルをとっています。

（コメント）「夫が好きなものだけスーパーで購入」「誰も食べないものは買わない。好きなものだけ揃える」

■実家・義実家からもらう家庭は約2割

「実家・義実家のおせちをもらう（食べる）」と回答した人は18.3％。なかには豪華なおせちを振る舞われる家庭もあり、帰省文化とのつながりがうかがえます。

（コメント）「義父が料理人で、伊勢エビ入りの豪華なお重が届く」

■手作り派は約1割。少量生産やこだわりも

「自分でおせちを作る」と回答した人は11.7％と少数派でした。ただ手作り派からは負担を抑えながら自分たちのこだわりを反映している様子が見られました。

（コメント）「黒豆や伊達巻きだけは毎年作る」「お雑煮と筑前煮は欠かさず作る」「自分が食べたいので少量だけ手作り」「家族が確実に食べるものだけ」

■調査から見えた「お正月料理の変化」

コメントをまとめると、下記の傾向が見えてきました。

・おせちに代わるごちそうが選ばれている

元日から営業する店舗が増え、保存食としてのおせちの役割は以前ほど大きくなくなっています。すき焼きやカニ鍋、寿司などを正月のメニューとする家庭もありました。

・「全部そろえる」から「食べたいものを選ぶ」へ

高価にもかかわらず残りやすいという従来のおせちの課題を避け、家族が食べたいものを選ぶという考え方が見られました。また伝統を完全に手放すのではなく、黒豆やお雑煮など、意味のある品だけを作ったり買ったりする家庭も見られます。

■わが家流のお正月は？

好きなものだけを並べる家庭、鍋で特別感を演出する家庭、伝統の品を手作りする家庭、帰省先で豪華なおせちを囲む家庭……。いずれにも共通しているのは“家族が楽しく過ごせるお正月にしたい”という思いでした。正月の過ごし方は今後も、各家庭のライフスタイルに合わせて、さらに多様化していくと考えられます。

【アンケート概要】実施期間：2025年11月15日～2025年11月16日（2日間）回答人数：437人属性：子どもがいる方、妊娠中の方調査方法：インターネット【アンケート詳細ページ】https://select.mamastar.jp/1472503

【ママスタ】月間9.6億PV、725万人以上のユーザーに利用される日本最大級のママ向け総合情報サイト「ママスタ」。ママの今に最適な情報を発信し、必要なコミュニケーションの場を提供する「ママのための情報プラットフォーム」です。子育て・生活関連ニュース、コミュニティ、習い事や塾探しなど、様々なサービスを通じてママにとって役立つ情報を提供しています。■ママスタセレクトについてなにかと正解のわからない子育て期において奮闘するママたちにエールを届けられるよう、ママスタセレクトは今後もママたちの悩みに寄り添った情報発信をしていきます。https://select.mamastar.jp/■SNSママスタセレクト公式アカウントFacebook：https://www.facebook.com/mamastar.selectTwitter：https://twitter.com/mamastar_selectInstagram：https://www.instagram.com/mamastar_mangahttps://www.instagram.com/hahadojoLINE：https://line.me/R/ti/p/@oa-mamasta■会社概要社名 株式会社インタースペース （https://www.interspace.ne.jp/）所在地 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル8階代表者 河端 伸一郎設立 1999年11月8日資本金 984,653,800円事業内容 パフォーマンスマーケティング事業・メディア事業【リリースに関するお申込み・お問い合わせ先】株式会社インタースペース メディア&ソリューション事業部 ママスタセレクト編集部Tel：03-5339-8725 FAX：03-6302-3916【アンケートメニューに関するお問い合わせ先】株式会社インタースペース メディア&ソリューション事業部 広告担当https://select.mamastar.jp/ads