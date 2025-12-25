東京経済大学バドミントン部のOBおよび現役学生が立ち上げた団体であるB-ace株式会社は、大学生と幅広い世代の選手が交流できるオープン大会「B-ace杯 バドミントン大会」を、2026年1月25日(日)に明治学院東村山高等学校体育館で初開催します。





B-ace杯 バドミントン大会





本大会は、日本トップレベルの大学生選手と直接対戦できる貴重な機会を提供し、競技力の向上と世代間交流の促進を目的として企画されております。

参加対象は、中高生・大学生・社会人のバドミントン経験者と幅広くされ、競技に真剣に取り組むすべての選手であれば誰でもご参加できる内容となっています。









「大学生がつなげる、仲間と未来」

大会のテーマである「大学生がつなげる、仲間と未来」は、世代を超えた交流や技術向上の場として、多くの方々にご参加いただければと考えております。









主催者のB-ace株式会社の坪倉 太陽氏は、初開催となる本大会について「初開催となる大会だけに、会場インフラから競技環境、出場選手まで細部にわたり準備を進めています」とのコメントし、さらに「今回は韓国の元ナショナル選手とも連携を図りたいと考えており、そのネットワークを通じて、今後は各国のジュニア層への指導・育成支援にも活動を広げたい」と、国際的な育成環境の構築を目指す姿勢を示しました。





大会名： B-ace杯 バドミントン大会

テーマ： 「大学生がつなげる、仲間と未来」

主催 ： B-ace株式会社(東京経済大学バドミントン部OBおよび現役学生が立ち上げた団体)









開催日 ： 2026年1月25日(日)

会場 ： 明治学院東村山高等学校体育館

参加対象 ： 中高生・大学生・社会人のバドミントン経験者(競技に真剣に取り組む方なら誰でも参加可能)

参加申込 ： 2025年12月31日まで

申込み方法・詳細： 公式Instagram https://www.instagram.com/tku_badminton/