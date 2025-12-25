熊本市西区 「本妙寺仁王門健脚行」2026年3月28日開催！エントリー期間：2025年12月25日～2026年3月8日
スポーツを通じた地域活性化に取り組むクローバーフィールズ(所在地：熊本市西区／代表：境 理)は、2026年3月28日(土)、本妙寺(熊本市西区)参道にて「本妙寺仁王門健脚行 2026」の開催を発表しました。
本イベントは、同事務所が進める「西区一丸プロジェクト」の一つとして2023年3月よりスタートしたランニングイベントです。
コースは仁王門から参道約900mを駆け抜けるコースで、途中ランナーの前に立ちふさがる大本堂から浄池廟にある胸突雁木と呼ばれる176段の石段や清正公銅像の直前にある300段の石段を登りきると清正公立像がゴールを迎えてくれます。
西区一丸プロジェクトの一つである当大会では、参加賞として協力店で利用することができる地域クーポン券(500円分)を配布します。
参加エントリー期間は2025年12月25日(木)から2026年3月8日(日)までとなっています。
前回の様(1)
胸突雁木(石段)、浄池廟
【開催概要】
イベント名： 本妙寺仁王門健脚行2026
開催日 ： 2026年3月28日(土)
会場 ： 本妙寺一帯(熊本市西区花園) メイン会場：仁王門前広場
種目 ： カテゴリF(親子)、カテゴリW(女性)、
カテゴリU30(30歳以下男子)、カテゴリO30(31歳以上男子)
参加費 ： カテゴリF／3,000円(税込)、
カテゴリW・カテゴリU30・カテゴリO30／2,000円(税込)
※ 学生は1,000円(税込)
主催 ： 本妙寺仁王門健脚行実行委員会
企画・運営： クローバーフィールズ(代表：境 理)
公式サイト： https://machinakadash.in/kenkyakugyo/
本妙寺仁王門健脚行2026チラシ