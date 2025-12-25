スポーツを通じた地域活性化に取り組むクローバーフィールズ(所在地：熊本市西区／代表：境 理)は、2026年3月28日(土)、本妙寺(熊本市西区)参道にて「本妙寺仁王門健脚行 2026」の開催を発表しました。





本イベントは、同事務所が進める「西区一丸プロジェクト」の一つとして2023年3月よりスタートしたランニングイベントです。





コースは仁王門から参道約900mを駆け抜けるコースで、途中ランナーの前に立ちふさがる大本堂から浄池廟にある胸突雁木と呼ばれる176段の石段や清正公銅像の直前にある300段の石段を登りきると清正公立像がゴールを迎えてくれます。





西区一丸プロジェクトの一つである当大会では、参加賞として協力店で利用することができる地域クーポン券(500円分)を配布します。





参加エントリー期間は2025年12月25日(木)から2026年3月8日(日)までとなっています。





前回の様(1)





胸突雁木(石段)、浄池廟





【開催概要】

イベント名： 本妙寺仁王門健脚行2026

開催日 ： 2026年3月28日(土)

会場 ： 本妙寺一帯(熊本市西区花園) メイン会場：仁王門前広場

種目 ： カテゴリF(親子)、カテゴリW(女性)、

カテゴリU30(30歳以下男子)、カテゴリO30(31歳以上男子)

参加費 ： カテゴリF／3,000円(税込)、

カテゴリW・カテゴリU30・カテゴリO30／2,000円(税込)

※ 学生は1,000円(税込)

主催 ： 本妙寺仁王門健脚行実行委員会

企画・運営： クローバーフィールズ(代表：境 理)

公式サイト： https://machinakadash.in/kenkyakugyo/





本妙寺仁王門健脚行2026チラシ