株式会社ローソン（本社：東京都品川区）は、全国51店舗で展開する「MACHI café＋（マチカフェプラス）」にて、2025年12月30日（火）より『黒糖きなこラテ』と『黒糖きなこスムージー』を発売します。沖縄県産さとうきびの黒糖と、香ばしいきなこを組み合わせた和菓子のような味わいは、お正月や初詣など、日本らしい行事が増えるシーズンにぴったり。温かなラテとひんやり冷たいスムージーの2種から、その日の気分に合わせてお選びいただけます。

「MACHI café＋」サイト： https://www.lawson.co.jp/lab/tsuushin/art/1467026_4659.html

2025年の締めくくりとして開発した今回の新商品は、「年末年始にほっと和む、和スイーツドリンク」をコンセプトに誕生しました。日本らしさを感じたくなる年末年始に向けた、季節限定のラインアップです。沖縄県産さとうきびを贅沢に使用した黒糖と、香ばしいきなこ。さらに、こしあんを加えることで、やさしい甘さと奥行きある“和のコク”を実現しました。忙しい年の瀬や、家族で過ごすお正月のひとときに、ほっこりと和む味わいとなっています。『黒糖きなこラテ』は、生乳100％のこだわりミルクを使用したカフェラテをベースに、黒糖ときなこでコクと香ばしさをプラス。さらにこしあんが優しい甘さを広げます。意外なほど相性抜群の、こしあんとコーヒーの組み合わせに、まろやかなホイップをトッピングして仕上げました。和菓子を思わせる、ほっこり温かな和風ラテです。『黒糖きなこスムージー』は、わらび餅のぷるぷる食感を楽しめる、デザート感たっぷりの和スムージーです。黒糖とこしあんの甘みに、きなこの香ばしさとエスプレッソのほろ苦さがアクセント。和スイーツ好きに嬉しい、飲むスイーツの新提案です。プラス20円でホイップのトッピングが可能です。 年末年始のひと休みに、日本の冬を感じる和テイストのドリンクで、心も体もほっとする時間をお楽しみください。

商品名 ：『黒糖きなこラテ』 価 格 ：380円（税込）発売日 ：2025年12月30日（火）発売店舗：ローソン MACHI café＋導入店舗商品特長：黒糖とこしあんの甘味と、きなこ香ばしさで温まる、真冬にぴったりの和風ラテ。年末年始に、ほっこり温まる和風のラテを！というコンセプトで商品開発しました。こしあんとコーヒーの組み合わせがマッチした、和菓子を思わせる和風ラテです。※ホットでのみのご提供となります。

商品名 ：『黒糖きなこスムージー』 価 格 ：ホイップなし 480円（税込）ホイップあり 500円（税込）発売日 ：2025年12月30日（火）発売店舗：ローソン MACHI café＋導入店舗商品特長：デザートとして人気のわらびもちが入った、和風ラテのスムージーです。こしあんと黒糖でやさしい甘みを、きなこで香ばしさを、そしてエスプレッソのほのかな苦さが特徴です。ぷるぷる食感のわらび餅をお楽しみください。

10杯飲むと1杯無料に！お得なスタンプカードをお店で配布中

マチカフェプラスのドリンクを１杯購入すると１枚シールがもらえ、10枚集めるとマチカフェプラスドリンク１杯と無料引換できる、スタンプカードをお店で配布中です。シールを集めて、ぜひお得にドリンクをお楽しみください！ ※本施策は、予告なく変更または終了する場合がございます。

「手作り」は、時代に逆行？いいえ、今の時代だからこそ！「MACHI café＋」について

ローソンは、店内厨房スペースを活用し、お客様の注文を受けてから一杯一杯手作りで提供する「MACHI café＋」を、2022年9月より展開しています。「MACHI café＋」における「一杯一杯、手作り」というサービスは、「もっとお客様と会話をしたい」という店舗のクルーさん（アルバイト・パート）の声から始まりました。このサービスを通じて、クルーさんとお客様とのコミュニケーションを活性化させ、「あなたに会いに来た」「あなたから買いたい」と感じていただけるような関係性を築くことを目指しています。サービス導入にあたっては、店舗で働くクルーさんの接客スキルや人財育成体制も重要な判断基準となります。社内認証制度として、クルーさんの知識やスキルに応じて「リーダークルー」、「ファンタジスタ」として認定しています。この認定制度は、スタッフの自己研鑽を促し、モチベーションの向上にもつながっています。ローソンには、毎日のように訪れるお客様も多いため、いつご来店いただいても新鮮な発見があるようにと心がけています。生のバナナを使用したスムージーやこだわりのコーヒーなど、定番商品とシーズナル商品を合わせて常時6～10種類をラインナップしています。

※ローソンでは、2012年から、コーヒーに関する知識や接客などのスキルが優秀なスタッフを認定し、接客や店舗業務の向上につなげる「ファンタジスタ制度」を設けています。現在では、「MACHI café」の他、「接客」「まちかど厨房」「ファーストフード」の4つの分野別で20,000人を超えるクルーさんが認定を受けています。