食品容器をはじめプラスチック製品の製造を行う株式会社コバヤシ(所在地：東京都台東区)は、この度、実践女子大学 ulula jissen様とアップサイクル・エシカルプロジェクトを始動いたしました。





株式会社コバヤシ×ulula jissen





納豆容器のトップシェアを誇るプラスチック総合メーカーである当社は、環境貢献やアップサイクルへの取り組みに力を入れています。

これまでには、コーヒー豆を入れる麻袋を使ったアップサイクル商品の制作や、地域の就労支援にもなり得るプロジェクトに携わってきたコバヤシ。





本来であれば役目を終えてしまうはずだった製品、資材に新たな価値を見出し、次の形へとつなぐアップサイクルへの想いは強く、私たちは同じ志を持つ仲間を探し求めてきました。









◆ulula jissen(ウルラジッセン)との出会い

実践女子大学 ファッションデザイン研究室(滝澤ゼミ)が、「デザインの力で皆をつなぐ」というスローガンの元、『ulula jissen』というゼミブランドを立ち上げ、アップサイクル・エシカルプロジェクトに取り組んでいることを耳にしました。





ulula jissenに所属する学生たちは、アップサイクル商品の企画・デザイン・制作を担当。

企業から排出・廃棄される素材や使用済み制服や作業着などを材料として活用し、これまで様々なアップサイクル作品を生み出してきました。





作業着のアップサイクル商品





また、名古屋市の福祉事業所の方々にも制作・縫製をご協力いただき、就労支援にも貢献。





志を同じくしたコバヤシと実践女子大学 ulula jissenが出会い、この度、アップサイクル・エシカルプロジェクトが進み始めたのです！





コバヤシからは、廃棄に対する手間や負担がかかるとされるコーヒー麻袋を提供し、ulula jissenに所属する学生たちがバッグやエプロンなどにリメイク。





商品開発の様子





コーヒー麻袋のアップサイクル商品





さらには、こうしたアップサイクル商品を一般のお客様へ販売する機会を増やすため、コバヤシが運営するECモール「cococica(ココシカ)」でのオンライン販売も開始しました。









◆cococica(ココシカ)

ここにしかないこだわりの商品を世界各地から集め、販売している雑貨ブランド。

麻袋から作られたアップサイクル商品はもちろん、ペットボトルキャップをリサイクルして作ったネコのフィギュアやコースターなど、幅広い商品をラインナップ。





ulula jissenに所属する学生たちの商品作りへの試行錯誤。

利便性とデザイン性の両立を目指して行われた創意工夫の集大成。

その作品一つ一つが、多くの人々の手に渡ってゆくよう、続々と掲載中です。





株式会社コバヤシは、持続可能で豊かな社会の実現にこれからも貢献してまいります。