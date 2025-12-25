日本最大級・約8,000人参加の完全無料の生成AIコミュニティ「#SOZOコラボ」が、Discordコミュニティ 「#SOZOビレッジ」 としてリニューアル!20人のナビゲーターがお出迎え
株式会社海馬（本社：東京都、代表取締役：北村勝利〈以下、当社〉）は、約8,000人が参加する日本最大級の生成AIコミュニティ「#SOZOコラボ（Discord）」を、新コンセプト 「皆で教え合う、皆で学び合う。」 を掲げた無料コミュニティ 「#SOZOビレッジ」 としてリニューアルしたことをお知らせいたします。
■ リニューアルの背景
生成AIは、ChatGPTをはじめ画像生成AI・動画生成AIなどの急速な進化により、個人・企業を問わず活用の幅が大きく広がっています。
一方で、「何から学べばいいかわからない」「独学では限界がある」「無料で気軽に質問できる場がない」
といった声も多く、**学習格差（AI格差）**が生まれつつあります。「#SOZOビレッジ」は、こうした課題に対し、一部の専門家だけでなく、「皆が学び合い・教え合う」文化をつくることを目的に2024年5月、Discord上に誕生しました。
■ #SOZOビレッジの特徴
1．日本最大級・完全無料の生成AIコミュニティ
参加者は約8,000人。誰でも無料で参加でき、初心者から実践者まで幅広い層が集まっています。
2．20名以上の「ナビゲーター」が常駐
ChatGPT、画像生成AI、動画生成AI、AIビジネス活用など、
分野別に20名を超えるナビゲーター（案内人）が参加者をサポートします。
3．初心者歓迎・質問しやすい設計
初心者専用Q&Aチャンネルを設置し、「質問すること自体が学びになる」文化を明確に打ち出しています。
4．教えることで成長できるコミュニティ
#SOZOビレッジでは、学ぶ側だけでなく**「教える側が育つ仕組み」**を重視。
小さな気づきや体験共有が、次の学びへとつながる循環を生み出します。
■ #SOZOビレッジが無料にこだわる理由
#SOZOビレッジは、生成AIを学ぶ人同士が、日々の試行錯誤や実体験を持ち寄り、教え合いながら成長していくコミュニティです。
誰かに教わった使い方や工夫を、自分の中で終わらせるのではなく、次に困っている人へ共有する。この考え方は、日本古来の「恩送り」という学びの循環に基づいています。
一人では追いつけない変化の早い生成AI分野において、知識を循環させることは、個人の学習効率を高めるだけでなく、社会全体のAI活用力を底上げします。
#SOZOビレッジは、教える行為が評価され、次の機会につながる仕組みを通じて、実践的なAI人材を継続的に生み出すことを目指しています。
ご案内はこちら
https://sozo-collabo.hp.peraichi.com/
運営会社概要
https://kaiba.company/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338020&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338020&id=bodyimage2】
■ ナビゲーター制度について
教えることが、価値になる。それが #SOZOビレッジ の学びコンセプトです。
ナビゲーターは、特定分野を案内するコミュニティ内公式ポジションです。
専門性の可視化や実績づくりにつながり、将来的には講座・案件・発信活動への展開も視野に入れています。
公認ナビゲーター紹介
＜テキスト系＞
バイブコーディング いかけん
https://x.com/ikakenn
ai駆動開発 kozzy ]
https://x.com/kozzy0919
シナリオライティング hide
https://x.com/AI6057904297651
claude はまさん
https://x.com/dek_hamasan
aiエージェント （milbo）オトーワン
https://x.com/otousan19
グーグル（ai studio）すーさん
