巻頭特集 『ファイブスター物語』 月刊ホビージャパン 2026年2月号 2025年12月25日（木）発売
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、月刊ホビージャパン最新号（2026年2月号）を2025年12月25日（木）より全国書店で発売いたします。
2023年10月号以来、およそ2年ぶりの『ファイブスター物語』
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337938&id=bodyimage1】
2023年10月号以来、およそ2年ぶりの『ファイブスター物語』。今回はボークスVSMSシリーズを軸に最新アイテムである破烈の人形、超先行レビューとなるディー・カイゼリン、シリーズ第1弾のダッカス・ザ・ブラックナイトを作例＆How toで詳細に解説。
さらにGTM初の大型ディオラマも仕込み中です！
また、後半パートではIMS最新作も作例とともにたっぷりご紹介。新たなステージを迎えた『F.S.S.』超造形の魅力を大ボリュームでお届けします
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337938&id=bodyimage2】
第二特集は、『機動戦士ガンダム サンダーボルト』完結記念
THUNDERBOLT MECHANICS SPECIAL
2025 年9月末、小学館「ビッグコミックスペリオール」にて13 年という長期連載の末に堂々完結を果たした『機動戦士ガンダム サンダーボルト』。立体化企画として長年本作に関わってきた月刊ホビージャパンでは、これを記念して、最終話にてイオが搭乗する可変モビルスーツ、サンダーボルト・ガンダムを1/100スケールで立体化! これまで多くのサンダーボルト版モビルスーツを手掛けてきた竹内陽亮渾身のスクラッチモデルをお楽しみいただきたい。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337938&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337938&id=bodyimage4】
【商品情報】
月刊ホビージャパン 2026年2月号
●発売日：2025年12月25日（木）発売
●定価：1,320円（本体1,200円＋税10％）
●雑誌コード：08127-02
●判型：A4変形
●発売元：ホビージャパン
●版権表記
（C） EDIT ,All rights reserved.
（C）創通・サンライズ
配信元企業：株式会社ホビージャパン
配信元企業：株式会社ホビージャパン
