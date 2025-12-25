新開発「On Beauty（オンビューティー）シリーズ」 TVアニメ 『８６―エイティシックスー』 新規録り下ろしボイス搭載ゾーガンキンスカルプを期間限定で受注販売
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、クルールラボ株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役社長：中垣 浩二）と共同開発した、音声ガイダンス搭載ゾーガンキンスカルプ（EMSヘッド＆フェイススパ）『CL-OS』との、TVアニメ『８６―エイティシックスー』※1コラボレーションモデルを受注販売致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337924&id=bodyimage1】
本機種「CL-OS」は、クルールラボ社の製品「CL-ZKS」をベースに、音声ガイダンスと、Faceモード（表情筋ケア）機能を追加し、本体色オリジナル、”Powered by Onkyo”ロゴ（ボイス音質監修）を付与した新開発モデルとなります。この新開発を機に、「On＝音、ボイス」と「Beauty＝美」を組み合わせた新商材「On Beauty」※2シリーズを立ち上げ、美容機器や健康機器、管理健康機器、コスメといった各分野の製造・OEMメーカーと協業し、アニメIPやアーティスト、VTuberとのコラボレーション商品を企画・開発していきます。シリーズ第一弾として、今回の音声ガイダンス搭載ゾーガンキンスカルプ（EMSヘッド＆フェイススパ）を開発。今後、第二弾、第三弾と新商材を開発し、新たなステージへと進みます。
本コラボレーションモデルは、本体天面に作品ロゴを配置し、「シンエイ・ノウゼン」と「ヴラディレーナ・ミリーゼ」による新規録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、Scalpモード、Faceモード、回転レベル、EMS等、各操作に応じてガイドしてくれるオリジナルボイス計15ワードを楽しみながら頭皮や表情筋のケアが可能です。尚、描き下ろしイラストマイクロファイバークロスを付属します。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-（音アニ2号店）」にて12月26日（金）11:00より（受注受付開始は15:00より）実機展示を実施致します。試用・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、描き下ろしイラストの「A4クリアファイル」「アクリルスタンド」「缶バッジ」及び、「スカルプ（収納）ポーチ」「ヘアキャップタオル」を通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ2号店」にて、12月26日（金）15:00より販売開始致します。
※1 TVアニメ『８６―エイティシックスー』
ギアーデ帝国が開発した完全自律無人戦闘機械〈レギオン〉の侵攻に対応すべく、その隣国であるサンマグノリア共和国が
開発した無人戦闘機械〈ジャガーノート〉。だが、無人機とは名ばかりであり、そこには“人”として認められていない者たち――エイティシックス――が搭乗し、道具のように扱われていたのである。エイティシックスで編成された部隊〈スピアヘッド〉の隊長である少年・シンは、ただ死を待つような絶望的な戦場の中で、ある目的のために戦いを続けていた。そこに新たな指揮管制官〈ハンドラー〉として、共和国軍人のエリート・レーナが着任する。彼女はエイティシックスたちの犠牲の元に成り立つ共和国の体制を嫌悪しており、“人型の豚”として蔑まれていた彼らに人間として接しようとしていた。死と隣り合わせに最前線に立ち続けるエイティシックスの少年と、将来を嘱望されるエリートの才女。決して交わることがなかったはずのふたりが、激しい戦いの中で未来を見る――。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337924&id=bodyimage1】
本機種「CL-OS」は、クルールラボ社の製品「CL-ZKS」をベースに、音声ガイダンスと、Faceモード（表情筋ケア）機能を追加し、本体色オリジナル、”Powered by Onkyo”ロゴ（ボイス音質監修）を付与した新開発モデルとなります。この新開発を機に、「On＝音、ボイス」と「Beauty＝美」を組み合わせた新商材「On Beauty」※2シリーズを立ち上げ、美容機器や健康機器、管理健康機器、コスメといった各分野の製造・OEMメーカーと協業し、アニメIPやアーティスト、VTuberとのコラボレーション商品を企画・開発していきます。シリーズ第一弾として、今回の音声ガイダンス搭載ゾーガンキンスカルプ（EMSヘッド＆フェイススパ）を開発。今後、第二弾、第三弾と新商材を開発し、新たなステージへと進みます。
本コラボレーションモデルは、本体天面に作品ロゴを配置し、「シンエイ・ノウゼン」と「ヴラディレーナ・ミリーゼ」による新規録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、Scalpモード、Faceモード、回転レベル、EMS等、各操作に応じてガイドしてくれるオリジナルボイス計15ワードを楽しみながら頭皮や表情筋のケアが可能です。尚、描き下ろしイラストマイクロファイバークロスを付属します。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-（音アニ2号店）」にて12月26日（金）11:00より（受注受付開始は15:00より）実機展示を実施致します。試用・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、描き下ろしイラストの「A4クリアファイル」「アクリルスタンド」「缶バッジ」及び、「スカルプ（収納）ポーチ」「ヘアキャップタオル」を通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ2号店」にて、12月26日（金）15:00より販売開始致します。
※1 TVアニメ『８６―エイティシックスー』
ギアーデ帝国が開発した完全自律無人戦闘機械〈レギオン〉の侵攻に対応すべく、その隣国であるサンマグノリア共和国が
開発した無人戦闘機械〈ジャガーノート〉。だが、無人機とは名ばかりであり、そこには“人”として認められていない者たち――エイティシックス――が搭乗し、道具のように扱われていたのである。エイティシックスで編成された部隊〈スピアヘッド〉の隊長である少年・シンは、ただ死を待つような絶望的な戦場の中で、ある目的のために戦いを続けていた。そこに新たな指揮管制官〈ハンドラー〉として、共和国軍人のエリート・レーナが着任する。彼女はエイティシックスたちの犠牲の元に成り立つ共和国の体制を嫌悪しており、“人型の豚”として蔑まれていた彼らに人間として接しようとしていた。死と隣り合わせに最前線に立ち続けるエイティシックスの少年と、将来を嘱望されるエリートの才女。決して交わることがなかったはずのふたりが、激しい戦いの中で未来を見る――。