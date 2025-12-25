エアーコンプレッサー専門店エアセルフが参加する楽天大感謝祭が明日終了
エアーコンプレッサー専門店エアセルフ（運営：株式会社メカニスタ、代表取締役：小野寺鉄）が参加している楽天大感謝祭は、明日12月26日1時59分をもって終了いたします。期間中は多くのお客様にご利用いただき、静音オイルレスコンプレッサーを中心に多数のご注文をいただいております。
楽天大感謝祭は、楽天市場を代表する大型キャンペーンとして、年末に開催される注目度の高いセールです。エアーコンプレッサー専門店エアセルフでは、DIY用途から業務用途まで幅広く対応できるエアーコンプレッサーを対象に、期間限定の特別価格でご案内しております。購入を検討されているお客様は、この機会にぜひご利用ください。
楽天大感謝祭 概要
セール名：楽天大感謝祭
開催期間：2025年12月19日（金）20:00 ～ 2025年12月26日（金）01:59
エアーコンプレッサー専門店エアセルフの割引対象商品一覧
商品1
商品名：エアセルフ静音オイルレスコンプレッサー 30L 100V ホワイト
通常価格：39,900円（税込）
セール価格：35,900円（税込）
商品特長：
・家庭用電源100V対応
・静音設計で屋内作業にも配慮
・オイルレス構造によりメンテナンス性に優れる
URL：https://item.rakuten.co.jp/air-compressor/airself/
商品2
商品名：エアセルフ静音オイルレスコンプレッサー 30L 100V ホワイト
通常価格：39,900円（税込）
セール価格：35,900円（税込）
商品特長：
・安定したエア供給が可能な30Lタンク
・DIYから軽作業まで幅広く対応
URL：https://item.rakuten.co.jp/air-compressor/airself/
商品3
商品名：エアセルフ静音オイルレスコンプレッサー 軽量 アルミ製 50L 100V ブラック
通常価格：69,900円（税込）
セール価格：64,900円（税込）
商品特長：
・アルミ製タンクによる軽量設計
・50Lの大容量で連続作業に対応
・業務用途や作業時間の長い現場にも適したモデル
URL：https://item.rakuten.co.jp/air-compressor/airself04/
商品4
商品名：エアセルフ静音オイルレスコンプレッサー 軽量 アルミ製 30L 100V ブラック
通常価格：49,900円（税込）
セール価格：44,900円（税込）
商品特長：
・軽量かつコンパクトな設計
・持ち運びや設置場所を選ばないサイズ感
・静音性と扱いやすさを両立
URL：https://item.rakuten.co.jp/air-compressor/airself02/
エアーコンプレッサー専門店エアセルフ 今後の展開
当店では、専門店としての知見とこれまでの販売実績を活かし、製品の特長や選び方を分かりやすく伝える情報発信を今後も継続してまいります。
また、使用目的や作業環境に応じた商品提案を通じて、導入後もご満足いただけるように注力し、個人のお客様から法人のお客様まで、それぞれのニーズに寄り添ったサービス提供を目指してまいります。
【会社概要】
会社名：株式会社メカニスタ
所在地：北海道札幌市中央区
代表者：代表取締役 小野寺鉄
事業内容：エアーコンプレッサーの販売・修理・卸売業／法人向け工業製品販売／EC運営
公式サイト：https://air-compressor.jp/
▼tokyo parts公式サイト：
https://tokyoparts.jp/
▼農業分野に特化した新メディアサイト「ライストレード」
https://rice-trade.jp/
▼農業むけ関連サービス
https://rear-car.jp/
