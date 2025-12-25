不動産投資のベルテックス 横浜へ直通８分、都心へのアクセス良好な南太田に 『べルシード横濱南太田II』を竣工
株式会社ベルテックス（所在地：東京都新宿区、代表取締役：梶尾 祐司）は、横浜市南区庚台に『ベルシード横濱南太田II』を竣工したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337551&id=bodyimage1】
◆横浜市南区について◆
不動の人気を誇る街、横浜。横浜駅周辺では、将来にわたって再開発計画が進められており、今後さらなる地価の上昇が見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337551&id=bodyimage2】
その横浜駅から直通で約８分の南太田駅周辺（横浜市南区）では、単身世帯の割合が増加傾向にあり、賃貸需要も今後ますます高まると予想されています。それに伴い、横浜エリアでは安定した家賃水準が維持されており、投資家にとっても非常に魅力的な地域となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337551&id=bodyimage3】
◆べルシード横濱南太田IIについて◆
当物件は、ベルテックスが手掛ける人気の＜ベルシードシリーズ＞として竣工しました。
2019年に竣工した『ベルシード横濱南太田』は、賃貸需要が非常に高く稼働率も良好であったことから、その実績を背景に、当社はさらなる需要に応えるべく『ベルシード横濱南太田II』を取得することを決定いたしました。所在地である横浜市南区庚台は、都心へのアクセスと、豊かな自然環境の両方を享受できる魅力的な立地です。
横浜駅から最寄りの南太田駅までは、京急本線直通で約8分。周辺には学校や緑豊かな公園が点在し、治安も良好です。また、地域には有名な商店街があるなど、人が集まりやすく、今後も世帯数が増加することが予想されています。横浜駅周辺だけでなく、単身者にとって生活利便性に優れたエリアとなっています。
ゆるやかな坂を上った先に、上品でモダンな色調と、立体的な造形美が存在感を放つ新レジデンスが誕生しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337551&id=bodyimage4】
◆建築概要◆
物件名 ：ベルシード横濱南太田II
所在地 ：神奈川県横浜市南区庚台61-31（以下部屋番号）
交通 ：京急本線「南太田駅」 徒歩９分
敷地面積 ：345.75m2（登記記録）、346.06m2（実測）
構造・規模：鉄筋コンクリート壁式構造 地上４階 地下１階建
総戸数 ：23戸（ほか管理員室１戸）
竣工日 ：令和7年11月28日
引渡日 ：令和7年12月15日
間取り ：1K
専有面積 ：21.37m2～23.35m2
（専有面積は壁芯面積であり、登記記録面積は上記面積より少なくなります）
◆VERXEED ＜ベルシード＞シリーズの特徴◆
ベルテックスが独自開発する＜ベルシード＞シリーズは、単身者向けのマンションシリーズで、首都圏エリアを中心に展開しています。グッドデザイン賞受賞歴のある物件もあり、デザインや居住性において高い評価を受けているシリーズです。
無駄のない設備と内装に加え、立地の良さが都内で働くビジネスパーソンに支持されています。今後も長期的に需要が見込めるマンションシリーズであり、ベルテックスのオリジナルブランドとして投資家にも人気のブランドとなっています。
●単身者向けマンション
単身者およびDINKSなど、多忙なビジネスパーソンの居住を想定した交通利便性の高さが人気です。
●生活環境と利便性
全室に室内干しや浴室乾燥機が完備されており、無駄のないコンパクトな設計となっています。
●24時間セキュリティ体制
カラーモニター付きのオートロックシステムや防犯カメラが設置されており、24時間365日安全対策を行っています。
●Wi-Fiアクセスポイント完備
各戸にWi-Fiアクセスポイントインターネット環境が充実しています。
◆株式会社ベルテックスについて◆
当社は、『より多くの人々の不安を「夢」や「希望」に変える』を企業理念に掲げ、お客様のニーズに沿った不動産コンサルティング、不動産企画・開発、不動産の売買・賃貸仲介および賃貸管理業務、不動産の運用、損害保険代理店業務、生命保険の募集に関する業務を提供する総合不動産カンパニーです。
配信元企業：株式会社ベルテックス
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337551&id=bodyimage1】
◆横浜市南区について◆
不動の人気を誇る街、横浜。横浜駅周辺では、将来にわたって再開発計画が進められており、今後さらなる地価の上昇が見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337551&id=bodyimage2】
その横浜駅から直通で約８分の南太田駅周辺（横浜市南区）では、単身世帯の割合が増加傾向にあり、賃貸需要も今後ますます高まると予想されています。それに伴い、横浜エリアでは安定した家賃水準が維持されており、投資家にとっても非常に魅力的な地域となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337551&id=bodyimage3】
◆べルシード横濱南太田IIについて◆
当物件は、ベルテックスが手掛ける人気の＜ベルシードシリーズ＞として竣工しました。
2019年に竣工した『ベルシード横濱南太田』は、賃貸需要が非常に高く稼働率も良好であったことから、その実績を背景に、当社はさらなる需要に応えるべく『ベルシード横濱南太田II』を取得することを決定いたしました。所在地である横浜市南区庚台は、都心へのアクセスと、豊かな自然環境の両方を享受できる魅力的な立地です。
横浜駅から最寄りの南太田駅までは、京急本線直通で約8分。周辺には学校や緑豊かな公園が点在し、治安も良好です。また、地域には有名な商店街があるなど、人が集まりやすく、今後も世帯数が増加することが予想されています。横浜駅周辺だけでなく、単身者にとって生活利便性に優れたエリアとなっています。
ゆるやかな坂を上った先に、上品でモダンな色調と、立体的な造形美が存在感を放つ新レジデンスが誕生しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337551&id=bodyimage4】
◆建築概要◆
物件名 ：ベルシード横濱南太田II
所在地 ：神奈川県横浜市南区庚台61-31（以下部屋番号）
交通 ：京急本線「南太田駅」 徒歩９分
敷地面積 ：345.75m2（登記記録）、346.06m2（実測）
構造・規模：鉄筋コンクリート壁式構造 地上４階 地下１階建
総戸数 ：23戸（ほか管理員室１戸）
竣工日 ：令和7年11月28日
引渡日 ：令和7年12月15日
間取り ：1K
専有面積 ：21.37m2～23.35m2
（専有面積は壁芯面積であり、登記記録面積は上記面積より少なくなります）
◆VERXEED ＜ベルシード＞シリーズの特徴◆
ベルテックスが独自開発する＜ベルシード＞シリーズは、単身者向けのマンションシリーズで、首都圏エリアを中心に展開しています。グッドデザイン賞受賞歴のある物件もあり、デザインや居住性において高い評価を受けているシリーズです。
無駄のない設備と内装に加え、立地の良さが都内で働くビジネスパーソンに支持されています。今後も長期的に需要が見込めるマンションシリーズであり、ベルテックスのオリジナルブランドとして投資家にも人気のブランドとなっています。
●単身者向けマンション
単身者およびDINKSなど、多忙なビジネスパーソンの居住を想定した交通利便性の高さが人気です。
●生活環境と利便性
全室に室内干しや浴室乾燥機が完備されており、無駄のないコンパクトな設計となっています。
●24時間セキュリティ体制
カラーモニター付きのオートロックシステムや防犯カメラが設置されており、24時間365日安全対策を行っています。
●Wi-Fiアクセスポイント完備
各戸にWi-Fiアクセスポイントインターネット環境が充実しています。
◆株式会社ベルテックスについて◆
当社は、『より多くの人々の不安を「夢」や「希望」に変える』を企業理念に掲げ、お客様のニーズに沿った不動産コンサルティング、不動産企画・開発、不動産の売買・賃貸仲介および賃貸管理業務、不動産の運用、損害保険代理店業務、生命保険の募集に関する業務を提供する総合不動産カンパニーです。
配信元企業：株式会社ベルテックス
プレスリリース詳細へ