新開発「On Beauty（オンビューティー）シリーズ」 TVアニメ 『進撃の巨人』 リヴァイ生誕記念 新規録り下ろしボイス搭載ゾーガンキンスカルプを期間限定で受注販売
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、クルールラボ株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役社長：中垣 浩二）と共同開発した、音声ガイダンス搭載ゾーガンキンスカルプ（EMSヘッド＆フェイススパ）『CL-OS』との、TVアニメ『進撃の巨人』※1リヴァイ生誕記念コラボレーションモデルを受注販売致します。
本機種「CL-OS」は、クルールラボ社の製品「CL-ZKS」をベースに、音声ガイダンスと、Faceモード（表情筋ケア）機能を追加し、本体色オリジナル、”Powered by Onkyo”ロゴ（ボイス音質監修）を付与した新開発モデルとなります。この新開発を機に、「On＝音、ボイス」と「Beauty＝美」を組み合わせた新商材「On Beauty」※2シリーズを立ち上げ、美容機器や健康機器、管理健康機器、コスメといった各分野の製造・OEMメーカーと協業し、アニメIPやアーティスト、VTuberとのコラボレーション商品を企画・開発していきます。シリーズ第一弾として、今回の音声ガイダンス搭載ゾーガンキンスカルプ（EMSヘッド＆フェイススパ）を開発。今後、第二弾、第三弾と新商材を開発し、新たなステージへと進みます。
本コラボレーションモデルは、本体天面に調査兵団の紋章「自由の翼」と「Survey Corps」を配置し、「リヴァイ」による新規録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、Scalpモード、Faceモード、回転レベル、EMS等、各操作に応じてガイドしてくれるオリジナルボイス計15ワードを楽しみながら頭皮や表情筋のケアが可能です。尚、描き下ろしイラストマイクロファイバークロスを付属します。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-（音アニ2号店）」にて本日12月25日（木）11:00より（受注受付開始は15:00より）実機展示を実施致します。試用・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、描き下ろしイラストの「A4クリアファイル」「アクリルスタンド」「缶バッジ」及び、「スカルプ（収納）ポーチ」「ヘアキャップタオル」を通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ2号店」にて、12月25日（木）15:00より販売開始致します。
※1 TVアニメ『進撃の巨人』
全世界18言語・180カ国以上で出版され全世界でのシリーズ累計発行部数が1億4000万部を突破するなど、
日本のみならず世界中に衝撃を与えつづける作品（全34巻。講談社刊）。
その魅力は、作者・諫山創の描き出す物語世界。
人類を捕食する謎多き「巨人」、巨人の侵入を阻む高い「壁」に囲まれた人類の居住地、巨人に対抗するために開発された「立体機動装置」など、その世界観は一読した読者の心を離さない。
アニメやゲームはもちろん、映画や CM、多数の企業とのコラボレーション企画など、影響はあらゆるメディアに広がりを見せており、今や、世界で最も読まれている漫画の一つと言っても過言ではない。
■『進撃の巨人』ポータルサイト：https://aot-portal.com/
■公式X（@anime_shingeki）： https://x.com/anime_shingeki
※2 『On Beauty』
「On＝音、ボイス」と「Beauty＝美」を組み合わせた新商材のシリーズ総称。美容機器や健康機器、管理健康機器、コスメといった各分野の製造・OEMメーカーと協業し、アニメIPやアーティスト、VTuberとのコラボレーション商品を企画・開発していきます。シリーズ第一弾として、音声ガイダンス搭載ゾーガンキンスカルプ（EMSヘッド＆フェイススパ）を開発。今後、第二弾、第三弾と新商材を開発し、新たなステージへと進みます。
