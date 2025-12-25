異業種5社連携で「CO₂回収装置」の開発検討を開始〜省エネ型CO₂回収技術により、中小企業にも導入しやすいモデルの構築を目指す〜

異業種5社連携で「CO₂回収装置」の開発検討を開始〜省エネ型CO₂回収技術により、中小企業にも導入しやすいモデルの構築を目指す〜