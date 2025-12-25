こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
Dリーグ・Valuence INFINITIES、チーム初の大阪公演を4月1日に開催決定！
シーズン中のワンマンライブ「INFINITIES ROUNDS LIVE」、大阪出身メンバー・TSUKKI、MAiKAがヘッドライナーに登場
バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊）が運営するプロダンスチーム「Valuence INFINITIES（バリュエンス インフィニティーズ）」は、D.LEAGUE（Dリーグ）所属チームとして初めて（※チーム調べ）、シーズン中に複数回しているワンマンライブ「INFINITIES ROUNDS LIVE」において、チームとして初となる大阪公演を、2026年4月1日（水）に開催することが決定しました。本公演は、Valuence INFINITIESが掲げる「ホームタウン日本構想（https://valuence-infinities.com/1789/）」を体現する初の地方公演として位置づけられており、東京開催を重ねてきた本ライブが、関西へと舞台を広げる節目の公演となります。
初の大阪開催で魅せる、INFINITIESの今とこれまで
本イベントは、22-23 SEASONから24-25 SEASONに披露してきた印象的なショーケースに加え、25-26 SEASONの最新ROUND作品を披露。さらに本ライブ限定のスペシャルコンテンツを組み合わせ、INFINITIESが魅せる「競技としてのダンス」と「エンターテインメントとしてのダンス」の両軸を一度に体感できる内容となっています。
これまで東京で開催されたVol.1、Vol.2はいずれも多くの来場者から好評を博しました。Vol.1では、各ダンサーに設定された“NGムーブ”を当て合う心理戦とコメディを融合させた新企画「MOVE DANCE WOLF」を実施。大胆な“遊び心”を取り入れた企画として、会場は大きな盛り上がりを見せました。
Vol.2では、エイプリルフール企画から誕生した音楽バンド「夢弦」が一夜限りの復活を果たし、ダンスと生演奏が融合する特別ライブを開催。クリスマスイブならではの演出で観客を魅了しました。
チーム初の大阪開催となる今回は、関西ならではの熱量を取り込み、これまでの公演を超える一体感と臨場感を創出します。
大阪出身メンバー・TSUKKI、MAiKAがヘッドライナーとして出演
本公演のヘッドライナーを務めるのは、大阪出身のTSUKKIとMAiKA。ともに国内外のダンスシーンで高い評価を受け、Valuence INFINITIESの表現力と存在感を象徴するメンバーです。
TSUKKIは、BREAKIN'を軸に、高難度のパワームーブを武器とし、キッズ時代から国内外の大会で頭角を現すダンサーです。「マイナビDANCE ALIVE HERO’S」KIDS SIDEでの2連覇をはじめとする数々のタイトルを重ね、現在も年間約24試合の国際大会に出場するなど、世界を舞台に活躍を続けています。D.LEAGUEでは、CYPHER ROUNDおよびSOLOにおいて2年連続1位を記録。24-25 SEASONではMVDを2度獲得し、ベスト8にも選出されるなど、その卓越したスキルと安定感はリーグ内でもトップクラスを誇ります。
MAiKAは、キッズ時代からOLD・NEWを問わず培った幅広いスタイルと豊富な経験を背景に、パワフルかつドープ、グルービーなダンスで観る者を惹きつける実力派ダンサー。その唯一無二の存在感から、“元祖カリスマキッズダンサー”としても知られています。
2人組チーム「RUSH BALL」での世界大会優勝や、ソロでの「マイナビDANCE ALIVE」優勝など、国内外で圧倒的な実績を誇ります。近年はコレオグラファーとしても活動の幅を広げ、挑戦と成長を続ける“若きベテラン”として、シーンの第一線を走り続けています。
地元・大阪でのワンマンライブは、両名にとって特別な意味を持つステージ。シリーズとしての広がりと進化を見せる本公演において、個性と表現力が交差する、この日限りのライブパフォーマンスにぜひご注目ください。
なお、「INFINITIES ROUNDS LIVE」の過去公演の様子は、以下のレポートでも紹介しています。
▼参考レポート：https://valuence-infinities.com/1941/
■INFINITIES ROUNDS LIVE大阪公演 概要
・日時：2026年4月1日（水）
・会場：HEP HALL（大阪府大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE 8F）
・コンテンツ内容：ROUNDショー、スペシャルコンテンツ（ダンスバトル、ライブパフォーマンス、ファン参加型コンテンツなど）
※開始時刻などの詳細は、後日公式サイトおよび公式SNS等にてお知らせいたします。
※スペシャルコンテンツは公演回によって異なります。
■INFINITIES ROUNDS LIVEについて
「INFINITIES ROUNDS LIVE」は、Valuence INFINITIESが独自に企画・開催ダンスするエンターテインメントにおける新たな挑戦です。D.LEAGUE（Dリーグ）所属チームとして、オンシーズン中に複数回のワンマンライブイベントを開催するのは初の試み（※チーム調べ）となります。
本イベントは、Valuence INFINITIESが掲げる「ホームタウン日本構想」の一環として実施しており、日本各地での開催を視野に入れています。メンバーの「全国にショーを届けたい」という想いのもと、全国各地のファンの皆さまに直接パフォーマンスを体感していただける機会の創出を目指し、東京・大阪公演を皮切りに、今後はメンバーの出身地など、複数地域での開催を予定しています。
■Valuence INFINITIES
BREAKIN'（ブレイキン）、HIPHOP（ヒップホップ）、そしてHOUSE（ハウス）など各ジャンルの精鋭を集め、その融合を得意とする唯一無二のチーム。メンバーはそれぞれD.LEAGUE以外でも活躍しており、国内外問わずダンス主要大会での入賞・タイトル取得の実績を持つ。
ストリートシーンからも愛される個々の卓越したスキルを武器に織りなすSHOWCASEで年々成長を続けており、24-25 SEASONでは総合3位、さらに最優秀テクニック賞も獲得した。
4年目となる25-26 SEASONはSTEEZがPRODUCERとなり、DIRECTORにKATSUYAを迎え体制を一新。昨シーズンの成績、個人やチームとしての可能性、あらゆる限界や壁を「越えていく」という意味を込めた「Going Beyond」をスローガンに、CHAMPIONSHIP優勝を目指し挑戦を続ける。
チーム公式SNS：https://linktr.ee/valuence_infinities
■バリュエンスジャパン株式会社 概要
・設立：2019年9月10日
・代表者：代表取締役 冨田 光俊
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売
※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
｜本件に関するお問い合わせ先｜
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
関連リンク
Valuence INFINITIES
https://linktr.ee/valuence_infinities
