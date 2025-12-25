日本初！｢小さなゴミ片専用｣引越プロの粘着クリーナー｢ペタペタ｣

国際引越業務で創業60周年のクラウンワールドワイド株式会社（本社：東京／グループ本部：香港）は、初の社会改題対策として、現場作業員の切実なニーズから生まれた「究極の粘着クリーナー」、「ペタペタ(PETA PETA)」を一般発売いたします。日本初の指先装着の名刺サイズの1枚使い捨て粘着クリーナー。



従来の粘着ローラー（コロコロ系）では物理的に無駄の多かった「点在するゴミ片」「曲面のクズ片」「毛髪・獣毛」「綿ホコリ」を、指の感覚そのままに「点」でスマートに攻略できます。本製品は、2026年中に3億枚の製造を計画。日本の、そして世界の清掃習慣をアップデートします。





■ 開発の背景：引越のプロが直面した「最後の一片」の壁

国際引越の現場では、極めて高い清掃クオリティとスピードが求められます。しかし、従来の大型粘着ローラーには限界がありました。





・物理的な死角：広範囲に点在するゴミ片、綿ホコリ、靴下の裏などに付着したゴミを取るには無駄で後始末が面倒なことで、作業員のストレスとなっていました。





・コロナ禍の衛生リスク：現場においては「素手でゴミ拾い」「道具の使い回し」「掃除機の排気風」がリスクとなり、徹底した「使い捨て」かつ「粘着面に直接触れない」清掃手段が急務となりました。



この過酷な現場の声を形にしたのが、指を差入れて1枚ずつ剥がして使う「ペタペタ」です。





■ 「コロコロ」ユーザーが驚愕する、3つの革新的ポイント

１．「指感覚」のクリーニング（点で攻略）

・「面」から「点」、床のゴミ片、衣類、靴下の裏、スクバデコのぬいぐるみなど、指先が届く場所ならどこでも100%の粘着力を発揮します。

２．コロナ現場を救った「完全使い捨て」の清潔感

・1枚1枚が独立したシートタイプ。使用後はそのままゴミ箱へ。汚れた面に一切触れなることがないため、極めて衛生的です。

３．引越プロ仕様

・ゴム手袋、グローブをしたままで使えます。ピンポイントで確実にキャッチする独自の粘着設計を採用しています。（意匠登録済み）





名刺サイズの1枚





■ 社会課題への取り組み：60周年目の「現場ストレス解放宣言」

創業から60年、世界へ日本へ。私たちは「運ぶ」だけでなく、その前後の「整える」苦労を見てきました。

・家庭内のストレス： お菓子の食べこぼし、獣毛、家具上やベッド下の綿ホコリ。





・現場のストレス： 家財の搬入開梱後、梱包搬出後の最終チェックで見つかる点在するクズ片。 室内の床や屋内の廊下、これらを「わざわざ掃除機や大きなローラーを出す手間を省き、指先一つで解決する」。コロナ現場を乗り切った、この小さな成功体験の積み重ねが、作業員の心の余裕を生むと確信しています。





■ 今後の展望：2026年「3億枚」の量産体制へ

現在、一般家庭向けだけでなく、介護・医療現場、ホテル宿泊業、航空交通、アパレル系など、 高度な衛生管理と効率性が求められる多方面から引き合いが急増しています。2026年には年間3億枚の製造ラインを確保し、日本発の「PETA PETA」文化を世界へと広げてまいります。





【商品概要】

製品名：ペタペタ(国内) PETA PETA（インバウンド）

仕様： 携帯型カードケース入り、専用リフィル対応

価格： オープン価格

販売場所： 全国のホームセンター、ドラッグストア、オンラインショップ





■ 本件に関するお問い合わせ先

ペタペタ事務局／クラウンワールドワイド

開発担当：野口 晋

電話：09035381001






