学校法人帝京大学とフランスベッド株式会社が包括的連携に関する協定を締結

学校法人帝京大学（所在地：東京都板橋区、理事長 冲永佳史）とフランスベッド株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長 池田茂）は、2025年12月24日（木）に包括的連携に関する協定を締結しました。帝京大学駅伝競走部のスポンサー契約から発展し、今回の協定締結により相互の人的・知的資源を活用し、教育研究、技術開発および人材育成などを通して、社会課題の解決と新たな価値の創出を促進していきます。





左：学校法人帝京大学 冲永佳史 理事長、右：フランスベッド株式会社 池田一実 代表取締役副社長執行役員

フランスベッド株式会社とは2021年より本学駅伝競走部のスポンサー契約を締結しており、箱根駅伝（東京箱根間往復駅大学駅伝競走）をはじめ、これまでも多くの大会に同社のロゴが入ったユニフォームを着用して出場しています。この度、本学駅伝競走部との繋がりから発展し、本協定では以下の項目について本学と相互に連携協力を推進します。

・研究および技術開発の推進

・健康および医療の向上

・教育および人材育成

・インターンシップおよび就職支援

・その他、協議に基づく連携事業

本協定を機に、本学スポーツ医科学センターと同社生産開発本部が、相互の資源と知見を活用し、研究・技術開発・教育活動において協力を図り、アスリートの睡眠の質改善、および製品開発を促進する予定です。

【学校法人帝京大学 概要】

https://www.teikyo-u.ac.jp/

1966年に東京都八王子市に開学。生まれ持った個性を最大限に生かすべく知識と技術を身につけ責任をもった行動ができる人材の育成をめざすため、教育理念として「自分流」を掲げ、教育指針として「実学」「国際性」「開放性」を定めています。2025年12月現在、板橋、八王子、宇都宮、福岡、霞ヶ関の5つのキャンパスを有し、10学部31学科11研究科の総合大学として、さまざまな学びを提供しています。

【フランスベッド株式会社 概要】

https://www.francebed.co.jp/

1949年創業以来、日本の暮らしに寄り添い、ベッドや家具、寝装品の製造・卸売りを通じて快適な住空間を提案してきました。1983年には現社長・池田茂が、公的介護保険制度開始前から療養ベッドのレンタルを開始。福祉用具レンタル事業のパイオニアとして業界を牽引し、「創造と革新」を原点に、暮らしと介護の両分野で新しい価値を創り続けています。

【帝京大学駅伝競走部 概要】

https://www.teikyo-sports.jp/ekiden/

帝京大学指定強化クラブ。1979年創部、監督 中野孝行のもと部員60人で活動中。直近の実績：箱根駅伝：19年連続27回出場（最高順位総合4位）、全日本大学駅伝：3年連続17回出場（最高順位5位）。2025年度は多くの大会で好成績を収め、その勢いのまま第102回箱根駅伝にシード校として出場します。皆さまの温かい応援、よろしくお願いします。





