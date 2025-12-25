くら寿司オリジナルデザイングッズやメニューが登場！「シナモロール」コラボキャンペーン2026年1月9日（金）から全国のくら寿司で開催―1月4日（日）からシナモロールの恵方巻も予約受付開始―

くら寿司オリジナルデザイングッズやメニューが登場！



「シナモロール」コラボキャンペーン



2026年1月9日（金）から全国のくら寿司で開催



―1月4日（日）からシナモロールの恵方巻も予約受付開始―











































































回転寿司チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司株式会社（代表取締役社長：田中邦彦、所在地：大阪府堺市）は、株式会社サンリオ（所在地：東京都品川区）の人気キャラクターである「シナモロール」とコラボし、2026年1月9日（金）からオリジナルの豪華限定グッズが手に入るキャンペーンを実施します。また、「シナモロール」コラボの限定恵方巻の予約受付を1月4日（日）から開始します。サンリオの人気キャラクターである「シナモロール」とのコラボキャンペーンでは、くら寿司でしか手に入らないオリジナルのコラボグッズが多数登場します。店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れ、ゲームに挑戦できる「ビッくらポン！®」で当たりが出ると、シナモロールやお友だちの“エスプレッソ”、“カプチーノ”など人気のキャラクター達がお寿司をイメージにしたパジャマを着た“フィギュアストラップ”や、各キャラクターが可愛くデザインされ、眠る姿も愛らしい“缶バッジ”、シナモロールの様々な表情が楽しめる“マスキングテープ”など、特別な景品がもらえます。また、第1弾＜1月9日（金）〜＞、第2弾＜1月23日（金）〜＞の計2回にわたり、税込2,500円（※1）のお会計ごとに、くら寿司限定デザインが描かれたクリアファイルやクッションチャームなど貴重なオリジナルグッズをプレゼントします（※2）。 さらに、雲の上で生まれたシナモロールをイメージしたうどんやスイーツといったコラボメニューを期間限定で販売します。加えて、1月4日（日）から予約受付を開始（※3）する恵方巻でもコラボ商品を販売。「シナモロールの恵方巻3本セット」は、メインキャラクターが描かれた特製フィルムが巻かれており、オリジナルステッカーも付いてきます。ファンにはたまらないオリジナルグッズや、シナモロールをイメージした期間限定メニューも楽しめるこの貴重な機会にぜひくら寿司をご利用ください。（※1）お持ち帰りを含む（どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、Wolt、menuでのご注文は対象外）（※2）数量限定のため、無くなり次第終了となります。（※3）お持ち帰り限定、受け渡しは2026年2月3日（火）となります。 数量限定のため、予約販売数に達し次第終了となります。■「ビッくらポン！®」で当たる！くら寿司×「シナモロール」オリジナルグッズ「スマホで注文」を活用することで、サイドメニューなどでも「ビッくらポン！®」をお楽しみいただけます。・実施期間：1月9日（金）〜2月3日（火）※無くなり次第終了【フィギュアストラップ】 ＜全6種＞【缶バッジ】 ＜全6種＞【マスキングテープ】 ＜全4種＞■くら寿司×「シナモロール」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン税込2,500円のお会計ごとに、オリジナルグッズをプレゼント！※お持ち帰りを含む（どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、Wolt、menuでのご注文は対象外）【第1弾】クリアファイル・実施期間：1月9日（金）〜無くなり次第終了 ＜全4種＞ 合計で先着30万名様限定【第2弾】クッションチャーム・実施期間：1月23日（金）〜無くなり次第終了 ＜全4種＞ 合計で先着30万名様限定■くら寿司×「シナモロール」コラボメニュー※店舗により価格は異なります。※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了となります。