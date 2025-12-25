こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
2025年12月25日
報道関係者各位
ロジスティクスソリューションフェア2026に出展いたします。
株式会社アライプロバンス（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：新井太郎）は、
2026年2月12日(木)から13日(金)の2日間、東京ビッグサイト（東京国際展示場 西4ホール）で
開催される「ロジスティクスソリューションフェア2026（以下、本展示会）」に出展いたします。
本展示会は、ロジスティクス・物流の生産性向上に資する製品・サービスや各所における
先進的な取り組みの事例など、様々な形の「ソリューション」が一同に会す展示会です。
本展示会において当社は、東京23区内最大級の物流センターとして2024年8月に竣工したHYPERSPACE/LOGISTICS「アライプロバンス葛西A棟」（東京都江戸川区）の ご紹介と、
竣工後1年を迎えたからこそ自信を持ってお伝えできる「物件の魅力」を発信する予定です。
また、当社の新しい物流アセットである「ミニロジ」について、概要と今後の展望を公開いたします。
120年以上の歴史を持ちつつも、常に「遊び心」を忘れない、当社ならではの設えのブースと
心のこもったおもてなしで、皆様のご来場をお待ちしております。