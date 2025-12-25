花岡車輌、芝浦工業大学と開発したホテルカート「DANDY PORTER KAKU CROSS」 2025年12月25日発売
花岡車輌株式会社（東京都江東区）は、芝浦工業大学デザイン工学部との産学協同プロジェクトにより開発したホテルカート「DANDY PORTER KAKU CROSS」を、2025年12月25日に発売いたします。
本製品は、2023年度に芝浦工業大学の授業「プロジェクト演習1」で提示されたテーマ「ライフ＆インテリア事業の発展」から生まれました。学生が提案した「かご台車をもっと美しく」というアイデアを起点に、ホテルや商業施設に調和するデザイン性と、業務用カートとしての耐久性・安全性を兼ね備えた新しい形を追求しました。2024年4月から学生と当社による共同開発がスタートし、量産性や安全性を検証しながら試作を重ね、2024年9月には「国際物流総合展2024」で試作モデルを展示。業界内外から高い評価を得ました。そして今回、正式に「DANDY PORTER KAKU CROSS」として商品化いたします。
＞DANDY PORTER KAKU CROSS製品HP
https://www.products.hanaoka-corp.co.jp/life-interior/kakucross
製品名：ダンディポーター KAKUクロス
型式：PKA-CRS
オプション：ハンガーオプション、有孔ボードオプション、中間棚
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338012&id=bodyimage1】
＞開発エピソード
従来のカゴ台車は、ホテルや商業施設で「運搬のみ」に使われ、見栄えが悪いため裏に戻す手間がありました。本製品はその課題を解決し、スタイリッシュで多様な使い方ができるカートとして、表で活躍し続けることを可能にしました。
シーン画像：多彩な利用用途に使える「カッコいいカゴ台車」｜休憩場所｜カゴ台車｜物販｜ホテルカート｜
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338012&id=bodyimage2】
＞多様な利用方法を想定した「クロス構造」
最大の特徴は、上部に設けられたクロス構造です。このクロス部分にはハンガーオプションを取り付けることで衣類やアイテムを吊り下げられ、さらに有孔ボードオプションを組み合わせると、展示スペースとして活用できます。荷台部分にはソファやテーブルを置くことで、簡易的な休憩スペースにもなり、ホテルや商業施設での使い方が大きく広がります。
「運ぶ」だけでなく「見せる」「使う」へと進化したカート、それが「KAKU CROSS」です。
花岡車輌は、空港カートや日本初の台車ブランド「DANDY」を手がけてきたメーカーとして、長年培った技術力を活かし、物流機器の枠を超えた新しい価値創出に挑戦しています。本製品は、産学協同による発想と技術の融合から生まれた、ホテル・商業施設に新しい選択肢を提供するカートです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338012&id=bodyimage3】
＞特長
・ホテルや商業施設に調和する洗練されたデザイン
・上部のクロス構造による吊り下げ機能と展示スペース化
・荷台を活用した簡易休憩スペースの提案
・業務用カートとしての耐久性・安全性
・製造現場での量産検証を経た実用設計
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338012&id=bodyimage4】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338012&id=bodyimage5】
配信元企業：花岡車輌株式会社
