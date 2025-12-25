スマートフォンやデジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド『Premium Style』の企画・製造・販売を手掛ける株式会社PGA (本社：神奈川県横浜市都筑区、代表取締役：黒木 光) は、このたび2026年2月4日(水)～2月6日(金)の3日間、東京ビッグサイトにて開催される、株式会社ビジネスガイド社が運営する『第101回 東京インターナショナル ギフト・ショー 秋2025』東6ホール T28-18 にて出展いたします。当展示会への出展は2025年2月に開催された『第99回 東京インターナショナル ギフト・ショー 春2025』、2025年9月に開催された『第100回 東京インターナショナル ギフト・ショー 秋2025』に続いて連続3回目となります。※ 本展示会において、当社ブースでは商品の一般販売は行っておりません

当社ブース 小間番号

東6ホール T28 - 18

当社 出展内容

・iPhone／Android 対応 周辺機器・キャラクターライセンス商品・スマートフォン対応 充電器・ケーブル・オーディオ機器、その他デジタルガジェット用 周辺機器・発売予定 新商品

招待状をご希望の際は、運営事務局のHPをご参照ください

https://www.giftshow.co.jp/tigs/101tigs/

日本最大のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026

会期・開場時間

2026年02月04日（水）～ 06日（金）3日間 2 月 04 日 (水) 10：00 AM ～ 6：00 PM 2 月 05 日 (木) 10：00 AM ～ 6：00 PM 2 月 06 日 (金) 10：00 AM ～ 5：00 PM

会場

東京ビッグサイト 東展示棟4～8ホール 西展示棟1～4ホール アトリウム 南展示棟1～2ホール

「Premium Style」とは

上質な洗練されたデザインを身に着けて、ちょっとしたことでワンランク上の生活を楽しんでほしいというコンセプトのもとに作られたブランドです。洋服やアクセサリーと同じようにiPhoneケースやイヤホンも毎日持ち運び、身に着けるものです。だからこそ弊社は毎日身につけることに特別感を持ってもらえるような商品づくりをして参ります。

会社概要

会社名：

株式会社ＰＧＡ

所在地：

〒224-0046 神奈川県横浜市都筑区桜並木20-5

代表電話番号：

045-949-5515

事業内容：

携帯電話、スマートフォン、タブレット、パソコン、デジタルオーディオ、ゲーム機、カー用品等の関連製品の企画、開発、製造および販売

URL：

https://www.pg-a.co.jp/

本商品に関する一般消費者様向け お問い合わせ窓口

株式会社PGA サポートセンター

https://www.pg-a.co.jp/contact/

本リリースに関するメディア・報道関係者様向け窓口

株式会社PGA 商品部

https://www.pg-a.co.jp/contact/business/

Eメール： public-relations-dept@pg-a.co.jp