株式会社貴瞬(所在地：東京都台東区、代表取締役：辻 瞬、以下「貴瞬」)は、創業10周年という節目を迎え、2026年3月に本社オフィスを移転いたします。





急速に変化する市場環境のなか、企業には柔軟性と持続性を兼ね備えた経営基盤が求められています。

貴瞬では、社会的課題でもある人材育成および生産性向上への対応を重要テーマと位置づけ、このたび本社移転を決定しました。

新オフィスでは、働く環境そのものを経営資源と捉え、次の10年の成長を支える基盤づくりを進めてまいります。





施工中の新オフィス(会議室)





■本社移転の背景

宝飾業界を取り巻く環境は、大きな変化の局面を迎えています。市場ニーズの多様化、デジタル化の進展、人材不足、業務高度化など、企業を取り巻く課題は年々複雑化しています。

こうした状況のなかで、創業10周年を迎えた当社は、持続的な成長を実現するため、経営基盤の強化が不可欠であると判断いたしました。









■新オフィスの目的

今回の移転では、以下の3点を重点テーマとしています。





・生産性向上を支える業務環境の整備

→部署間連携の向上、情報共有のスムーズ化、業務動線の改善など、日々の業務効率を高めるレイアウトを採用しています。





・コミュニケーションの活性化

→オープンな共有空間を設け、部署を越えた対話や協働を促進。

価値を生み出すプロセスを強化するための、連携しやすい職場環境を整備しました。





・人材育成の強化

→研修スペースを拡張し、スキルアップ支援・育成プログラムをさらに強化。

事業拡大に対応できる人材基盤を構築します。









■新オフィスの概要と特徴

今回の移転により、オフィス面積は約50坪から約164坪へと3倍以上に拡張。

業務効率と人材育成を両立させる空間設計を行いました。





(1) 生産性向上を支える業務環境の整備

・会議室数を従来の5室から15室へ増設

・部署間連携を促すレイアウト設計

・情報共有のスムーズ化、業務動線の最適化

→日々の意思決定スピードと業務効率を高めることで、生産性向上を図ります。





(2) コミュニケーションの活性化

・部署を越えた対話が生まれるオープンな共有空間を設置

・プロジェクト横断型の協働を促進

→個々の専門性を掛け合わせ、価値創出のプロセスを強化します。





(3) 人材育成の強化

・研修スペースを大幅に拡張

・スキルアップ支援・育成プログラムをより実践的に展開

→事業拡大に対応できる人材基盤の構築を目指します。





(4) 独自性のある快適な職場環境

・社員が自由に利用できるドリンクバーを備えた専用スペースを新設

(※リラックスルームとは別に設置)

→オンとオフの切り替えを促し、社員が心身ともに快適に過ごせる環境を整備しました。

このような設備は、貴瞬ならではの独自性のひとつです。





施工中の新オフィス(事業部在庫保管庫)





■代表コメント

「今回の移転は、次の10年の成長に向けた重要な一歩です。人が成長し、価値が磨かれ、挑戦が生まれる環境をつくることで、お客様へ提供できる価値をさらに高めていきたいと考えています。」









■企業情報

会社名 ： 株式会社貴瞬(Kishun Inc.)

代表者 ： 代表取締役 辻 瞬

設立 ： 2015年7月7日

資本金 ： 10,000,000円

従業員数： 262人(2025年6月現在)

事業内容： 色石、ダイヤモンド、貴金属、各種買取り、

ジュエリー加工・リメイク、色石の研磨・リカット、販売、輸出入

所在地 ： 【東京本社】

〒110-0016 東京都台東区台東4丁目9-2 阪急阪神上野御徒町ビル12F

【KISHUN ジュエリー工房】

〒110-0015 東京都台東区東上野1-6-8 MHビル 1F

【G.E.lab】

〒110-0015 東京都台東区台東4-30-10台東4丁目Mビル3F

【KISHUN SHOP】

〒110-0005 東京都台東区上野4-4-4 日清堂ビル 1F～3F

URL ： https://kishun.co.jp/