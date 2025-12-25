「全てのネコが隙だらけに眠れますように」aonecoプロジェクト、ビーズアクセサリー作家Hiroe Takagi氏との特別コラボアイテムを発表！手刺繍が光る革小物を受注販売開始
鞄・革小物の製造販売を手がける株式会社waji(本社：大阪府堺市、代表取締役：菅野 裕樹)が展開する、製品代金の約10％が保護ネコの支援になるブランドaonecoプロジェクトは、国内外で活躍するビーズアクセサリー作家・Hiroe Takagi(髙木 洋恵)氏とのコラボレーションアイテム「Hiroe Takagiコラボ_刺繍入りがま口シリーズ」を、公式オンラインストアにて受注販売いたします。
左：がま口ミニウォレット、右：マイクロがま口ポーチ
■すべてのネコたちの幸せを願う、共通の想いから生まれたコラボレーション
メタリックレザーに手刺繍を施した特別アイテム
aonecoプロジェクトは、「寄付を身近に、そして継続的に」という想いから生まれた保護ネコ支援プロジェクトです。この度、自身も2匹の猫と暮らし、猫への深い愛情を作品に込めるビーズアクセサリー作家・Hiroe Takagi氏との共鳴により、特別なコラボレーションが実現しました。
■商品の特徴：手作業で命を吹き込む「aoちゃん」の刺繍
ひとつひとつ丁寧に針を通していきます
ベースとなるのは、aonecoで人気を誇る「がま口ミニウォレットとマイクロがま口ポーチ」。そこにHiroe Takagi氏の手によって、モチーフとなったアイコンキャラクター「aoちゃん」が一体ずつ丁寧に刺繍されています。
1. 繊細な手仕事で生まれる表情
刺繍糸にビーズを組み合わせた状態
さまざまな種類の糸やパーツで構成されています
機械刺繍では表現できない毛並みの立体感や、愛らしい表情を一点ずつ手作業で仕上げています。装飾にはビーズやスワロフスキーを贅沢にあしらい、首元には福を呼ぶ「招き猫」をイメージした華やかなネックレス(首輪)が輝きます。
2. こだわりのブランド「aonecoラグゼ」
通常には無い、メタリックレザー
本体には上品な光沢を放つメタリック加工の牛革を採用。内装には中身を優しく守るディアスウェードを使用し、機能性と高級感を両立させました。
3. 使いやすさはそのままに
内装も特別な材料を使いました
大きく開くがま口ミニウォレットは中身の出し入れがスムーズ。内装は3室に分かれており、カード・お札・小銭をコンパクトに収納可能。
マイクロがま口ポーチは、マイクロの名にふさわしいサイズ感で表現しました。
共に、あお向けに寝転ぶネコのゴールドチャームが付属する特別仕様です。
anp004
品番／商品名：anp004/ Hiroe Takagiコラボ_刺繍入りがま口ミニウォレット
価格 ：39,600円(税込) ※寄付チケット3,600円付き
販売場所 ：aoneco公式オンラインショップ
( https://aoneco.jp/products/anp004 )
2月下旬発送予定
anp005
品番／商品名：anp005/ Hiroe Takagiコラボ_刺繍入りマイクロがま口ポーチ
価格 ：29,700円(税込) ※寄付チケット2,700円付き
販売場所 ：aoneco公式オンラインショップ
( https://aoneco.jp/products/anp005 )
2月下旬発送予定
■Hiroe Takagiプロフィール
髙木洋恵と愛猫
「猫は穏やかで幸せな時間をくれる特別な存在です。そんな猫の魅力をお伝えしたくて、愛らしく、幸せな気持ちになってもらえるよう心を込めて仕上げました。全ての猫たちの幸せと、人の心に優しさが芽生えますように…」
＜経歴＞
服飾デザイナー、ネイリストを経て、ビーズアクセサリー講師に。
リボンやレースを組み合わせた独創的な作品が特徴のビーズアクセサリー作家。
2008年アーツノクラフツ展「厚生労働大臣奨励賞」受賞。
「ジュエリーメイキングレース技法」実用新案取得。
人気ドラマ「リアルクローズ」「崖っぷちのエリー」に作品を提供。
アメリカ最大のビーズ誌「BEAD&BUTTON」の表紙をジュエリー作品で飾る。
2010年NHK「すてきにハンドメイド」出演。
2014年、2015年NHK紅白歌合戦出場の水森かおりさんの衣装を、桂由美先生とコラボし制作。
2009年より11年連続でbeads & button showにて、毎年、講師を担当。
トーホー株式会社のアドバンスドデザイナーに就任。
トーホー株式会社が運営する日本シードビーズ協会主催の講座企画、作品デザインを担当。
くみひもアクセサリーディプロマ講座のカリキュラム考案、作品デザインを担当。
コンパクトな角組組合を考案し、実用新案取得。
著書「ボタンでつくるコスチュームジュエリー」
■aonecoの製品には、保護ネコ支援につながる寄付チケット付き
aoneco寄付チケット見本
aonecoの製品にはすべて「寄付チケット」が付属しています。購入者がaoneco公式ストアで寄付コードを入力すると、支援したい保護ネコ団体を自分で選ぶことができ、記載された寄付額の100％がその団体へ届けられます。
■寄付の仕組み
寄付の三角形
●作り手
(waji＋スポンサー)
・プロジェクトを通じて、ものづくりや表現をPR
・ネコの為になるという思いが仕事のやりがいにつながる
●使い手(お客様)
・価値を実感できる商品と、支援先に直接届く寄付チケット
・自分のためだけでなくネコのためにつながる
●支援先
・継続的な寄付により、日々の活動資金を得ることができる
・活動の幅を広げ、新たな取り組みにも挑戦できる
●ネコたち
・不安な場所から支援先へお引越し
・安心できる環境(支援先)で、終の住処(譲渡先)を見つける
このように、関わる全ての方々に恩恵のあるプロジェクトを設計しております。
aoneco支援先一覧
・みーちゃ・みーちょ(大阪府、保護猫カフェ)
・LYSTA(福島県、NPO法人動物愛護団体)
・猫カフェいろり(静岡県、保護猫カフェ)
・かごにゃん(熊本県、保護猫カフェ)
・aoneco貯金箱(aoneco運営)
・ずっとのおうちプロジェクト(大阪府堺市動物指導センター)
■aoneco(アオネコ)について
aoneco(アオネコ)は、ものづくりを通じて保護ネコ支援につなげるプロジェクトです。
「全てのネコが隙だらけに眠れますように」をコンセプトに、商品代金の約10％が保護ネコ施設への寄付に充てられます。
寄付を実行するのは運営側ではなく、商品を購入したお客様自身。商品に付属する二次元コードおよび寄付チケットコードを使用することで、誰でも簡単に寄付ができる仕組みを開発しました。
商品テーマは「厳かにネコ」。
上質な素材を用い、ネコモチーフでありながらも大人が日常的に使える、これまでにないプロダクトづくりを行っています。
なお、2025年12月現在、支援先への寄付累計額は1,700万円を超えています。
aoneco公式オンラインストア ( https://aoneco.jp/ )
aoneco実店舗直営店
ジャンル無き展覧会 waji exhibit store 清澄白河店
〒135-0024 東京都江東区清澄3丁目7-4 丸万ビル 1F
○店舗地図URL
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%AB%E7%84%A1%E3%81%8D%E5%B1%95%E8%A6%A7%E4%BC%9A/@35.6824768,139.7958771,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x601889c57778b4f9:0xf33384292a8d1d78!8m2!3d35.6824768!4d139.798452!16s%2Fg%2F11rk2d7d3h?entry=ttu
■会社概要
商号 ： 株式会社waji
代表者 ： 代表取締役 菅野 裕樹
所在地 ： (本社)大阪府堺市中区土師町5丁8-8
(東京オフィス)東京都江東区猿江1-10-15
創業 ： 2016年1月
資本金 ： 300万円
事業内容： シザーケース・鞄・小物の製造販売
URL ： https://waji.co.jp