鞄・革小物の製造販売を手がける株式会社waji(本社：大阪府堺市、代表取締役：菅野 裕樹)が展開する、製品代金の約10％が保護ネコの支援になるブランドaonecoプロジェクトは、国内外で活躍するビーズアクセサリー作家・Hiroe Takagi(髙木 洋恵)氏とのコラボレーションアイテム「Hiroe Takagiコラボ_刺繍入りがま口シリーズ」を、公式オンラインストアにて受注販売いたします。





左：がま口ミニウォレット、右：マイクロがま口ポーチ





■すべてのネコたちの幸せを願う、共通の想いから生まれたコラボレーション





メタリックレザーに手刺繍を施した特別アイテム





aonecoプロジェクトは、「寄付を身近に、そして継続的に」という想いから生まれた保護ネコ支援プロジェクトです。この度、自身も2匹の猫と暮らし、猫への深い愛情を作品に込めるビーズアクセサリー作家・Hiroe Takagi氏との共鳴により、特別なコラボレーションが実現しました。









■商品の特徴：手作業で命を吹き込む「aoちゃん」の刺繍





ひとつひとつ丁寧に針を通していきます





ベースとなるのは、aonecoで人気を誇る「がま口ミニウォレットとマイクロがま口ポーチ」。そこにHiroe Takagi氏の手によって、モチーフとなったアイコンキャラクター「aoちゃん」が一体ずつ丁寧に刺繍されています。





1. 繊細な手仕事で生まれる表情





刺繍糸にビーズを組み合わせた状態

さまざまな種類の糸やパーツで構成されています





機械刺繍では表現できない毛並みの立体感や、愛らしい表情を一点ずつ手作業で仕上げています。装飾にはビーズやスワロフスキーを贅沢にあしらい、首元には福を呼ぶ「招き猫」をイメージした華やかなネックレス(首輪)が輝きます。





2. こだわりのブランド「aonecoラグゼ」





通常には無い、メタリックレザー





本体には上品な光沢を放つメタリック加工の牛革を採用。内装には中身を優しく守るディアスウェードを使用し、機能性と高級感を両立させました。





3. 使いやすさはそのままに





内装も特別な材料を使いました





大きく開くがま口ミニウォレットは中身の出し入れがスムーズ。内装は3室に分かれており、カード・お札・小銭をコンパクトに収納可能。

マイクロがま口ポーチは、マイクロの名にふさわしいサイズ感で表現しました。

共に、あお向けに寝転ぶネコのゴールドチャームが付属する特別仕様です。





anp004





品番／商品名：anp004/ Hiroe Takagiコラボ_刺繍入りがま口ミニウォレット

価格 ：39,600円(税込) ※寄付チケット3,600円付き

販売場所 ：aoneco公式オンラインショップ

( https://aoneco.jp/products/anp004 )

2月下旬発送予定





anp005





品番／商品名：anp005/ Hiroe Takagiコラボ_刺繍入りマイクロがま口ポーチ

価格 ：29,700円(税込) ※寄付チケット2,700円付き

販売場所 ：aoneco公式オンラインショップ

( https://aoneco.jp/products/anp005 )

2月下旬発送予定









■Hiroe Takagiプロフィール





髙木洋恵と愛猫





「猫は穏やかで幸せな時間をくれる特別な存在です。そんな猫の魅力をお伝えしたくて、愛らしく、幸せな気持ちになってもらえるよう心を込めて仕上げました。全ての猫たちの幸せと、人の心に優しさが芽生えますように…」





＜経歴＞

服飾デザイナー、ネイリストを経て、ビーズアクセサリー講師に。

リボンやレースを組み合わせた独創的な作品が特徴のビーズアクセサリー作家。





2008年アーツノクラフツ展「厚生労働大臣奨励賞」受賞。

「ジュエリーメイキングレース技法」実用新案取得。

人気ドラマ「リアルクローズ」「崖っぷちのエリー」に作品を提供。

アメリカ最大のビーズ誌「BEAD&BUTTON」の表紙をジュエリー作品で飾る。

2010年NHK「すてきにハンドメイド」出演。

2014年、2015年NHK紅白歌合戦出場の水森かおりさんの衣装を、桂由美先生とコラボし制作。

2009年より11年連続でbeads & button showにて、毎年、講師を担当。

トーホー株式会社のアドバンスドデザイナーに就任。

トーホー株式会社が運営する日本シードビーズ協会主催の講座企画、作品デザインを担当。

くみひもアクセサリーディプロマ講座のカリキュラム考案、作品デザインを担当。

コンパクトな角組組合を考案し、実用新案取得。

著書「ボタンでつくるコスチュームジュエリー」









■aonecoの製品には、保護ネコ支援につながる寄付チケット付き





aoneco寄付チケット見本





aonecoの製品にはすべて「寄付チケット」が付属しています。購入者がaoneco公式ストアで寄付コードを入力すると、支援したい保護ネコ団体を自分で選ぶことができ、記載された寄付額の100％がその団体へ届けられます。









■寄付の仕組み





寄付の三角形





●作り手

(waji＋スポンサー)

・プロジェクトを通じて、ものづくりや表現をPR

・ネコの為になるという思いが仕事のやりがいにつながる





●使い手(お客様)

・価値を実感できる商品と、支援先に直接届く寄付チケット

・自分のためだけでなくネコのためにつながる





●支援先

・継続的な寄付により、日々の活動資金を得ることができる

・活動の幅を広げ、新たな取り組みにも挑戦できる





●ネコたち

・不安な場所から支援先へお引越し

・安心できる環境(支援先)で、終の住処(譲渡先)を見つける





このように、関わる全ての方々に恩恵のあるプロジェクトを設計しております。





aoneco支援先一覧

・みーちゃ・みーちょ(大阪府、保護猫カフェ)

・LYSTA(福島県、NPO法人動物愛護団体)

・猫カフェいろり(静岡県、保護猫カフェ)

・かごにゃん(熊本県、保護猫カフェ)

・aoneco貯金箱(aoneco運営)

・ずっとのおうちプロジェクト(大阪府堺市動物指導センター)









■aoneco(アオネコ)について

aoneco(アオネコ)は、ものづくりを通じて保護ネコ支援につなげるプロジェクトです。

「全てのネコが隙だらけに眠れますように」をコンセプトに、商品代金の約10％が保護ネコ施設への寄付に充てられます。

寄付を実行するのは運営側ではなく、商品を購入したお客様自身。商品に付属する二次元コードおよび寄付チケットコードを使用することで、誰でも簡単に寄付ができる仕組みを開発しました。

商品テーマは「厳かにネコ」。

上質な素材を用い、ネコモチーフでありながらも大人が日常的に使える、これまでにないプロダクトづくりを行っています。

なお、2025年12月現在、支援先への寄付累計額は1,700万円を超えています。





aoneco公式オンラインストア ( https://aoneco.jp/ )

aoneco実店舗直営店

ジャンル無き展覧会 waji exhibit store 清澄白河店

〒135-0024 東京都江東区清澄3丁目7-4 丸万ビル 1F





○店舗地図URL

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%AB%E7%84%A1%E3%81%8D%E5%B1%95%E8%A6%A7%E4%BC%9A/@35.6824768,139.7958771,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x601889c57778b4f9:0xf33384292a8d1d78!8m2!3d35.6824768!4d139.798452!16s%2Fg%2F11rk2d7d3h?entry=ttu









■会社概要

商号 ： 株式会社waji

代表者 ： 代表取締役 菅野 裕樹

所在地 ： (本社)大阪府堺市中区土師町5丁8-8

(東京オフィス)東京都江東区猿江1-10-15

創業 ： 2016年1月

資本金 ： 300万円

事業内容： シザーケース・鞄・小物の製造販売

URL ： https://waji.co.jp